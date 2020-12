Ankündigung:

Veränderungen im Mieter Netzwerk Dortmund

Jennifer Krieg verlässt vorzeitig und vor der Wahl 2021 den Vorstand des Mieter Netzwerk Dortmund e.V zum 07.12.2020. Wir bedauern diese Entscheidung von Jennifer Krieg sehr sie erklärt ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand, sei aus privaten wichtigen Gründen, welche wir respektieren und akzeptieren.

Wir danken ihr sehr,

für ihre großartige Ideenreiche

Arbeit und wünschen ihr alles Gute.

Bis zur Mitgliederversammlung

Im März 2021, werden die Aufgaben von der jetzt ausgeschiedenen 2. Vorsitzende bis auf Weiteres wird der 1. Vorsitzenden, dessen Aufgaben allein ausüben, dieser ist dazu aber angehalten eine noch auszuwählende Person kommissarisch bis zur Mitgliederversammlung im März 2021 mit den Aufgaben der ausgeschiedenen 2. Vorsitzende zu betrauen und einzuarbeiten.

Interessierte oder Kandidaten (Mitglieder*innen müssen Sie jedoch sein, mindestens 5 Monate) für das Amt 2. Vorsitzende/n können sich gerne unter info@mieter-nrw.de melden. Hier arbeitet jeder Ehrenamtlich und mit einer klar geregelten Geschäftsordnung.

Unsere Mitglieder*innen wurden mit Schreiben vom 21.11.2020 über diese Änderung informiert.

Ihre Interessen als Mieter*innen, sind bei uns klar an erster Stelle.

Eine Vereinsarbeit nur für Sie als Mieter*innen.

Mit sehr vielen Ehrenamtlichen Helfer*innen, stehen wir Ihnen zur Seite und unterstützen Sie. Mieter*innen was sie in Problemlagen am dringendsten benötigen? Effektive Unterstützung!

Dazu gehört vor allem das zuhören aber auch das Begleiten und die effektive Hilfe vor Ort, als Verein befassen uns, mit Ihnen gemeinsam um die aktuellen Probleme in den jeweiligen Städten.

Kontakt

Mieter Netzwerk Dortmund

Marco Krieg

Apelbachstraße 6

44287 dortmund

023172971633

info@mieter-nrw.de

http://www.mieternrw.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.