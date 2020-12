IT Dienstleister aus Neuss mit 24/7 E-Mobility Support

XPRON als starker Partner für Elektromobilität

Der Klimawandel ist real und hat etliche Staaten dazu veranlasst verstärkt in erneuerbare Energien sowie alternative Antriebsmöglichkeiten zu investieren um den CO2 Ausstoß zu senken.

Hierdurch unterläuft auch die weltweiten Autoindustrie einer Trendwende, indem viele Hersteller Ihr Fahrzeugflotten verstärkt elektrifizieren und sich vom herkömmlichen Verbrennungsmotor langsam abwänden.

Noch vor wenigen Jahren waren Elektrofahrzeuge ausschließlich im Premiumsegment angesiedelt und durch die geringe Reichweite, schlechte Lademöglichkeiten sowie die hohen Anschaffungskosten für die breite Masse uninteressant. Mittlerweile bieten die Fahrzeughersteller in unterschiedlichen Fahrzeug- sowie Preisklassen diverse E-Modelle an. Die Reichweiten wurden angehoben und auch die bundesweite Ladeinfrastruktur wird sukzessiv ausgebaut. Derzeit gibt es in Deutschland ca. 33.000 Ladepunkte aber der Großteil befindet sich weitestgehend in der Nähe von Autobahnen oder in Ballungsgebieten. Um flächendeckendes Laden zu ermöglichen, plant die Bundesregierung mithilfe eines Förderprogramms (bis 2025) in Deutschland bis zum Jahr 2030 ca. 1 Million Ladepunkte zu errichten.

Den Trend und das Potential der E-Mobilität hat XPRON als IT Dienstleister aus Neuss bereits im Jahr 2017 erkannt und angefangen Kontakte zu diversen Unternehmen in der E-Mobilitätsbranche aufzubauen um ebenfalls einen Beitrag zum Erfolg der neuen Verkehrswende zu leisten.

Seit 2018 hat XPRON begonnen neben seiner bisherigen Dienstleistungen in den Bereichen 1st Level Support und 2nd Level Support im 24/7 Call Center, der Notfallhotline im IT User Help Desk (UHD) sowie weiteren IT Services wie 24/7 Managed Services weiter auszubauen und um öffentlichen sowie halböffentlichen Ladesäulen mithilfe eines 24/7 E-Mobility-Supports seine Mandanten zu betreuen. Dabei werden Nutzern der Ladepunkte bei Komplikationen mit Ladesäulen oder bei allgemeinen Fragen zum Thema Rund um die Uhr unterstützt, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Die kontinuierliche Nachfrage an Supportlösungen für die E-Mobilitätsbranche hat dazu geführt, dass sich die 24/7 Betreuung mit unterstützenden OTRS Ticketsystem von Ladeinfrastrukturen von einem Nischendasein zu einem Kerngeschäft im Jahr 2020 entwickelt hat. Durch das starke Wachstum in diesem Bereich konnte die XPRON ein dediziertes Serviceteam im First Level Support und Second Level Support aufbauen, welches ausschließlich “E-Mobilitätsprojekte” betreut und das angesammelte Fachwissen bündelt.

Dabei können Auftraggebern neben einem technischen Remote-Support für die Ladesäulen, einem Produktsupport für Interessenten und Bestandskunden auch auf einen Lettershop Service zur Bearbeitung von Non Voice Kanälen (E-Mail, Post, Fax, Chat etc.) zurückgreifen. Diese Services können entweder als zentraler Herstellersupport (im Namen des Auftraggebers) oder als “White-Label” Lösung für die Mandanten unserer Auftraggeber (z.B. Stadtwerke, Unternehmen etc.) realisiert werden. Hierbei wird der Support auf den Bedarf, die Wünsche sowie Vorgaben des Mandanten individuell angepasst (z.B. eigene Ansagetexte, Prozesse, Statistiken etc.) und kann in dessen Corporate Communication (sofern vorhanden) problemlos integriert werden.

Das White-Label-Paket hat sich als großer Mehrwert für die Auftraggeber der XPRON während bundesweiten Ausschreibungen sowie der Neukundengewinnung erwiesen, da Sie jetzt in der Lage sind jedem ihrer Mandanten eine maßgeschneiderte Supportlösung anzubieten.

Obwohl sich die deutsche E-Mobilitätsbranche noch im Aufbau befindet, suchen viele Unternehmen bereits heute schon nach passenden Supportlösungen für ihre Ladeinfrastrukturen.

Aus diesem Anlass nutzt XPRON flexible und transparente Preisstrukturen, um auch kleinere Anbieter sowie Betreiber von Ladeinfrastrukturen behilflich seien zu können. Dieses Modell orientiert sich nach der Größe und dem Bedarf des jeweiligen Auftraggebers, um die finanziellen Einstiegshürden unabhängig von der Unternehmensgröße zu senken und wirtschaftlich zu handeln. Auf diese Weise können auch kleine Startups den vollen Serviceumfang des IT Dienstleisters XPRON nutzen.

Mehr Informationen auf unserer Homepage www.xpron.com oder zu diesem Artikel den Link folgen.

XPRON ist ein IT Dienstleister und EDV – Systemhaus aus Neuss. Seit 2005 entwickelt XPRON spezielle Prozesse und Tools für die vollumfängliche IT Betreuung des Mittelstands.

Mit dem ITIL basierten Service Desk Aufbau untergliedert in 1st Level, 2nd Level und 3rd Level greift XPRON immer da ein, wo Kunden Ihre Schwachstellen haben.

Firmenkontakt

XPRON Systems GmbH

Swen Hilse

Carl-Schurz Straße 2

41460 Neuss

02131708337

sales@xpron.com

http://www.xpron.com/index.php/kontakt-unternehmen.html

Pressekontakt

XPRON Systems GmbH

Janis Antwerpen

Carl-Schurz Straße 2

41460 Neuss

02131708337

sales@xpron.com

https://xpron.com/it-dienstleister-aus-neuss-unterst%C3%BCtzt-24-7-e-mobility-support

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.