Weltpremiere am Lido

Die Virtual Reality Experience MYRIAD. Where we connect. ist im Wettbewerb der “Venice VR Expanded” der Biennale in Venedig vertreten

Die Virtual Reality Experience zu globaler Tiermigration, MYRIAD. Where we connect. feiert im Wettbewerb der Reihe “Venice VR Expanded” der 78. Internationalen Filmfestspiele Venedig (1.-11. September 2021) ihre Weltpremiere. MYRIAD ist damit im Rennen um einen der begehrten Löwen des Festivals. Im Palazzo del Casino auf dem Lido wird MYRIAD Fachbesucher*innen vor Ort präsentiert. Gleichzeitig können die immersiven Projekte der Reihe “Venice VR Expanded” online fur einen verlängerten Zeitraum vom 1.-19. September auf der Virtual Reality Plattform VRChat erlebt werden. Darueber hinaus bietet das Festival interessierten Zuschauer*innen weltweit die einzigartige Möglichkeit, die VR Installationen vor Ort in 14 Locations in zehn Ländern, darunter auch Berlin, zu erleben.

Die VR-Experience MYRIAD ist ein Projekt der gemeinnuetzigen Organisation Interactive Media Foundation und Filmtank in Co-Kreation mit Miiqo Studios und Artificial Rome. Mit wissenschaftlicher Unterstutzung durch das Max-Planck-Institut fur Verhaltensbiologie, Museum fur Naturkunde Berlin/ Mediasphere for Nature, Waldrappteam/ LIFE Northern Bald Ibis, Deutsches Meeresmuseum Stralsund, University of Exeter, Ascension Island Government, Zoo in der Wingst, Norwegian Polar Institute, Norwegian Institute for Nature Research und RiffReporter. Unterstuetzt durch das Medienboard Berlin-Brandenburg.

Produzent Michael Grotenhoff (Interactive Media Foundation): “Wir sind begeistert und fuehlen uns sehr geehrt, bei einem weltweit renommierten Festival wie den Internationalen Filmfestspielen in Venedig, unsere Virtual Reality Experience MYRIAD der Weltöffentlichkeit erstmals präsentieren zu duerfen und damit ein so wichtiges Thema – globale Tiermigration – einem großen Publikum nahezubringen.”

Autorin und Creative Director Lena Thiele (Miiqo Studios): “In MYRIAD erzählen wir auf emotional beruehrende Art und Weise eindringliche Geschichten migrierender Tiere, die auf ihren globalen Wanderungen vermehrt mit den Folgen menschlichen Handelns konfrontiert werden. Die Zuschauer*innen folgen drei Tieren, einem kleinen Polarfuchs, einem Waldrapp und einer Gruenen Meeresschildkröte auf ihrer außergewöhnlichen Migration und den zunehmenden Herausforderungen. MYRIAD nähert sich dem Thema auf kunstlerisch-poetische Art und Weise und entwirft eindrucksvolle visuelle Narrationen. Tiergeschichten wie diese zeigen, wie sehr unsere Welt in sich vernetzt ist, sie weisen aber auch auf die Notwendigkeit hin, globale Verantwortung in unserer gemeinsamen Welt zu ubernehmen und unser Verhältnis zur natuerlichen Umwelt wieder neu auszurichten. So lassen sich der Grundgedanke hinter und die Motivation fur unser Projekt MYRIAD skizzieren.”

An der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Storytelling erzählt MYRIAD von der Faszination und den Herausforderungen der weltumspannenden Wanderungen der Tiere in einer sich stetig verändernden, global vernetzten Welt, die massiv unter menschlichem Einfluss steht. MYRIAD visualisiert wissenschaftlich fundiert und gleichzeitlich kuenstlerisch anspruchsvoll die Auswirkungen des Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, auf unsere Erde. Migrierende Tiere sind darauf angewiesen, mit globalen Ökosystemen zu interagieren. Nur so können sie auf ihren Wanderungen große Entfernungen uberwinden und ihr Überleben sichern. Die Wissenschaft steht erst am Anfang, diese komplexen, voneinander abhängigen Systeme zu entschluesseln. MYRIAD nimmt das Publikum mit auf die globale Reise in unserer vernetzten Welt.

In enger Zusammenarbeit mit Institutionen aus der ganzen Welt, u.a. dem Max-Planck-Institut fur Verhaltensbiologie, verbindet MYRIAD neueste wissenschaftliche Daten mit innovativen, interaktiven Erzählformen und einer emotional anspruchsvollen Ästhetik. Das geschieht mittels der Virtual Reality Experience, die bei den 78. Internationalen Filmfestspielen in Venedig präsentiert wird, und daruber hinaus in Form einer 360° 3D Dokumentation, einer Primetime TV-Dokumentation, einer immersiven Installation, Labs und Citizen Science-Projekten sowie weiteren Medienformaten, die aktuell noch in Produktion sind.

Projektpartner*innen des Gesamtprojektes mit allen Formaten MYRIAD. Where we connect.

Die crossmediale Produktion MYRIAD ist ein Projekt von der Interactive Media Foundation und Filmtank in Co-Kreation mit Miiqo Studios, Context Film und Artifical Rome. Mit wissenschaftlicher Unterstuetzung durch das Max-Planck-Institut fur Verhaltensbiologie, Museum fur Naturkunde Berlin/ Mediasphere For Nature, Waldrappteam/ LIFE Northern Bald Ibis, Deutsches Meeresmuseum Stralsund, University of Exeter, Ascension Island Government, Zoo in der Wingst, Norwegian Polar Institute, Norwegian Institute for Nature Research, zooschweiz, Tiergarten Schönbrunn. In Partnerschaft mit dem World Wide Fund for Nature (WWF). In Kooperation mit ARD/SWR, RiffReporter und Occupied VR. Das Projekt wird unterstutzt durch Medienboard Berlin- Brandenburg, MFG Baden-Wurttemberg, Canada Media Fund, Bell Fund.

Mehr zu MYRIAD. Where we conncect. unter https://myriad.earth

Über Interactive Media Foundation:

Das Kreativstudio Interactive Media Foundation (IMF) ist eine gemeinnuetzige Organisation mit Hauptsitz in Berlin. Die IMF vereint umfassende Expertisen in den Bereichen Konzept, Storytelling,

Film, Digitales und Produktion und experimentiert mit zeitgemäßen Formaten und Ausdrucksformen, um gesellschaftlich relevante Themen aus Kunst, Technik, Gesundheit und Ökologie publikumswirksam umzusetzen. Mit crossmedialen Produktionen wie DAS TOTALE TANZ THEATER, INSIDE TUMUCUMAQUE, NINETTE – DÜNN IST NICHT DÜNN GENUG, ULM STORIES und vielen mehr war das Kreativstudio bereits bei zahlreichen internationalen Festivals u.a. bei Ars Electronica, Bejing International Film Festival, Cannes XR, CPH:DOX, Open City Doc Festival London, Save Festival Moskau, Raindance, Sunny Side of the Docs, VR Days Europe, VRHAM! vertreten und wurde international ausgezeichnet.

Treibende Kraft ist dabei, mit den Inhalten die jeweiligen spezifischen Zielgruppen optimal zu erreichen. Dazu sucht und testet die IMF unterschiedliche, neue und etablierte, interaktive und digitale Ausdrucksformen, die das jeweilige Thema intellektuell und emotional transportieren. Die international vielfach ausgezeichneten Produktionen werden in Schulen und Beratungseinrichtungen eingesetzt, aber auch weltweit auf Medienkunst- und Film-Festivals sowie in zahlreichen kulturellen Institutionen gezeigt. www.interactivemedia-foundation.com

Über Filmtank:

Die vielfach preisgekrönte Produktionsfirma FILMTANK mit Sitz in Berlin, Hamburg und Stuttgart kommt urspruenglich aus dem Dokumentarfilm und produziert heute ganze Themenuniversen. Während in Hamburg und Stuttgart vorwiegend Kinofilme hergestellt werden, konzentriert sich das Buero in Berlin auf die Produktion von crossmedialen Inhalten. Die Produktionen von Filmtank wurden vielfach international ausgezeichnet, so auch das wegweisende Crossmedia-Projekt “netwars/out of CTRL”. Alle Filmtank-Produktionen haben eines gemeinsam: Sie wollen Grenzen ueberwinden, bedeutsame Themen kreativ umsetzen, den Horizont erweitern. www.filmtank.de

Über Miiqo Studios:

Miiqo Studios, 2012 in Berlin gegrundet, entwickelt immersive Formate an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Storytelling. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im digitalen Bereich vertrauen wir dem ganzheitlichen Ansatz, Narrationen kombiniert mit neuen Technologien zu emotionalen, tiefgreifenden Erlebnissen werden zu lassen. www.miiqo.com

Über Artificial Rome:

Artificial Rome ist ein Studio fur digitales Design und visuelle Kommunikation mit Fokus auf immersive, interaktive Erlebnisse. Seit seiner Grundung im Jahr 2014 entwickelt das Studio neue interaktive Kommunikationsformate aus der Verbindung von digitaler Technologie, schöpferischer Vision und klarer gestalterischer Handschrift. www.artificialrome.com

Über Interactive Media Foundation:

Das Kreativstudio Interactive Media Foundation (IMF) ist eine gemeinnuetzige Organisation mit Hauptsitz in Berlin. Die IMF vereint umfassende Expertisen in den Bereichen Konzept, Storytelling,

Film, Digitales und Produktion und experimentiert mit zeitgemäßen Formaten und Ausdrucksformen, um gesellschaftlich relevante Themen aus Kunst, Technik, Gesundheit und Ökologie publikumswirksam umzusetzen. Mit crossmedialen Produktionen wie DAS TOTALE TANZ THEATER, INSIDE TUMUCUMAQUE, NINETTE – DÜNN IST NICHT DÜNN GENUG, ULM STORIES und vielen mehr war das Kreativstudio bereits bei zahlreichen internationalen Festivals u.a. bei Ars Electronica, Bejing International Film Festival, Cannes XR, CPH:DOX, Open City Doc Festival London, Save Festival Moskau, Raindance, Sunny Side of the Docs, VR Days Europe, VRHAM! vertreten und wurde international ausgezeichnet.

Treibende Kraft ist dabei, mit den Inhalten die jeweiligen spezifischen Zielgruppen optimal zu erreichen. Dazu sucht und testet die IMF unterschiedliche, neue und etablierte, interaktive und digitale Ausdrucksformen, die das jeweilige Thema intellektuell und emotional transportieren. Die international vielfach ausgezeichneten Produktionen werden in Schulen und Beratungseinrichtungen eingesetzt, aber auch weltweit auf Medienkunst- und Film-Festivals sowie in zahlreichen kulturellen Institutionen gezeigt. www.interactivemedia-foundation.com

Firmenkontakt

Interactive Media Foundation gGmbH

Stephanie Wieck

Reichenberger Str 88

10999 Berlin

+ 49 30 9210132-25

wieck@interactivemedia-foundation.com

https://www.interactivemedia-foundation.com/de

Pressekontakt

SteinbrennerMüller Kommunikation

Kathrin Steinbrenner

Linienstr. 213

10119 Berlin

03047372191

mail@steinbrennermueller.de

http://steinbrennermueller.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.