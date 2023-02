Weltrekord im Reden

Niederösterreicherin gewinnt bei internationalem Speaker-Slam

147 Finalisten aus über 20 Nationen traten vergangenen Freitag beim 13. Internationalen Speaker Slam auf 2 Bühnen gegeneinander an. Der Slam war damit der größte seiner Art, der jemals veranstaltet wurde – ein neuer Weltrekord.

Nach New York, Hamburg, Wien, Stuttgart und Berlin fand die Veranstaltung dieses Jahr in Mastershausen (D) statt. Die Niederösterreicherin Katrin Ossberger konnte die hochkarätige Fachjury und das Publikum überzeugen und gewann so den begehrten „Excellence Award“.

Die besondere Herausforderung bestand darin, in nur 240 Sekunden eine perfekte Rede zu präsentieren. Denn nach exakt vier Minuten wurden die Mikrofone gnadenlos ausgeschaltet. „Da musst du schon die Nerven bewahren“, beschreibt Katrin Ossberger die spannungsgeladene Situation auf der Bühne. In ihrer Rede „Mach dein Ding!“ erzählte sie von sozialen Ängsten und deren Überwindung. „Nur wer aus sich herauskommt, kann die Welt erobern!“ lautete ihre Botschaft.

„Viel zu viele Menschen lassen sich von der Meinung anderer einschüchtern“, so Katrin Ossberger. „Manche kostet das ihre ganze Lebensfreude. Dabei kannst du ganz einfach lernen, wie dir egal wird, was andere über dich denken.“

Auch von zu Hause aus verfolgten Tausende Menschen das Finale live über You-Tube und Twitch mit. Sogar Zuschauer aus dem 8000 Kilometer entfernten Texas waren live dabei.

In der Jury saß neben Radioexperte Dirk Hildebrand, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwritingexpertin Mirjam Säger und Scoutingexpertin Stephanie Pierre auch Veranstalter und Bestseller-Autor Hermann Scherer. Er ist selbst Top-Speaker und weiß genau, was einen Profi-Redner ausmacht.

Schon die Finalistenauswahl war nervenaufreibend. Wer nicht auf den Punkt performen konnte, wurde knallhart aussortiert. „Das ist schon heftig. Aber da darf man sich einfach nicht einschüchtern lassen.“ lacht Katrin Ossberger.

Der Award bekommt einen speziellen Platz bei ihr zu Hause. „Es ist immer ein tolles Gefühl, eine Auszeichnung zu bekommen. Aber dieser Preis ist schon eine ganz besondere Ehre für mich“, freut sich die strahlende Gewinnerin. „Für mich ist aber heute jeder ein Gewinner. Alle Teilnehmer waren großartig.“

Königstetter Straße 20/2

