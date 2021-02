Weltweit einzigartige MRT-Garantie: Höchste MRT-Sicherheit mit Hörimplantaten von MED-EL

Mit MED-EL Cochlea-, Mittelohr- oder Knochenleitungsimplantaten bedenkenlos und sicher zur Magnetresonanztomografie (MRT) – ab jetzt mit lebenslanger Garantie! Für eine sofort durchführbare MRT-Untersuchung, ohne Operation, ohne Beschwerden und ohne Hörunterbrechung.

Innsbruck, 02. Februar 2021 (jk): Das innovative Design der Implantatmagneten von MED-EL ist absolut sicher während einer MRT-Untersuchung(1). Ab sofort unterstreicht der weltweite Innovationsführer bei Hörlösungen diese Sicherheit mit einer bisher einzigartigen MRT-Garantie. Damit haftet MED-EL als einziger Hersteller lebenslang für Schäden an allen Cochlea-Implantaten, die seit 1994 implantiert wurden, an allen Knochenleitungsimplantaten sowie der aktuellen Generation der MIttelohrimplantate während einer MRT-Untersuchung. Nutzerinnen und Nutzer dieser MED-EL Implantate können so sich nicht nur jederzeit ohne operative Entfernung des Magneten(2) einer MRT-Untersuchung unterziehen – sondern auch unbesorgt und sicher.

Drei von vier Personen benötigen in den nächsten zehn Jahren einen MRT-Scan(3). Ob Routine oder Notfall: Patientinnen und Patienten mit schwerem Hörverlust können vor einer Herausforderung stehen, wenn die Magneten ihrer Hörimplantate im MRT-Gerät nicht sicher sind. Dann ist eine vorherige operative Entfernung der Magneten notwendig. Dies führt zu einem temporären Verzicht zu hören und kann das Implantat nachhaltig beschädigen. Verzichtet die Patientin oder der Patient auf die Operation, kann sie oder er während der Untersuchung heftige Schmerzen erleiden, kombiniert mit einer möglichen Dislokation (Lageveränderung) des Magneten.

Höchste MRT-Sicherheit bei MED-EL

Die oben genannten Risiken bestehen bei Implantaten von MED-EL nicht – denn der der führende Hersteller von implantierbaren Horlosungen legt seit mehr als 20 Jahren größten Wert darauf, nur solche Implantate zu fertigen, die eine herausragende MRT-Sicherheit bieten. Um diesen Anspruch zu unterstreichen, gibt es ab sofort die MED-EL MRT-Garantie. Damit ist MED-EL der erste und einzige Hersteller, der gegenüber seinen Nutzerinnen und Nutzern eine weltweite, umfangreiche und lebenslange MRT-Garantie ausspricht. Die genauen Bedingungen und Konditionen zur MRT-Garantie finden Sie hier: https://medel.ent.box.com/s/fbzrpzhkk1zj6lti18wq5hv9u28bnlvq

“Die MRT-Zuverlässigkeit unserer Implantat-Systeme war MED-EL schon immer ein großes Anliegen und die neue MRT-Garantie ist für uns jetzt die logische Konsequenz daraus”, sagt Gregor Dittrich, Geschäftsführer der MED-EL Elektromedizinische Geräte Deutschland GmbH, “sie bedeutet für unsere Nutzerinnen und Nutzern ein großes Plus an Sicherheit und Vertrauen bei zukünftigen MRT-Untersuchungen. Und das gilt im Übrigen für alle, die seit 1994 mit einem Hörimplantat von MED-EL versorgt wurden. Wir behaupten eben nicht nur, dass wir lebenslang an der Seite unserer Nutzer*innen sind, wir stellen es als erster und einziger Hersteller durch diese umfassende MRT-Garantie unter Beweis. Schließlich sollen unsere Nutzer*innen bei jeglichem Diagnostik-Bedarf immer auf das schonendste Verfahren, die Magnetresonanztomografie, zurückgreifen können.”

Sofort eine Magnetresonanztomografie wahrnehmen zu können, kann auch bei Notfällen, wie einem Unfall, entscheidend sein. Ein weiterer Vorteil: Menschen mit schwerem Hörverlust müssen nur während der MRT-Untersuchung auf ihr Hörvermögen verzichten.

Innovative Technik schließt Komplikationen aus

Die sichere und zuverlässige Technologie von MED-EL sorgt dafür, dass die verwendeten Magnete während der Magnetresonanztomografie weder Schaden nehmen noch verrutschen oder Schmerzen verursachen. Lediglich die externen Komponenten, wie der Audioprozessor, müssen vor der MRT-Untersuchung entfernt werden.

“MED-EL hat ein einzigartiges, hochinnovatives patentiertes Cochlea-Implantat-System mit innovativen Implantatmagneten und deren Fixierung im Implantat entwickelt. Dadurch wird unter anderem eine Dislokation des Magneten während des MRT-Scans, die sehr schmerzhaft für den Patienten oder die Patientin sein kann, ausgeschlossen.”, so Martin Zimmerling, Head of Implant Development bei MED-EL. “Bei den SYNCHRONY Cochlea-Implantaten kann der Magnet frei rotieren und richtet sich gemäß dem MRT-Magnetfeld aus. Gemeinsam mit dem veränderten Implantatdesign werden unerwünschte Krafteinwirkungen und damit einhergehend Schmerzen für den Patienten während der MRT-Untersuchung zuverlässig verhindert.”, erklärt Martin Zimmerling. “Wir sind stolz darauf, dass nicht nur die Cochlea-Implantate der neuesten Generation kompatibel mit MRT-Geräten sind, sondern alle seit 1994 gefertigten Cochlea-Implantate sowie alle Knochenleitungs- und das neueste Mittelohrimplantat von MED-EL.”

Die steigende Bedeutung von Magnetresonanztomografien macht deutlich, wie wichtig es ist, auch Menschen mit schwerem Hörverlust den Zugang zu diesem besonders schonenden und hochauflösenden Bildgebungsverfahren zu ermöglichen. MED-EL übernimmt diese Verantwortung und gibt mit der MRT-Garantie allen Nutzerinnen und Nutzern ein Plus an Sicherheit und Komfort.

1) Unter Einhaltung entsprechender MRT-Bedingungen, wie im Produkthandbuch / Instructions for Use beschrieben.

2) Um Schwierigkeiten in der Bildgebung unmittelbar in Implantat-Nähe zu vermeiden, kann es empfehlenswert sein, die Magnete zu entfernen.

3) Quelle: OECD. Magnetic resonance imaging exams 2016-2019

Über HÖRVERLUST

Mehr als 5% der Weltbevölkerung – 466 Millionen Menschen – leben mit einschränkendem Hörverlust (432 Millionen Erwachsene und 34 Millionen Kinder)1. Schätzungen zufolge werden 2050 bereits 900 Millionen Menschen – also jeder Zehnte – von einschränkendem Hörverlust betroffen sein. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt bei Hörverlust verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit. Dazu zählen auch Hörimplantate.1

Über Geoffrey Ball, Chefjuror von Ideas4ears und Erfinder der VIBRANT SOUNDBRIDGE

Geoffrey Balls außergewöhnliches technologisches Abenteuer begann im legendären Silicon Valley in Kalifornien. Jahre später führte es ihn nach Innsbruck im Herzen der österreichischen Alpen, wo er noch heute lebt und arbeitet. Schon als Kind war Ball klar, dass Gebärdensprache, herkömmliche Hörgeräte und Lippenlesen nichts für ihn waren. Daher beschloss er, selbst nach einer Lösung für seinen Hörverlust zu suchen. Er ließ sich nie von seiner Hörbeeinträchtigung aufhalten und entwickelte sich zu einem modernen Renaissance-Wissenschaftler mit breit aufgestellten Interessen und Fähigkeiten, kombiniert mit einem unternehmerischen Talent für Innovationen.

Über MED-EL

MED-EL Medical Electronics, führender Hersteller von implantierbaren Hörlösungen, hat es sich zum vorrangigen Ziel gesetzt, Hörverlust als Kommunikationsbarriere zu überwinden. Das österreichische Familienunternehmen wurde von den Branchenpionieren Ingeborg und Erwin Hochmair gegründet, deren richtungsweisende Forschung zur Entwicklung des ersten mikroelektronischen, mehrkanaligen Cochlea-Implantats (CI) führte, das 1977 implantiert wurde und die Basis für das moderne CI von heute bildet. Damit war der Grundstein für das erfolgreiche Unternehmen gelegt, das 1990 die ersten Mitarbeiter aufnahm. Heute beschäftigt MED-EL mehr als 2200 Mitarbeiter aus 75 Nationen in 30 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen bietet die größte Produktpalette an implantierbaren und implantationsfreien Lösungen zur Behandlung aller Arten von Hörverlust; Menschen in 124 Ländern hören mithilfe eines Produkts von MED-EL. Zu den Hörlösungen von MED-EL zählen Cochlea- und Mittelohrimplantat-Systeme, ein System zur Elektrisch Akustischen Stimulation, Hirnstammimplantate sowie implantierbare und operationsfreie Knochenleitungsgeräte. www.medel.com

MED-EL Elektromedizinische Geräte Deutschland GmbH

Die MED-EL Elektromedizinische Geräte Deutschland GmbH wurde 1992 als erste Tochterfirma des Innsbrucker Medizintechnik-Unternehmens MED-EL Medical Electronics in Starnberg gegründet. Über 130 Mitarbeiter sind für Nutzer von MED-EL Hörimplantat-Systemen tätig und betreuen Kliniker, Audiologen, Techniker, Hörgeräteakustiker und Verantwortliche im Vertriebsgebiet Deutschland, Niederlande, Finnland, Luxemburg und den ABC Inseln in den Niederländischen Antillen. Mehr Informationen unter www.medel.de

MED-EL Schweiz GmbH

Im Dezember 2017 wurde darüber hinaus die MED-EL Schweiz GmbH mit Sitz in Tägerwilen im Kanton Thurgau gegründet. Diese Niederlassung ist hundertprozentiges Tochterunternehmen der MED-EL Medical Electronics in Innsbruck. Geschäftsführer der MED-EL Schweiz GmbH ist Gregor Dittrich. Das Schweizer Team ist für Nutzer von MED-EL Hörimplantat-Systemen tätig und betreut Kliniker, Audiologen, Techniker, Hörgeräteakustiker und Verantwortliche in der gesamten Schweiz. www.medel.com/ch

MED-EL Care & Competence Center GmbH

Die MED-EL Care & Competence Center GmbH mit Sitz in Starnberg ist hundertprozentiges Tochterunternehmen der MED-EL Elektromedizinische Geräte Deutschland GmbH. Geschäftsführer der MED-EL Care & Competence Center™ GmbH und der MED-EL Elektromedizinische Geräte Deutschland GmbH ist Gregor Dittrich. Mit den MED-EL Care Centern™ in Berlin, Bochum, Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, München und Tübingen, sowie in Helsinki und dem niederländischen Nieuwegein erfüllt das Unternehmen den Anspruch eines lokalen Kompetenzzentrums und bietet Informationen rund um das Thema MED-EL Hörimplantat-Lösungen und Nachsorge. Speziell geschulte Experten bieten umfassenden Service und Informationen für Menschen, die bereits ein Hörimplantat nutzen sowie Menschen mit Hörverlust. Zudem unterstützt das Unternehmen durch die enge Zusammenarbeit mit Kliniken sowie durch qualitativ hochwertige Fort- und Weiterbildungsprogramme den gesamten Versorgungs- und Nachsorgeprozess. Öffnungszeiten der MED-EL Care Center™ und weitere Informationen zur MED-EL Care & Competence Center GmbH unter www.medel.de

Firmenkontakt

MED-EL Elektromedizinische Geräte Deutschland GmbH

Julia Kujawa

Moosstraße 7 / 2.OG

82319 Starnberg

+49 (0)8151 77 03 73

julia.kujawa@medel.de

http://www.medel.com/de/

Pressekontakt

COMEO Dialog Werbung PR GmbH

Anna Harig

Hofmannstr. 7A

81379 München

+49 (0)89 74 888 2 20

harig@comeo.de

http://www.comeo.de

Bildquelle: Getty Images