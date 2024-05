Wenn an der Algarve die Sonne im Meer versinkt, ist es Zeit für…

Frankfurt am Main, 7. Mai 2024 – Die leuchtend roten Früchte des Erdbeerbaumes, alte, autochthone Reben wie die Negra Mole oder die modernen und frischen „Porttonics“, sind der Stoff, aus dem an der Algarve die Legenden unter den Destillaten, Likören und Weinen gemacht sind. Einheimisch und einzigartig. Die idyllischen Terrassen und Balkone der sevencollection Ferienhäuser und -wohnungen bieten den perfekten Ort, um mit den einheimischen Produkten auf Tuchfühlung zu gehen und die unvergesslichen Sonnenuntergänge der Algarve zu zelebrieren.

Das sonnige Klima mit knapp 3.000 Sonnenstunden pro Jahr macht die Algarve nicht nur zur sonnenreichsten Region Europas, sondern in Kombination mit ihrer außergewöhnlichen, von drei Gebirgszügen geschützten Südlage sowie den Schiefer- und sandigen Lehmböden zu einem kleinen aber hochinteressanten Weinanbaugebiet. Nur rund 1.300 Hektar sind Weinbaugebiet an der Algarve. Und die einheimischen Winzer gewinnen mit Bioweinen und der autochthonen Rebsorte Negra Mole die internationale Aufmerksamkeit. Was engagierte Winzer heute aus den Weinbaugebieten der Algarve keltern, begeistert Genießer und Experte gleichermaßen.

Absolut typisch für die südliche Algarve ist der Schnaps und Likör Medronho. Wer nach dem Abendessen oder zum Sonnenuntergang ein Schlückchen des traditionellen Medronho genießt, scheint der Seele der Algarve und ihrer Traditionen näherzukommen. Die säuerliche Frucht des Erdbeerbaumes, die wild wächst und nicht gezüchtet wird, bezaubert als aromatisches Destillat oder auch cremige Konfitüre Zunge und Gaumen. Der traditionelle portugiesische Branntwein – auch bekannt als „Portugal“s Feuerwasser“ – wird gerne nach dem Essen genossen. Die einheimischen Damen geben oft dem Melosa, der süßen Likörvariante des Destillats, den Vorzug.

Portwein, der eher im Norden des Landes beheimatet ist, macht aktuell als modernes Lifestyle-Getränk in ganz Portugal eine sehr gute Figur und genießt auch an der Algarve größte Beliebtheit als Sundowner und Aperitif. Wer bei Portwein nur an schwere, dunkle Tropfen denkt, täuscht sich. Die Spezialität aus dem portugiesischen Douro-Tal wird ebenfalls aus weißen Trauben gemacht. Außerdem gibt es inzwischen eine leichte rosefarbene Variante. Beide eignen sich hervorragend für einen frischen und unkomplizierten Aperitif. Die White Ports, wie sie auch genannt werden, trinkt man zumeist jung und am besten kühl. So bewahren sie ihre helle Farbe und ihre fruchtigen Aromen. Im Sommer mögen die Portugiesen sie als erfrischenden „Porttonic“. Dazu wird der weiße Port zu gleichen Teilen mit Tonic Water gemischt und mit Eis sowie einer Scheibe Zitrone serviert.

Einfach herrlich, die sonnenverwöhnten Tage der Algarve zwischen Strand, Meer und weitem Horizont mit einem traditionellen Aperitif zu verabschieden. Die charmanten sevencollection Ferienhäuser und -apartments in den Küstenorten Salema und Carvoeiro empfangen ihre Gäste vom ersten Moment an mit derselben Authentizität – und ihre Terrassen und Balkone laden zum landestypischen Sundowner ein.

Über sevencollection:

sevencollection ist eine kleine Kollektion charmanter und modern gestalteter Ferienhäuser und -apartments an der Algarveküste. In Salema sind die Wohnungen in einstigen Fischerhäusern entstanden, befinden sich überwiegend in Strandlage und liegen dennoch als Teil des gewachsenen Ortes abseits des Touristentrubels.

Im beliebten Urlaubsort Carvoeiro liegen die Häuser am Hang und bieten somit einen schönen Blick auf das Meer und den Ort. Alle Ferienhäuser, ebenso wie die Casa Concha im historischen Zentrum Carvoeiros, stehen für ein authentisches und nachhaltiges Urlaubserlebnis: Sie wurzeln in den Traditionen, die die Algarve prägen. Ihr Interieur bringt die Schönheit der Region zum Ausdruck. Das Spiel heller Farben, klarer Linien, natürlicher Materialien und regional geprägter Dekorelemente holt dabei das Lebensgefühl der Algarve in die Räume, die sich zum Meer hin öffnen und Ausblicke in die Ferne bieten.

www.sevencollection.de

