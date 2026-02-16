Wenn das Event endet, beginnt die digitale Reichweite

Morphium Film erweitert Eventfilm-Angebot um Social-Media-Live-Coverage

Die Berliner Filmproduktion Morphium Film GbR erweitert ihr Portfolio um ein innovatives Angebot: Ab sofort können Kundinnen und Kunden bei Events neben klassischem Eventfilm und Livestreaming auch eine Social-Media-Live-Coverage in Echtzeit buchen. Damit reagiert Morphium auf den steigenden Bedarf an schneller, zielgerichteter Kommunikation bei Veranstaltungen, vor allem im Mittelstand, bei NGOs und Institutionen.

Digitale Verlängerung von Events in Echtzeit

Events sind längst nicht mehr nur ein physisches Erlebnis. Sichtbarkeit und Reichweite entstehen durch die Verbindung von Live-Erlebnis und digitaler Kommunikation. Morphium Film verknüpft Eventdokumentation, Livestreaming und Social-Media-Verwertung zu einem integrierten Kommunikationsangebot. Durch mobile Schnittplätze entstehen Videoclips direkt vor Ort, die während des Events auf Kanälen wie LinkedIn, Instagram oder X veröffentlicht werden.

Content, der wirkt – sofort und nachhaltig

Die Erweiterung des Leistungsportfolios basiert auf internen Auswertungen und Kundenfeedback: Durch den Einsatz von Eventvideos stieg die Conversion-Rate bei Kundinnen und Kunden um durchschnittlich 40 Prozent. Die Kombination aus Echtzeitproduktion und durchdachtem Content-Recycling sorgt für maximale Wirkung während und nach dem Event. Die Ziele sind Dokumentation Sichtbarkeit und Interaktion mit klar messbarem Erfolg.

Strategischer Partner für Eventkommunikation

Mit dem neuen Angebot positioniert sich Morphium Film klar als strategischer Partner für moderne Eventkommunikation. Kundinnen und Kunden erhalten technische Umsetzung und umfassende Beratung: von der inhaltlichen Konzeption über die Filmproduktion bis hin zur Ausspielung in sozialen Medien. Diese ganzheitliche Betreuung eignet sich für Unternehmen und Organisationen, die Wert auf effiziente und wirkungsvoll gestaltete Eventkommunikation legen.

20 Jahre Erfahrung, namhafte Unternehmen

Seit 2006 begleitet Morphium Film Veranstaltungen aller Art: vom NGO-Kongress bis zum Corporate-Event. Zu den Auftraggeberinnen und Auftraggebern zählen Google, das Goethe-Institut, H&M, das Deutsche Rote Kreuz und viele weitere Unternehmen. Das Team um Andre Spilker und Thomas Wüstemann steht für klare Prozesse, partnerschaftliche Zusammenarbeit und Inhalte mit Substanz.

Weitere Informationen zum erweiterten Leistungsangebot finden Interessierte unter Eventfilm Agentur.

Die Morphium Film GbR mit Sitz in Berlin bietet authentische und wirkungsvolle Bewegtbildkommunikation für Marken, Events und Organisationen.

Kontakt

Morphium Film GbR

Thomas Wüstemann

Auerstr. 40

10249 Berlin

030 498 55 3 66



https://morphium-film.de/

