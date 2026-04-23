Wenn schon „Telespargel“, dann bitte mit Spargel – Neue Gerichte im Sphere Tim Raue

Die Spargelsaison ist eröffnet, und das „weiße Gold“ ist buchstäblich in aller Munde. Auch im Sphere Tim Raue auf dem Berliner Fernsehturm steht Spargel auf dem Speiseplan! Das saisonale Spargel-Menü begeistert mit drei Gängen und ist ab jetzt vor Ort buchbar. Alle drei Gänge tragen die unverkennbare Handschrift von Tim Raue. Ein echtes Geschmackserlebnis mit unvergleichlicher Aussicht auf Berlin und Brandenburg aus 207 Metern Höhe vom „Telespargel“.

Der Spitzname „Telespargel“ für den Berliner Fernsehturm hat seinen Ursprung in der DDR-Zeit – allerdings anders, als oft angenommen: Er war kein gewachsener Volksbegriff, sondern wurde vielmehr von offizieller Seite geprägt bzw. gefördert, um einen positiveren, unverfänglichen Kosenamen zu etablieren. Hintergrund war, dass im Volksmund zunächst auch spöttische Bezeichnungen kursierten, etwa in Anspielung auf politische Führungspersönlichkeiten. Mit „Telespargel“ – angelehnt an die markante, schlanke Form des Turms, die an eine Spargelstange erinnert – sollte ein neutraler, eingängiger Name gesetzt werden. Wirklich durchgesetzt hat sich dieser Begriff jedoch nie, auch wenn er bis heute als augenzwinkernder Spitzname erhalten geblieben ist und zumindest zur Spargelsaison eine gewisse Daseinsberechtigung hat.

Rechtzeitig zur Saison 2026 präsentiert das Küchenteam im Sphere Tim Raue ein raffiniertes Spargel-Menü, das Tradition und Moderne auf den Punkt bringt: Den Auftakt macht eine fein abgestimmte Spargelsuppe, veredelt mit Ingwer und Kumquats, die für eine frische, leicht exotische Note sorgen. Im Hauptgang trifft klassischer weißer Spargel aus der Region auf ein knuspriges Schnitzel, begleitet von cremiger Sauce Hollandaise und samtigem Kartoffelpüree – auf Wunsch auch mit zartem Rinderfilet als kulinarisches Upgrade. Den süßen Abschluss bildet eine fruchtige Komposition aus Roter Grütze, luftigem Kondensmilchschaum, rosa Pfeffer und einem erfrischenden Johannisbeersorbet.

Das dreigängige Menü ist für 59 Euro pro Person erhältlich, die Variante mit Rinderfilet kostet einen Aufpreis von 12,50 Euro. Ein saisonales Highlight, das den „Telespargel“ nicht nur namentlich, sondern auch geschmacklich neu interpretiert – und den Frühling über Berlin auf besonders genussvolle Weise erlebbar macht.

Der Berliner Fernsehturm ist täglich von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Ticketkauf für die Aussichtsplattform, die virtuellen Zeitreisen und Reservierungen im Restaurant Sphere Tim Raue sind online unter www.tv-turm.de möglich.

Hintergrund Fernsehturm:

Der Berliner Fernsehturm ist mit seinen 368 Metern das höchste Gebäude Deutschlands und das zweithöchste öffentlich zugängliche Europas. Mit über 1,2 Millionen Besucherinnen und Besuchern jährlich zählt der Fernsehturm auf dem Alexanderplatz zu den beliebtesten Attraktionen Berlins. Eine einzigartige Besonderheit ist das rotierende Restaurant „Sphere Tim Raue“, welches sich in 207 Metern Höhe zweimal pro Stunde um volle 360 Grad dreht. Es ist das höchste Drehrestaurant in der Europäischen Union. Die darunter gelegene „Sphere Bar“ kann ebenfalls über zwei Hochgeschwindigkeitsaufzüge (6 Meter pro Sekunde) erreicht werden. Der Fernsehturm ist an 363 Tagen im Jahr jeweils von 09:00 bis 23:00 Uhr geöffnet.

Die kostenlos erhältliche Magnicity-App hilft dank Augmented Reality dabei, sich beim Blick auf Berlin besser zu orientieren und über Infopoints und 3D-Filter mehr über die wichtigsten Gebäude, Orte und Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erfahren.

Hintergrund Magnicity:

Magnicity ist der Weltmarktführer für urbane Freizeitaktivitäten in luftiger Höhe und eines der wenigen Unternehmen weltweit, das sich auf die Verwaltung von Aussichtsobservatorien spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt die Aussichtsplattform Paris Montparnasse (Tour Montparnasse) in Paris, Frankreich, den Berliner Fernsehturm in Berlin, Deutschland, das 360 Chicago Observation Deck im ehemaligen John Hancock Center in Chicago, Illinois, den Euromast und den Zalmhaven Tower mit dem neuen Restaurant Celest in Rotterdam. 2025 hat zusätzlich der Varso Tower in Warschau eröffnet. Seit 2023 entwickelt Magnicity die Attraktion „Spiral Tower“, die Teil der CSR-Strategie von Magnicity für einen verantwortungsbewussten Städtetourismus ist, der die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften respektiert. Magnicity entspricht mehr als einem spektakulären Blick auf die Stadt. Magnicity ist eine Erlebnisreise, bei der einheimische und internationale Besucher die Stadt in all ihren Dimensionen (ihre Geschichte, Kultur, Lebensweise usw.) kennenlernen. Die Attraktionen von Magnicity kombinieren Bildungsangebote mit neuen Technologien und spannenden Fahrgeschäften sowie einzigartige Ausstellungen und Veranstaltungen, um wirklich unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Im Jahr 2024 hat Magnicity, das 350 Mitarbeiter beschäftigt, 3 Millionen Besucher empfangen.

Hintergrund Tim Raue:

Der 1974 in Berlin geborene Unternehmer und Spitzenkoch Tim Raue begann mit 17 Jahren seine Ausbildung zum Koch und sammelte nach erfolgreichem Abschluss anschließend Erfahrungen in verschiedenen Berliner Restaurants. Mit nur 23 Jahren übernahm er zum ersten Mal die Position des Küchenchefs. 2003 dann die erste internationale Aufgabe: Als Executive Chef und Global Culinary Advisor im Swissotel Berlin zeichnete er für die Küche des Restaurants 44 verantwortlich und unterstützte die kulinarischen Teams der Hotelgruppe weltweit mit seiner Expertise. 2008 übernahm Raue dann die Position des Kulinarischen Direktors und Corporate Executive Chefs bei der Adlon Holding GmbH. Nur fünf Monate nach der Eröffnung des Restaurants Ma Tim Raue erkochte er dort einen Michelin-Stern. Im September 2010 eröffnete er gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Marie-Anne Wild sein erstes eigenes Restaurant: das Restaurant Tim Raue. 2011 wurde dieses mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. 2012 erschien das Restaurant erstmals auf der „The World´s 50 Best Restaurants“- Liste. Inzwischen belegt es dort Platz 30 und ist damit das beste und gleichzeitig eines von nur zwei deutschen Restaurants in den Top 50. Als Patron ist er zudem für die Brasserie Colette Tim Raue in München, Konstanz und Berlin sowie für die Hanami-By Tim Raue-Restaurants und das FUGU mit Tim Raue-Restaurant auf Schiffen der TUI Mein Schiff-Flotte verantwortlich. Raue ist außerdem Markenbotschafter der METRO. Neben der Publikation von insgesamt vier Büchern – darunter die Autobiografie „Ich weiß, was Hunger ist“ und das Kochbuch „My Way“ – ist Tim Raue auch auf dem Bildschirm erfolgreich. So ist er der bisher einzige deutsche Küchenchef, dem eine eigene Folge der NETFLIX-Erfolgsserie „Chef“s Table“ gewidmet wurde. Darüber hinaus bespielt er das beliebte TV-Format „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer regelmäßig als Gast und Herausforderer und ist in der Jury des SAT1-Erfolgsformats „The Taste“. Auf der Suche nach neuen Aromen, authentischen Geschmacksnoten und emotionalen kulinarischen Momenten ist Raue seit 2021 unter dem Titel „Herr Raue reist!“ mit MagentaTV weltweit unterwegs.

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