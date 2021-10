Wer seine Mitmenschen glücklich macht, wird dabei selbst glücklich

Den Haag, 14.10.2021 – Es gibt in der Provinz Utrecht, deren Bedeutung vor allem in dem Bereich Dienstleistung liegt, sicher viele ehemalige Singles, welche heute mit dem wirklich zu ihnen passenden Menschen sehr glücklich geworden sind. Viele davon verdanken ihr Partnerglück Luuk. Luuk de Vries ist Singleberater im weltweiten Team der Taylor Group. Die Marke TTPCG ® der US-amerikanischen Taylor Group bietet im Dienstleistungsbereich Partnervermittlung Features und Service, welche weltweit keine weitere Partnervermittlung bietet.

Ich, die Journalistin Milou de Jong sprach mit Luuk, um mehr zu erfahren

Milou: Luuk wie kam es, dass du ein TTPCG ® Adviseur wurdest?

Luuk: Ich arbeitete früher in der Verwaltung der Stadt Utrecht. Diese Arbeit wurde irgendwann langweilig, dazu fühlte ich mich unterbezahlt. So kam es, dass ich mich neu orientierte. Da ich auch schon Haushaltsgeräte erfolgreich verkaufte und den Umgang mit Menschen sehr mag, orientierte ich mich in Richtung Berater. Im Verlauf meiner Recherchen stellte ich fest, dass die Dienstleistung Partnervermittlung immer mehr gefragt ist. Bei einer kleinen unbedeutenden Partnervermittlung in Utrecht hätte ich als Angestellter mit einem kleinem Gehalt und Erfolgshonorar anfangen können. Da ich Zweifel an der Seriosität der kleinen neuen Partnervermittlung in Utrecht hatte, recherchierte ich emsig weiter und kam immer wieder auf die TTPCG ®. Nachdem ich ein online Formular abschickte, wurde ich zu einem Gespräch in das Home Office eines Center Managers nach Amsterdam eingeladen. Mir imponierte das sehr repräsentative Büro. Was mir der Center Manager auf seinem atemberaubenden Grossbildschirm über TTPCG ® aufzeigte und mir nachvollziehbar und schlüssig erklärte, liess mich aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Es ist gewaltig, was TTPCG ® seinen Kunden und Franchisepartnern bieten kann.

Milou: Du wolltest nicht mehr als Angestellter arbeiten?

Luuk: Nein, als Angestellter und Befehlsempfänger wollte ich keinesfalls weiterhin arbeiten. Vielleicht hätte ich sogar mein Leben als Angestellter vergeudet. Das Angebot von TTPCG ® war für mich perfekt. Als Franchisepartner von TTPCG ® ist man selbständig, ohne jedes Risiko. Neben einer lächerlich kleinen Franchisegebühr fallen keine Kosten an. TTPCG ® gibt seinen Franchisepartner alles gratis in die Hände, um gutes Geld damit zu verdienen. Einfach super. Meine Unterstützung war und ist so klasse, wie es besser nicht sein könnte.

Milou: Wie lange bist du jetzt schon Singleberater im TTPCG ® Team?

Luuk: Es werden im Dezember 2021 schon 5 Jahre. Was mich fasziniert ist, dass ich dabei helfe, einsamen Menschen den wirklich passenden Partner an ihre Seite zu bringen. Es macht mich selbst glücklich, wenn ich ein verliebtes Pärchen sehe, an dessen Liebesglück ich beteiligt gewesen bin.

Milou: Luuk kannst du mit gutem Gewissen sagen, dass über dich und TTPCG ® jeder Single seinen Traum Partner:in findet?

Luuk: Nein, das sage ich nicht. Es gibt Spinner:innen, die ihrem Partnerglück durch ihr eigenes geradezu dümmliches Verhalten selber ganz massiv im Weg stehen. Wenn ich dies in einer Beratung feststelle, sage ich dies sehr deutlich. Wer es nicht einsehen will, soll sein Partnerglück wo anders suchen und auch nicht finden. Ich bitte nicht, ich biete.

Milou: Hast du als Singleberater deinen absoluten Traumberuf gefunden?

Luuk: Ja, das habe ich. Die Arbeit macht mich glücklich, ich verdiene mehr Geld als je zuvor in meinem Leben, teile meine Zeit selbst ein und habe viel Zeit für meine Frau und meine zwei Söhne.

Milou: Da sage ich danke für das Gespräch und drücke vielen Singles fest die Daumen, das diese mit TTPCG ® schnell glücklich verliebt sind.

Übrigens, mich hat das Gespräch mit Luuk so überzeugt, dass ich Kundin von TTPCG ® wurde. Seit meiner Scheidung vor einem Jahr weiss ich nämlich, wie schwer es ist, durch Zufall, den für eine glückliche Partnerschaft passenden Mann zu treffen.

Sobald ich von TTPCG ® verliebt worden bin, werde ich in der Tijdschrift NIEUWS UIT DE WERELD darüber berichten.

Sie haben die Übersetzung eines niederländischen Presseberichts gelesen. Der Bericht erschien zuerst in der Tijdschrift NIEUWS UIT DE WERELD. Vielen Dank dafür!

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED

Eric Anderson

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

marketing@ttpcg.us

https://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

TTPCG ® Williams Tower

John Miller

Post Oak Boulevard 2800

TX 77056 Houston

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

pressoffice@ttpcg.us

https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.