Wichtige Änderung beim Sonderkontrollverfahren in Frankreich

Genehmigungspflicht für deutsche Unternehmen ab 1. April 2024 – Zukunft des Verfahrens nach September 2024 ungewiss

Bremen, 4. April 2024 – Die First Class Management GmbH informiert über bedeutende Neuerungen beim Sonderkontrollverfahren/RAS CARGO Verfahren für den Luftfrachttransport in Frankreich. Ab dem 1. April 2024 benötigen deutsche Unternehmen, die dieses Verfahren nutzen möchten, eine Genehmigung der französischen Zivilluftfahrtbehörde DGAC.

Das RAS CARGO Verfahren ermöglicht es, bestimmte Arten von Fracht, die mit den in Deutschland zugelassenen Methoden nicht als Luftfracht sicher gemacht werden können, über Frankreich abzuwickeln. Dazu zählen beispielsweise Fässer mit Flüssigkeiten oder luftdichte Gebinde mit Pulver. Bisher war dieses Verfahren in Frankreich ohne spezielle Genehmigung erlaubt.

Durch die Änderung müssen Versender ab sofort mindestens 30 Tage vor Nutzung des Verfahrens einen Fragebogen an die DGAC senden. Nach positiver Prüfung erhalten sie dann eine bis zum 30. September 2024 gültige Genehmigung. Ohne diese dürfen beauftragte Spediteure und Dienstleister das Sonderkontrollverfahren für den Versender nicht mehr durchführen.

Konkrete Tests haben Zweifel an der Zuverlässigkeit des Verfahrens bei größeren Behältern geweckt. Die neuen Bestimmungen sollen sicher stellen, dass die Sicherheit beim Transport dieser Luftfracht gewährleistet wird. Die First Class Management GmbH empfiehlt allen betroffenen Unternehmen, sich rechtzeitig um die Genehmigung zu kümmern, um Verzögerungen in der Lieferkette zu vermeiden.

„Diese Neuerung stellt eine bedeutende Entwicklung für Unternehmen dar, die auf den Luftfrachttransport angewiesen sind. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die erforderlichen Schritte für eine reibungslose Durchführung ihrer Transporte zu unternehmen“, kommentiert Meike Schurig, Geschäftsführerin der First Class Management GmbH.

Wie es ab dem 1. Oktober 2024 weitergeht, wenn die Übergangsregelung ausläuft, ist derzeit noch ungewiss. Das RAS CARGO Verfahren wird von den französischen Behörden aktuell einer intensiven Prüfung unterzogen. Es besteht die Möglichkeit, dass es als Kontrollmethode danach gar nicht mehr zur Verfügung steht.

Die First Class Management GmbH wird die Entwicklungen weiterhin beobachten und ihre Kunden auf dem Laufenden halten. Aktuelle Informationen sind auf der Webseite des Unternehmens verfügbar unter: https://fcmanagement.de/ras-cargo-rest-verfahren-frankreich

Die First Class Management GmbH bietet Unterstützung bei Zertifizierungen und Zulassungen im Bereich Logistik an. Die Kernkompetenz liegt in der Begleitung von Industrieunternehmen und Logistik-Dienstleistern bei der Erlangung von ISO-Zertifizierungen, Zulassungen in der Luftsicherheit und AEO-Bewilligungen.

Dabei beantwortet das Unternehmen zentrale Fragen rund um die Anforderungen, den Dokumentationsaufwand, notwendige betriebliche Veränderungen, Dauer und Kosten dieser Zertifizierungsprozesse.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Schulungen in den Bereichen Luftsicherheit, Zoll, Qualitätsmanagement und Good Distribution Practice an.

