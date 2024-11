Wie die Automatisierung von Social-Media-Beiträgen die Unternehmenskommunikation vereinfacht

Posts, Reels, Tweets, Pins – Durch die neue Vielfalt an sozialen Netzwerken und deren individueller Anforderungen an die Inhalte hat das Social Media Management in den letzten zehn Jahren wesentlich an Komplexität hinzugewonnen. Mit ihrem Social-Media-Automatisierungstool „Blog2Social“ greift die Adenion GmbH das Bedürfnis nach mehr Übersicht und Einfachheit im Management der sozialen Kanäle für Unternehmen, Selbstständige, Medienschaffende und Werbetreibende auf und erleichtert damit das Publizieren in den sozialen Netzwerken.

Mit Crossposting zu mehr Erfolg in den sozialen Netzwerken

In der schnelllebigen Welt der sozialen Medien ist die Fähigkeit, Inhalte effektiv zu verbreiten und Zielgruppen auf verschiedenen Plattformen zu erreichen, entscheidend für den Erfolg von Unternehmen und Content-Erstellern. In diesem Zusammenhang gewinnt das Crossposting, eine bewährte Methode, um Inhalte auf verschiedenen sozialen Netzwerken zu teilen, zunehmend an Bedeutung. Das Ausspielen einer Marketingbotschaft auf verschiedenen Plattformen ermöglicht maßgeblich den Aufbau von Markenbekanntheit und Reichweite und fördert den direkten Dialog und die Interaktion mit der Zielgruppe.

Content Marketing effizienter machen durch automatisiertes Crossposting

In Anbetracht der Bandbreite an Social Media Netzwerken ist es wichtig, die individuellen Merkmale, Besonderheiten und Anforderungen zu kennen und im Content Marketing strategisch zu berücksichtigen. Der Arbeitsaufwand für eine wirkungsvolle Bespielung der eigenen Kanäle kann dabei schnell erheblich werden.

Anstatt jeden Beitrag einzeln für jede Plattform zu konzipieren und manuell zu veröffentlichen, können Marketer wertvolle Zeit und Ressourcen sparen, indem sie das Crossposting-Tool Blog2Social anwenden, um ihre Inhalte zu individualisieren und automatisiert auf mehreren Wunschplattformen zu teilen. So bleibt mehr Zeit, sich auf die Erstellung relevanter, qualitativ hochwertiger Inhalte zu konzentrieren.

Effektives Social-Media-Management mit Blog2Social: Planung, Optimierung und Automatisierung an einem Ort

Für ein effektives und ressourcensparendes Social-Media-Management hält Blog2Social verschiedene Funktionen bereit: Individuell anpassbare Beitragsvorlagen, das Auto-Posting, das Reposting und ein Redaktionskalender unterstützen die Planungs- und Automatisierungsprozesse pro Netzwerk. Zudem können die Anwender von einem Beste-Zeiten-Manager und einem KI-Assistenten Gebrauch machen, was das Erstellen und Ausspielen von Social-Media-Beiträgen noch weiter vereinfacht.

„Den Nutzen von Social-Media-Automatisierung und Crossposting in der heutigen sehr dynamischen Onlinemarketing-Welt hervorzuheben, ist wesentlich. Mit Blog2Social als Management- und Automatisierungstool können unsere Kunden an einem Ort ihren gesamten Social-Media-Content planen, organisieren und automatisch veröffentlichen lassen, was nachweislich ihre Onlinepräsenz stärkt“, so Melanie Tamble, Geschäftsführerin der Adenion GmbH und Ideengeberin für Blog2Social.

Blog2Social: Social-Media-Automatisierung für WordPress und Web

Die Anwendung Blog2Social kann wahlweise als WebApp oder als WordPress-Plugin genutzt werden und umfasst ein umfangreiches, stetig wachsendes Portfolio an sozialen Netzwerken. Speziell für WordPress-Websites bietet das Blog2Social-Plugin die Möglichkeit, Website-Inhalte wie bspw. Blogbeiträge oder News automatisch in den sozialen Medien zu posten.

Über ADENION / Blog2Social:

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Blog2Social ermöglicht Social-Media-Management in allen wichtigen sozialen Netzwerken. Beiträge, Links, Texte, Bilder und Videos können in Social-Media-Profilen, -Seiten und -Gruppen veröffentlicht werden. Alle Beiträge werden automatisch für jedes Netzwerk optimiert und lassen sich optional individuell anpassen sowie parallel über verschiedene Netzwerke zeitversetzt planen und teilen. Der Social-Media-Kalender gibt einen Überblick über geplante Posts im Team. Ob Auto-Posting, Cross-Posting oder Content Curation: Blog2Social macht das Social-Media-Management schneller und einfacher und bringt Content in die sozialen Medien. Blog2Social steht als WordPress-Plugin, als Desktop-Version und als Browser-Extension zur Verfügung. Weitere Informationen: https://www.adenion.de/home

