Wie entstehen qualitativ hochwertige Übersetzungen? – Ihr Übersetzungsbüro in Wien

Die professionelle Übersetzung erfordert neben fundierter Sprachkenntnisse auch ein tiefgreifendes Verständnis der jeweiligen Kulturräume.

Sind reine Sprachkenntnisse ausreichend, um ein Übersetzer zu sein? Auf keinen Fall! Die professionelle Übersetzung eines Textes ist deutlich komplexer, als es den Anschein erweckt. Neben fundierter Kenntnisse der Ausgangs- und Zielsprache geht es hier um ein tiefgreifendes Verständnis beider Kulturräume. Nur auf diese Art und Weise kann das Endprodukt die gewünschte Wirkung in der jeweiligen Zielkultur erzielen.

Zusätzlich werden umfangreiche Kenntnisse in verschiedenen Fachbereichen benötigt, vor allem bei den Übersetzungen von technischen, juristischen oder medizinischen Texten. Es ist wichtig, dass ein Übersetzer die Komplexität der jeweiligen Themengebiete versteht und diese in dem Zieltext wiedergeben kann.

Welche Übersetzungstools werden bei professionellen Übersetzungen verwendet?

Die Übersetzungswelt wurde im digitalen Zeitalter revolutioniert. Die sogenannten CAT-Tools (computer-assisted translation bzw. computerunterstützte Übersetzung) wurden zu einem wichtigen Bestandteil professioneller Übersetzungen. Durch die automatische Erkennung bestimmter Textmerkmale, wie z.B. Wortwiederholungen, ermöglichen sie nicht nur eine schnellere Übersetzung, sondern auch eine einheitliche und konsistente Verwendung der Terminologie. Alle unsere Übersetzungen werden nach dem Vier-Augen-Prinzip durchgeführt. Die Übersetzung wird von einem Muttersprachler angefertigt und anschließend von einem erfahrenen Korrekturleser genau überprüft. Diese Vorgehensweise ermöglicht uns, die hohe Qualität unserer Übersetzungen zu sichern und auf dem höchsten Niveau zu halten.

Weitere technologische Entwicklungen, wie z.B. MTPE (machine translation post-editing), die auf dem Übersetzungsmarkt immer mehr Aufmerksamkeit gewinnen, ermöglichen unseren Kunden, die Übersetzungskosten zu senken und den Übersetzungsprozess zu beschleunigen. Dieser Vorgang beinhaltet eine genaue Überprüfung eines maschinell angefertigten Zieltextes durch einen Übersetzer/Korrekturleser, um der Übersetzung den sogenannten Human Touch zu verleihen – in anderen Worten die Qualität und den Lesefluss des Textes zu sichern.

Um weitere Informationen zu unseren Qualitätsstandards und Terminologiemanagement zu erhalten, besuchen Sie unsere Website unter https://www.tilti.com.

Tilti Multilingual GmbH ist eines der führenden Übersetzungsbüros in Wien mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche. Unser Übersetzungsbüro befindet sich in der Nähe des historischen Zentrums von Wien – in der Zirkusgasse 20 im 2. Bezirk.

Tilti Multilingual GmbH bietet professionelle Übersetzungen in verschiedenen Bereichen an, wie z.B. Technologie, Chemie, Automobilindustrie, Marketing, Medizin, Finanzen und Recht. Wir bieten: über 50 Sprachen, DTP-Dienstleistungen (Desktop Publishing), Terminologiemanagement / Translation Memories (TM), SAP-Übersetzungen, beglaubigte Übersetzungen und MTPE.

