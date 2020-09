Wie kann ich aktiv das Vertrauen meiner Patienten stärken?

Zur virtuellen Eingangstür einer Arztpraxis

Obwohl ich viele zufriedene Patienten habe, bekomme ich zu wenig Bewertungen oder gar Negative? Ich frage mich was ich falsch mache? Wie kann ich aber aktiv das Vertrauen meiner Patienten stärken?

Nicht jeden Patienten wird man immer zu 100 Prozent zufriedenstellen können. Perfektion liegt eben immer auch im Auge des Betrachters, das sollte man bei der Kommunikation stets im Hinterkopf haben. Ist das Vertrauen vorhanden, sind auch Fehler unter Umständen verzeihbar. Ist das Vertrauen nicht vorhanden, wird sicher ein Haar in der Suppe gefunden.

Neben den situativen und personalen Faktoren spielt der Erstkontakt zum potentiellen Patienten wichtige Rolle. Diese Anfangskontakt lenkt die weitere Wahrnehmung und das Verhalten. Heute findet der Erstkontakt primär über das Internet statt. Die eigene Website ist zur virtuellen Eingangstür einer Arztpraxis geworden. Hat man sich doch endlich durchgerungen, erfolgt die Entscheidung, in welche Praxis es denn gehen soll, oft nach einer Recherche im Internet. Viele Patienten machen sich auf Bewertungsseiten schlau und suchen auch direkt nach der Webseite einer Praxis. Dabei spielen sowohl Bewertungsseiten, als auch die eigene Homepage der Ordination eine Rolle. Deshalb ist es wichtig, dass eine Praxis sich modern, professionell und vor allem freundlich und angstnehmend im Internet darstellt, weil der Internetauftritt der erste Kontakt zum Patienten sein kann. Und gerade Ärzte müssen bei diesem Ersteindruck Vertrauen erwecken und Patienten zeigen, dass sie sich mit Ihren Problemen, Symptomen und Krankheiten in die richtigen Hände begeben. Die Praxishomepage ist eine Notwendigkeit, ein Erstgespräch und ein vertrauensvoller Blick in die Augen Ihres zukünftigen Patienten.

Wie gewinnt eine Praxishomepage das Vertrauen der Patienten?

Eine Praxis-Website ist Dreh- und Angelpunkt der digitalen Kommunikation. Der Arzt kann dem Webseitenbesucher damit vermitteln, dass er sich nicht als Gott in Weiß betrachtet, sondern für die Ängste und Nöte seiner Patienten mitfühlendes Verständnis hat.

Der menschliche Faktor spielt also hier bei Texten und Bildern eine kardinale Rolle. Diesen bringen Sie bei der Homepage-Gestaltung ins Spiel, indem Sie sich als Arzt stets in die Rolle des Patienten hineinversetzen. Präsentieren Sie also Ihre Online-Inhalte aus der Sicht des Patienten und vermitteln Sie ihm so einen vertrauensvollen Eindruck Ihrer Praxis. Sie beeinflusst auch die Entscheidung und kann indirekt zu einer Verbesserung der Versorgungsqualität beitragen.

Welche Probleme haben meine Patienten? Wie kann ich den Patienten helfen, diese Probleme zu lösen? Welchen Vorteil hat dies für meinen Patienten?

Achten Sie die folgenden Faktoren auf der Website um einen positiven Gesamteindruck nach innen und nach außen zu erzeugen:

-Die Auswahl der richtigen Farbe

-Klare Positionierung

-aussagekräftige und entscheidungsrelevante Informationen zusammenstellen

-Einfache Nutzerführung

-Klares Design (passende Wort-Bild-Sprache)

-Konstante Gestaltungselemente für die dauerhafte Wiedererkennung

-Zertifikate und Auszeichnungen

-ein FAQ nutzen

-Sprechzeiten und Telefonnummer auf der Menüleiste platzieren

-Verständliche Call-To-Actions

-Schnelle Ladezeiten der Website

-Anfahrtsskizze

-USPs formulieren

-Bewertungsportalen anbinden

-Das responsive Design

-Online Terminvereinbarung

-Praxis-Fotos (Bilder sagen mehr als Worte)

-Praxis-Videos einbinden

So schaffen Sie das nötige Vertrauen im Alltag und ermöglichen es, dass sich Ihre Patienten bereits vor dem Termin bei Ihnen wohlfühlen.

Haben Sie wenig Zeit für die Umsetzung? Möchten Sie sich lieber auf Ihre Arbeit konzentrieren?

Wir begleiten Sie von der Planungsphase bis zur fertigen Umsetzung Ihres Webdesign Projektes. Nach der Fertigstellung bleiben wir Ihr Partner und stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. So können Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch unter folgendem Link vereinbaren: https://praxishomepage.myvisuell.de/

Wir helfen Ärzte mehr dankbare und ideale Patienten durch unsere entwickelte Kreativitätsmethode bestehend aus konstanter Gestaltungselemente und Content zu gewinnen und ein erfülltes Arztleben zu schaffen.

