Wie Sie Ihr Unternehmensergebnis durch verstärktes Mitarbeiter-Engagement verbessern können

Dienst nach Vorschrift, innerlich gekündigt: Der volkswirtschaftliche Schaden, der durch unzufriedene Mitarbeiter verursacht wird, wird durch eine neue Gallup-Studie auf bis zu 122 Milliarden Euro in Deutschland geschätzt.

Die Auswirkungen der nicht oder nur gering motivierten Mitarbeiter auf Ihr Unternehmensergebnis sind deutlich – auch wenn Sie in Ihrem Unternehmen mehr als die durchschnittlich 16 Prozent Mitarbeiter beschäftigen, die eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber haben. Schlechte Führung verstärkt die negative Wirkung und ist ein direkter Kostenfaktor.

In Zeiten, in denen Umsätze wegbrechen und Gewinne dahinschmelzen, ist das Mitarbeiter-Engagement ein wichtiger Faktor, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Engagierte Mitarbeiter und gute Führung steigern nachweislich die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen – und zwar deutlich. Sie leisten mehr, sind loyaler, setzen sich überdurchschnittlich ein und sind ein klarer Erfolgsfaktor im Wettbewerb.

Mit welchen einfachen Mitteln können Sie das Mitarbeiterengagement in Ihrem Unternehmen stärken?

Laut einer Studie von business factors und der Profiles GmbH – deren Partner wir seit 20 Jahren sind – sind ein positives Arbeitsumfeld, klare Ziele und Vertrauen in die Führungskraft essentielle Faktoren. Die Studie zeigt auf, wie Sie den Erfolgsfaktor Mitarbeiter-Engagement stärken können und welche Maßnahmen Wirkung zeigen.

Durch valide Methoden können wir die individuellen Potenziale Ihrer jetzigen und zukünftigen Mitarbeiter analysieren sowie mit strukturierten und anonymen Befragungen Ihnen und Ihren Führungskräften klare Handlungsempfehlungen zu Verbesserungen an die Hand geben. Mit geringem Aufwand verdeutlichen wir die effizientesten Maßnahmen, um das Engagement Ihrer Mitarbeiter, Ihre Wettbewerbsfähigkeit, Ihr Unternehmensergebnis und langfristig auch Ihre Arbeitgebermarke zu stärken und zu verbessern.

Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch die Studie zu und beraten Sie unverbindlich zu ersten möglichen Schritten. Senden Sie uns dazu eine Mail mit dem Betreff “Studie Mitarbeiter-Engagement” an info@dreher-partners.com.

dp dreher partners ist eine Personalberatung im Raum Schwarzwald/Bodensee (Ravensburg, Villingen-Schwenningen, Tuttlingen, Balingen) mit Fokus auf strategischem Personalmanagement für den Mittelstand.

Nur mit den für Sie optimalen Mitarbeitern und Führungskräften können Sie Ihre Ziele umsetzten. Wir unterstützen Sie in der Suche und Auswahl der für Ihr Unternehmen passenden Persönlichkeiten.

Wir zeigen, weshalb manche Mitarbeiter Überdurchschnittliches leisten!

Kognitive Fähigkeiten, Motivation und Verhaltenstendenzen müssen die größtmögliche Übereinstimmung zu den Werten in Ihrem Unternehmen haben, um Spitzenleistungen zu erbringen.

Firmenkontakt

dp dreher partners gmbh & Co. KG

Ralf Dreher

Weimarstr. 57

78532 Tuttlingen

07461-96503-0

info@dreher-partners.com

http://www.dreher-partners.com

Pressekontakt

dp dreher partners gmbh & Co. KG

Karla Dreher

Königstr 45

78532 Tuttlingen

07461-96503-0

k.dreher@dreher-partners.com

http://www.dreher-partners.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.