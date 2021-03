Wienerwald Rezeptideen von Daniela und Markus Gräßler

Grill Hendl und mehr – mit dem Namen Wienerwald ist Geschmack verbunden, weiß Markus Gräßler

Die Marke “Wienerwald” hat einen enorm hohen Bekanntheitsgrad. Geschäftsführer Markus Gräßler weiß: “In ganz Deutschland ist der Name Wienerwald mit dem saftigen Grill Hendl verbunden. Darauf sind wir sehr stolz. Auch wenn das Originalrezept nach wie vor ein gut behütetes Geheimnis ist und nur wenigen Personen in der Geschäftsführung des Unternehmens bekannt ist, geben meine Frau Daniela und ich gerne ein paar Tipps und Wienerwald Rezeptideen weiter. Denn danach werden wir immer wieder gefragt”, schildert Markus Gräßler. Gelöchert mit Fragen zu Rezepten wird Gräßler zum Beispiel dann, wenn er sich in seiner Freizeit ehrenamtlich im Klösterle Verein der katholischen Kirchengemeinde St. Hedwig engagiert.

Rezeptideen von Wienerwald sind gefragt, berichtet Markus Gräßler

Der Verein kümmert sich um Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren, die sich keinen teuren Urlaub leisten können. Für diese Personen führt der Verein aus Gräßlers Heimatstadt Albstadt Ferienfreizeiten in Österreich durch. Auch Gräßler selbst war als Kind und Jugendlicher bei den Freizeiten dabei. “Auch wir konnten uns in meiner Kindheit auch keine teuren Urlaub leisten”, erinnert sich Gräßler, der jetzt an der Spitze des Franchiseunternehmens Wienerwald steht. Heute spendet Gräßler dem Verein seine Freizeit und schwingt gerne mal an mehreren Wochenenden im Jahr für die Kinder und Jugendlichen unentgeltlich den Kochlöffel. “Klar sind dann die Rezeptideen von Wienerwald immer mal wieder Thema. Ich freue mich, wenn ich dann erlebe, wie begeistert die Kinder und Jugendlichen sind, wenn ich eine Wienerwald Rezeptidee nachkoche.”

Das Rezept vom Wienerwald Kartoffelsalat verraten Markus und Daniela Gräßler gerne

Gerne kochen Daniela und Markus Gräßler zum Beispiel den typischen Wienerwald Kartoffelsalat. Gerade für größere Gruppen eignet sich diese Rezeptidee, die im Gegensatz zum Grill Hendl Rezept kein gut behütetes Geheimnis darstellt. Das Rezept lässt sich gut auf viele Personen skalieren. Der Original Wienerwald Kartoffelsalat besteht aus gekochten Kartoffeln, die abgekühlt in Scheiben geschnitten werden. Dann werden die Kartoffeln mit Salz, Pfeffer, etwas Zucker, Senf, Essig und Öl im Mischungsverhältnis eins zu drei vermischt. Ein bisschen Gemüsebrühe dazu – und fertig. Perfekt wird der Wienerwald Kartoffelsalat mit angeschwitzter Zwiebel mit etwas Zucker und frischen Kräutern.

Die traditionsreiche Restaurantkette Wienerwald ist für ihr berühmtes Grillhendl bekannt. Dieses Rezept wird bereits seit nahezu 70 Jahren gut behütet. Geschäftsführer Markus Gräßler und seine Frau Daniela Gräßler setzen die Tradition der Verschwiegenheit des Geheimrezepts und somit die Unverwechselbarkeit des Wienerwald Grillhendl weiter fort.

