wineo 400 600 oder 800 – welcher Designboden ist richtig?

wineo deckt mit authentischen Designbelägen mehrere Anwendungsfälle ab

400, 600, 800 – das sind keine Gewichtsklassen, sondern die Namen den wineo Designboden Kollektionen. Wie unterscheiden sich die Kollektionen? wineo ist bekannt für seine authentischen und hochwertigen Designböden, welchen vor einigen Jahren untern den Namen Laguna und Bacana auf den Markt kamen. Die neuen Bio-Ecuran-Böden unter der 1000 ergänzt das Sortiment. Jede der Designboden Kollektionen zielt auf einen bestimmten Verwendungszweck, der sich hauptsächlich über die Nutzschicht und die Beanspruchungsklassen definiert. Mit 0,3 mm Nutzschicht ist die wineo 400 für den Einsatz in den privaten Räumlichkeiten ausgelegt. Mit 0,4 mm Nutzschicht und Beanspruchungsklasse 32 erfüllt die 600 die Kriterien für den gewerblichen Einsatz. Und wineo 800 mit 0,55 mm Nutzschicht stellt die Oberklasse der Designböden für den höchste Beanspruchung in öffentlichen Bereichen dar.

Alle drei Designboden-Kollektionen gibt es zur Verklebung mit dem Unterboden oder mit dem von wineo entwickelten

Klicksystem Connect. Die wineo Klick-Designböden 400, 600 und 800 haben sich in den Dekoren Wood (Holzdekore),

Stone (Stein- und Fliesendekore) sowie in den Holzvarianten auch in XL Formaten als zukunftsorientierte

Bodenbelag-Produkte den Markt erobert und sind naturrealistisch in Optik und Haptik. wineo konnte mit 400, 600 und

wineo 800 Klickvarianten besonders Kunden begeistern, die einen hochwertigen Designböden einfach und schnell

selbst verlegen wollen. Die Stein- und Fliesendekore (Stone) von wineo sind besonders beliebt für Küche und Bad.

wineo empfiehlt für wineo 400, 600, und 800 mit Klicksystem die Verwendung der wineo Silent Comfort Dämmunterlage

für eine sichere Auflage und hervorragende Schallentkopplung vom Unterboden.

Für den gewerblichen und den Privatbereich stellt wineo mit der 600 einen Designboden neuster Rigid-Technologie auf SPC-Träger in die Regale. Rigid Designböden bieten gegenüber bisherigen Designbelägen mehrere Vorteile.

Durch die Rigid-Composite-Board-Technologie (SPC-Träger) ist wineo 600 Rigid Designboden wesentlich leichter als der Vorgänger mit höherem Vinylanteil. Das macht sich beim Transport und bei der Verlegung positiv bemerkbar. Rigid Designböden haben eine höhere Festigkeit und Stabilität durch den größeren Anteil mineralischer Füllstoffe.

Die Rigid Designboden Planken oder Fliesen können deshalb für die Bodenbelag-Renovierung direkt auf alten Dielen oder Fliesen verlegt werden, ohne durchzudrücken. wineo empfieht zur Verlegung die Verwendung der wineo Silent-Comfort Dämmunterlage. So werden Unebenheiten ausgeglichen und der neue Bodenbelag optimal akustisch vom Unterboden entkoppelt. Entdecken Sie 12 Holz – und 6 Steindesigns auch in XL-Formaten mit hochwertiger Synchronprägung. Die neuen XL – Formate und angesagten Designs der wineo 600 begeistern. New York, London oder Sydney – jede Menge urbaner Styles zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Dabei wird mit der Klickvariante wineo 600 Rigid jeder neue Look in Windeseile umgesetzt.

Höhere Temperaturunterschieden führen bei Rigid Designböden nicht mehr zu Dimensionänderungen. wineo 600 Designboden ist damit formstabil wie noch nie. Durch den höheren Anteil mineralischer Füllstoffe werden Weichmacher eingespart und die Emissionsklasse A+ erreicht. Fast keine Emissionen durch den Bodenbelag, gut für die Gesundheit.

Die Preise für wineo 600 Rigid Designboden konnte der Hersteller bisher stabil halten. Damit erhalten Sie diesen Designboden der neusten Generation auf allfloors.de zu attraktiven Preisen. Für größere Projekte sollte ein persönliches Angebot angefordert werden.

Der bodenbelag.de Marktplatz präsentiert ein umfassendes Sortiment der bedeutendsten Bodenbelag Hersteller. Bekannte Marken wie wineo, Weitzer Parkett, HARO, Parador oder Gerflor sind hier ebenso vertreten wie Spezialisten von berryAlloc (Rigid Designbeläge) oder Fabromont (Kugelgarn Textilböden). Besonderes Augenmerk liegt auf innovativen und nachhaltigen Böden. Daher sind viele Beläge im Sortiment auch zertifiziert zum Beispiel mit „Blauer Engel“. Die meisten Fachhändler des Bodenbelag Marktplatzes liefern versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Projektangebote inkl. aller optional benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie gern noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

