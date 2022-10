wineo erneuert Bioboden Kollektion Purline 1000

Noch authentischere Oberflächen, noch mehr Zertifikate – der Purline Bioboden zeigt es

wineo hat seine wichtige und auf dem Bodenbelag-Markt immer noch einzigartige Bioboden-Kollektion, die wineo 1000 erneuert. Die 26 neuen Dekore gibt es in den drei Varianten zur vollflächigen Verklebung, als normalen Klickboden und als Multilayer. Letzterer hat die Soundprotect Trittschalldämmung bereits integriert und kommt damit auf 9 mm Aufbauhöhe. Die Philosophie und damit die Inhaltsstoffe bleiben gleich. Basierend auf überwiegend natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen wird wineo 1000 ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel zu 100% in Ostwestfalen produziert.

Dieser Bodenbelag besteht aus nachwachsenden Rohstoffen – das ist wineo Bioboden. Wineo Purline Bioboden 1000 ist das neueste innovative und nachhaltige Bodenbelag-Produkt der Windmöller Flooring Products. Vorgestellt wurde Wineo Purline Bioboden 1000, ein Bodenbelag aus Polyurethan erstmals auf der Domotex 2016. Der aus den nachwachsenden Rohstoffen wie Rizinusöl, Kreide und Polyurethan für die Nutzschicht hergestellte gesunde Bioboden ist eine nachhaltige Alternative zu Vinyl-Bodenbelägen. Eine Weltneuheit ist die Kombination des Wineo Purline Biobodens mit einem Klicksystem. So ist Wineo Purline 1000 Click Bioboden auch für den Heim-Anwender sehr einfach zu verlegen, da er nicht mehr mit dem Unterboden verklebt werden muss. In Verbindung mit der Verlegeunterlage wineo Silent-Comfort kann dieser Designboden ausch direkt auch alte Dielen und Fliesen verlegt werden, ideal für eine schnelle Renovierung.

wineo 1000 Purline Bioboden ist mit dem Klicksystem ideal für Renovierung. wineo Purline Bioboden ist eine völlig neue Generation der Designböden. Wineo Purline Bodenbelag besteht aus 90 % nachwachsenden Rohstoffen. Ganz ohne Chlor, Weichmachern und Lösungsmittel, geruchsneutral und nahezu emmissionsfrei. Der PUR Bioboden Wineo 1000 Click hat mit Klicksystem eine Gesamtstärke von 5 mm und ist sowohl für Fußbodenheizung, als auch für Feuchträume geeignet. Naturrealistische, absolut echt wirkende Steindekore und Fliesen sowie eine große Auswahl an Holzdekoren stehen zur Auswahl. Wineo 1000 Click Purline Bioboden ist gesund und nachhaltig, wurde deshalb mit dem Zertifikat: Blauer Engel belohnt.

Blauer Engel für wineo Purline Bioboden ist nur eins von vielen Zertifikaten. Einer der ersten Bio-Designböden wurde durch Hersteller wineo unter dem Namen “ Purline Bioboden“ auf den Markt gebracht. Dessen Oberfläche besteht zwar nicht aus einem Naturmaterial, jedoch ist Polyurethan ein chemisch zu 100% ausreagiertes Material. Das bedeutet, dass das Material keine weiteren chemischen Verbindungen eingeht und auch keine chemischen Stoffe wie zum Beispiel Lösemittel frei setzt. Zudem hat Polyurethan die Eigenschaft, extrem haltbar und strapazierfähig zu sein. Der Träger von wineo Purline Bioboden besteht aus ecuran, einem Hochleistungsverbundwerkstoff, der zum überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird. Dieser nachhaltige und gesunde Designboden wurde zertifiziert mit dem Siegel Blauer Engel. wineo Purline Bioboden gibt es als wineo Purline Eco Bioboden Bahnenware, wineo 1000 Bioboden Planken und Fliesen zur Verklebung und am beliebtesten als wineo 1000 click Purline Bioboden.

