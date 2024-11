Winterauszeit am Roten Meer – Somabay lockt mit saisonalen Angeboten

Somabay/München – Somabay, das exklusive Reiseziel am Roten Meer, lockt in diesem Winter mit besonderen saisonalen Angeboten. Reisende sind dazu eingeladen, in den renommierten Hotels der Destination eine sommerliche Auszeit zu genießen. Bekannt für ganzjährig sonniges Wetter, kristallklares Wasser und atemberaubende Landschaften, bietet Somabay den perfekten Ort für eine Flucht aus kälteren Klimazonen – unvergessliche Erlebnisse inklusive. Die Destination besticht nicht nur durch ein beeindruckendes Naturpanorama, sondern überzeugt auch mit einem vielseitigen Outdoor-Sportangebot – darunter Schnorcheln, Tauchen, Kitesurfen, Schwimmen, Tennis, Padel und Golf. Ultimative Entspannung bietet der preisgekrönte Thalasso SPA. Dank einer Flugzeit von weniger als fünf Stunden ist Somabay über Hurghada bequem zu erreichen. Das perfekte Reiseziel für eine Winterpause.

Exklusive Winterangebote der Somabay Hotels*

Kempinski Hotel Soma Bay

Das Kempinski Hotel Soma Bay verbindet elegante Architektur mit modernem Komfort und bietet 325 stilvolle Zimmer und Suiten für einen unvergesslichen Aufenthalt. Gäste erwartet eine breite Auswahl an Freizeitmöglichkeiten, exquisite Restaurants und eine großzügige Poollandschaft – perfekt für Familien, Paare und Geschäftsreisen.

– 3.-30. November 2024: Nacht im Doppelzimmer mit Halbpension ab 320 EUR pro Person, inkl. Frühstück und Abendessen im schönen The View Restaurant.

– 1.-21. Dezember 2024: Nacht im Doppelzimmer mit Halbpension ab 225 EUR pro Person, mit kostenfreier Unterkunft für Kinder unter sechs Jahren.

– Reservierungen: Tel.: +20 106 880 1990/1/2/3; E-Mail: info.somabay@kempinski.com

The Breakers Surfing & Diving Lodge

Moderne Hotellerie, dem Zeitgeist angepasst, das hat sich das Management des The Breakers zur Aufgabe gemacht. Das frisch renovierte Hotel zeichnet sich durch eine angenehm relaxte, offene Atmosphäre aus, Öffnungszeiten für den Pool oder einen Dresscode gibt es hier nicht. Direkt am Hausriff von Somabay und in unmittelbarer Nähe des renommierten 7BFT KiteHouse gelegen, hat sich das The Breakers als Hotspot für Wassersportbegeisterte und Backpacker etabliert.

– Bis 4. Dezember und vom 22.-31. Dezember: Nacht im Einzelzimmer inkl. Halbpension ab 124 EUR pro Person; Doppelzimmer ab 99 EUR pro Person.

– Spezialpreise im Dezember: 05.-12. Dezember: Einzelzimmer 114 EUR, Doppelzimmer 93 EUR. 13.-21. Dezember: Einzelzimmer 92 EUR, Doppelzimmer 99 EUR.

– Eine besonderes Highlight: Uneingeschränkt kostenloses Trinkwasser aus dem Wasserspender!

– Reservierungen: E-Mail: reservation@thebreakers-somabay.com

Sheraton Soma Bay Resort

Das Sheraton Soma Bay Resort, inspiriert vom Karnak-Tempel in Luxor, bietet 326 geräumige Zimmer, einen Wasserpark sowie exklusiven Strandsuiten mit privatem Pool – perfekt für Familienurlaube, Hochzeiten und Flitterwochen. Noch bis Ende November 2024 profitieren Gäste mit dem „Aqua Escape“-Paket von attraktiven Preisen:

– Nacht im Doppelzimmer ab 170 EUR pro Person inkl. Halbpension. Mit dem Buchungscode PK9 erhalten Sie 10 % Rabatt auf Standardtarife.

– Reservierungen: Tel.: +20 65 356 2584; E-Mail: Reservations.01127@marriott.com

The Cascades Golf Resort, SPA & Thalasso

Auf dem höchsten Punkt der Somabay-Halbinsel gelegen, bietet The Cascades Golf Resort, SPA & Thalasso einen unvergleichlichen Panoramablick auf das Meer, die Wüstenberge und die grünen Fairways des Gary Player Championship-Golfplatzes. Mit großzügigen, modernen Zimmern mit privaten Balkonen ist das Hotel ein ideales Ziel für Golfer und Erholungssuchende.

– Ab 162 EUR pro Person im Doppelzimmer inkl. Halbpension. Bei Direktbuchungen über das Hotel wird ein Rabatt von 10 % gestattet.

– Reservierungen: Tel.: +20 65 356 2600; E-Mail: info@thecascadeshotel.com

Robinson Soma Bay

Der Robinson Club Soma Bay liegt direkt an der malerischen Küste und setzt auf eine Kombination aus entspanntem Strandurlaub und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm für Gäste jeden Alters. Sport und Spaß prägen die abwechslungsreichen Entertainment- und WellFit- Programme. Neben 3-4 Shows pro Woche dürfen sich die Gäste einmal pro Woche auf besondere Live-Acts freuen.

– 30. November – 21. Dezember: Doppelzimmer ab 153 EUR pro Person, Einzelzimmer ab 184 EUR (inkl. Vollpension).

– 21.-28. Dezember 2024: Doppelzimmer ab 253 EUR, Einzelzimmer ab 295 EUR (inkl. Vollpension).

– 28. Dezember – 4. Januar: Doppelzimmer ab 276 EUR, Einzelzimmer ab 318 EUR (inkl. Vollpension).

– Reservierungen: Tel.: +20 10 2225 2068; E-Mail: SomaBay@robinson.com

Stayr – Bay Life Home Rentals

Die Stayr Signature Collection bietet handverlesene Villen, Chalets, Apartments und Studios für Langzeitgäste, die Somabay zu ihrem Zuhause fern von Zuhause machen möchten.

– Bis 22. Dezember: Somabreeze-Apartments für zwei Gäste ab 72 EUR pro Person, mit 18 EUR Cashback pro Nacht für Speisen und Getränke im WYTE Beach Restaurant.

– Das Bed & Breakfast-Paket bietet Übernachtungen ab 67 EUR pro Person mit Frühstück im Baladina an Wochentagen und außerhalb der Hauptzeiten.

– Reservierungen: Tel./WhatsApp: +20 155 409 4049; E-Mail: reservations@stayr.somabay.com

*Alle genannten Winterangebote sind abhängig von der jeweiligen Verfügbarkeit und unterliegen bestimmten Stornierungsbedingungen.

Über Somabay

Somabay ist eine Halbinsel am Roten Meer und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Die Destination zeichnet sich durch fünf erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchelreviere, ein fantastisches Sportangebot sowie die einzigartige Kultur der Region aus. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Condor, Egypt Air, Wizz und SWISS ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website sowie auf Instagram: @somabayredsea/.

