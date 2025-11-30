Winterurlaub & Wellness im Älpili

Skiurlaub direkt an der Piste im Montafon

Mit direkter Lage an der Talstation der Gondelbahnen im Skigebiet Silvretta Montafon bietet das Landhotel Älpili den perfekten Einstieg in einen unvergesslichen Winterurlaub. Nur wenige Schritte vom Lift entfernt heißt Sie das gemütliche 4-Sterne-Hotel willkommen – mit österreichischer Gastlichkeit, hervorragender Küche und einer einladenden Wellnesswelt.

Ob Pistenspaß, Apres-Ski, entspannende Stunden im Spa oder gemütliche Abende bei regionaler Kulinarik – Älpili vereint Ski-, Natur- und Wellnessurlaub in einer stimmigen Kombination.

AKTUELLE WINTER- & PAUSCHALANGEBOTE IM ÄLPILI

Opening Weekend

Beschreibung: 2 Nächte inklusive Feinschmecker-Halbpension, eine Flasche Schaumwein bei Anreise im Zimmer, freie Benutzung der Wellnesswelt mit Whirlpool, Zirben-Sauna, Kräuterdampfbad, Infrarotkabine, Ruheraum u.v.m.

Leistungszeitraum: 19.12. – 21.12.2025

Preis: ab EUR 324 pro Person

Jännerspecial 7=6

Beschreibung: 7 Nächte zum Preis von 6 inklusive Feinschmecker-Halbpension, wöchentlicher Aperitifabend, süße Überraschung bei Anreise sowie freie Nutzung des Wellnessbereichs mit Whirlpool, Sauna, Infrarotkabine, Ruheraum etc.

Leistungszeitraum: 03.01. – 10.01.2026

Preis: ab EUR 842 pro Person

Midweek Special 4=3

Beschreibung: Ski- und Wellnesswoche von Sonntag bis Donnerstag: 4 Übernachtungen inklusive Feinschmecker-Halbpension und freie Nutzung des Wellnessbereichs (Whirlpool, Sauna, Infrarotkabine, Ruheraum …).

Leistungszeitraum: 15.03. – 26.03.2026

Preis: ab EUR 486 pro Person

Älpili Winterwoche

Beschreibung: Eine ganze Woche Winterurlaub im Montafon mit Pistenspaß, gemütlichem Ambiente, österreichischer Gastlichkeit und Zugang zur Wellnesswelt.

Leistungszeitraum: 20.12.2025 – 28.03.2026

Preis: ab EUR 982 pro Person

Landhotel Älpili

Ihr Skihotel direkt an der Gondelbahn Talstation!

Herzlich willkommen im Älpili Landhotel in Gaschurn! Stellen Sie sich vor, wie Sie morgens mit einem ausgiebigen Frühstücksbuffet starten, nur einen Schritt von der Talstation entfernt in die Gondel steigen und die schneeweißen Hänge des Skigebiets Silvretta Montafon genießen. Mit 140 Pistenkilometern und 37 modernen Liftanlagen erwartet Sie hier eines der aufregendsten Skigebiete Vorarlbergs.

Unser 4-Sterne-Hotel bietet nicht nur direkten Zugang zu den Pisten, sondern auch gemütliche Zimmer und Suiten, die zum Entspannen einladen. Nach einem erlebnisreichen Tag im Schnee lockt unsere Wellnesswelt mit Zirben-Sauna, Wasserbetten und Whirlpool – oder lassen Sie sich von der herzhaften Küche in unserer Stube verwöhnen. Für stimmungsvolle Abende sorgt unsere hauseigene Apres-Ski-Hütte „Gamsjöchli“.

Wir laden Sie ein, Ihren Traum-Skiurlaub bei uns zu verbringen!

Kontakt

Landhotel Älpili

Ewald Netzer

Pfanges 88

6793 Gaschurn

+43 (0)5558 8733



http://www.aelpili.at

