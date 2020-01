WinX DVD Ripper Platinum mit neu gestalteter Webseite

Digiarty Software hat sich für eine Website-Neugestaltung entschieden und kündigte an, dass die offizielle Website seines Flaggschiffs WinX DVD Ripper Platinum einen völlig neuen Look hat. Das primäre Ziel des Updates war es, den Fokus auf das gesamte Kundenerlebnis zu richten und in der Zwischenzeit den 10. Geburtstag des liebevoll gestalteten DVD-Rippers zu feiern.

2019 ist ein bedeutsamer Moment für Digiarty, ein Jahr, in dem sein Flaggschiff WinX DVD Ripper Platinum seine zehnjährige Erfahrung im DVD-Ripping feiert. Sie ist führend in einer neuen Ära im Bereich Multimedia – die ein explosionsartiges Wachstum sowohl bei der Nutzerbasis als auch beim globalen Marktanteil verzeichnet, mit einer größeren Reichweite auf dem europäischen und amerikanischen Markt als alle anderen Unternehmen. Sie hat durchschnittlich 3,6 Millionen Discs pro Jahr verarbeitet und bis heute über 70 Millionen zufriedene Anwender in über 200 Ländern weltweit.

Seit fast 10 Jahren hat eine tiefe und kontinuierliche Fokussierung auf die Anforderungen der Kunden zielgerichtete Innovation und Erneuerung von WinX DVD Ripper Platinum – von der ständig wachsenden Liste der Disc-Unterstützung und voreingestellten Profile bis hin zur einzigartigen Level-3-Hardwarebeschleunigung – angetrieben, die das DVD-Rippen schnell und einfach macht. Jetzt können Kunden alle DVDs, inkl. 99-Titel und beschädigte DVDs, in MP4, AVI, H.264, HEVC, MPEG2, MP3, etc. in nur 5 Minuten rippen, ohne dass die Bild- und Tonqualität beeinträchtigt wird.

Mit dem fortwährenden Engagement, den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und die bestmögliche Erfahrung mit WinX DVD Ripper Platium zu schaffen, gibt Digiarty seiner Webseite einen neuen Look. Die Neugestaltung ist das erste große Update seit 2009, mit einem rationalisierten und vereinfachten Design, aber tieferen Wert in jedem Schritt, mit mehr Fokus auf Daten und Fakten in verschiedenen Benutzer-Szenarien.

Statistisch gesehen ist die weltweite Anzahl der Benutzer, die dazu neigen, DVDs in MP4 zu konvertieren, in den letzten 10 Jahren auf 45% gestiegen, zusammen mit Benutzern, die DVDs gegen Beschädigung oder Kratzer sichern und digitalisieren möchten, was jeweils 20% oder mehr ausmacht. Es gibt immer noch 12% der Benutzer, die WinX DVD Ripper Platinum verwenden möchten, um das DVD-Wiedergabeproblem zu lösen, das ein eigenständiger DVD-Player nicht beheben kann.

Die Software wurde von Technologie-Giganten wie CNET und Techradar als das schnellste DVD-Backup- und Ripping-Tool gelobt, das jede verschlüsselte, regional gesperrte oder nicht abspielbare Disc verarbeiten kann. Es ermöglicht das Sichern von DVDs auf USB oder Festplatte als ISO-Image/MPEG2/DVD-Ordner ohne Qualitätsverlust und das Rippen von DVDs in jedes gängige Video- und Audioformat für den direkten Einsatz auf Festplatte, Handy, TV, Spielsystem, Mediaplayer etc. Klicken Sie, um mehr Informationen über WinX DVD Ripper Platinum zu bekommen >>

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

WinX DVD Ripper Platinum macht rechtzeitige Updates zur Unterstützung jedes neuen Betriebssystems, einschließlich Windows 10 und macOS Catalina. Die neueste Version von WinX DVD Ripper Platinum ist ab sofort zum Angebotspreis von €24,95 mit lebenslangem Upgrade-Privileg und kostenlosem technischen Support erhältlich, wobei €30 wegfallen.

Mit mehr als 13 Jahren Entwicklung hat sich Digiarty Software zu einem weltweit führenden Anbieter von Video-Audio-Anwendungen für den privaten und häuslichen Gebrauch auf der Basis von Windows und MacOS entwickelt, inkl. DVD ripper, DVD author, video converter, tools für DVD backup, etc. Es bietet einfach zu bedienende Multimedialösungen für Film-/Musikliebhaber, Handybesitzer, Gamer, etc.

