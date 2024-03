Wir präsentieren TerraMaster TOS 6 Beta: Das benutzerfreundlichste und

atemberaubendste NAS-Betriebssystem, das das Speichererlebnis neu definieren wird

Das professionelle Unternehmen TerraMaster, das sich auf innovative Speicherlösungen für Privatanwender und Unternehmen spezialisiert hat, kündigt das brandneue Betriebssystem TOS 6 Beta mit 40 neuen Funktionen und 370 Verbesserungen an, das TNAS-Benutzern eine beispiellose Upgrade-Erfahrung bietet.Von der neuen Benutzeroberfläche bis hin zur verbesserten Datensicherheit wurde jeder Aspekt sorgfältig weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass Benutzern die fortschrittlichsten Lösungen für die Speicherung und Verwaltung zur Verfügung stehen.

TOS 6 ist das bisher leistungsstärkste Terminal-Betriebssystem von TerraMaster und bietet Benutzern ein noch nie dagewesenes Erlebnis.

Hauptfunktionen des TOS 6-Betriebssystems

Der neueste Linux-Kernel

Der Kernel von TOS 6 basiert auf dem neuesten Linux-Kernel 6.1 LTS, der MG-LRU

zur Verbesserung der Systemleistung einführt, die Leistung des BTRFS-Dateisystems erheblich steigert, EROFS für den dateisystemübergreifenden Datenaustausch hinzufügt, die Unterstützung des IntelMeteor Lake 5-nm-Chips vorbereitet, den Kernel Memory Sanitizer (KMSAN) für eine verbesserte Speicherverwaltung zusammenlegt, eine schnellere Dekodierung von Intel-Speicherfehlern über den EDAC-Treiber erreicht, die Unterstützung der „Maple Tree“-Datenstruktur einführt sowie neue Sicherheitskontrollen für die Möglichkeit implementiert, Benutzernamensbereiche zu erstellen.

Signifikante Verbesserung der Reaktionsgeschwindigkeit des Systems

Das System wird nicht mehr automatisch auf jeder Festplatte installiert, sondern Benutzer können den Installationsort nun selbst festlegen.Benutzer können bis zu vier Festplatten oder SSDs als Systemlaufwerke auswählen und das System somit auf schnelleren Speichergeräten installieren, wodurch die Reaktionsgeschwindigkeit des Systems, die Ladegeschwindigkeit von Anwendungsdaten sowie die Effizienz der Datenübertragung verbessert werden.

Neue Benutzeroberfläche: zielgerichtet und einfach

Das neue Design der Benutzeroberfläche reduziert die Ablenkung durch komplexe Seiten und ermöglicht es Benutzern dadurch, sich mehr auf Inhalte zu konzentrieren.Die Desktop-Symbole wurden entfernt, um einen sauberen, von Unordnung befreiten Hintergrund zu schaffen. Alle Anwendungen werden nunmehr in der Navigationsleiste angezeigt, um den Wechsel zwischen Menüs zu erleichtern.

Neues System-Dashboard

TOS 6 führt ein verbessertes System-Dashboard mit einem neuen Layout ein, das Benutzern ein hohes Maß an benutzerdefinierten Funktionen bietet.Die Benutzer können frei anpassen, welche Inhaltsmodule angezeigt werden sollen, und ihre Reihenfolge durch einfaches Ziehen neu anordnen.Dadurch wird das Dashboard viel besser auf die Gewohnheiten der Benutzer abgestimmt.

Die branchenweit erste Registerkarte zur NAS-Dateiverwaltung

TOS 6 verfügt über die branchenweit erste Registerkarte zur NAS-Dateiverwaltung. Durch die Verwendung des Tab-Modus können Benutzer Dateien einfach zwischen verschiedenen Dateiverzeichnissen verschieben, kopieren und einfügen, ohne eine neue Seite öffnen zu müssen, was den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit der Dateiverwaltung deutlich erhöht.

13 fortschrittliche Strategien zur Berechtigungsverwaltung

TOS 6 macht einen beeindruckenden Sprung in der Berechtigungsverwaltung.Neben den herkömmlichen Berechtigungen „Verweigern“, „Nur lesen“ und „Lesen/Schreiben“ führt TOS 6 eine erweiterte ACL-Berechtigungsverwaltung ein, die es Administratoren ermöglicht, den Zugriff auf freigegebene Ordner nach Bedarf anzupassen.Darüber hinaus sind die Verwaltungs-, Lese- und Schreibberechtigungen der Benutzer für Ordner in 13 Typen unterteilt, wodurch eine verbesserte Zugriffskontrolle für komplexere Dateianforderungen in der Unternehmensumgebung erzielt werden kann.

Ein um 500 % erhöhtes Sicherheitsniveau

Mit der SPC (Security and Privacy Control) hat TerraMaster die neueste und in ihrer Art einzigartige Sicherheitskontrollfunktion entwickelt.Die Zugriffsberechtigungen der ausführbaren Programme und Anwendungen von TOS auf das Netzwerk und den Speicherplatz werden streng kontrolliert und erfordern eine Benutzerautorisierung vor der Verwendung. Dies verhindert es, dass das TOS-System von Ransomware oder bösartigen Hacker-Codes angegriffen wird, und macht TOS 6 dadurch fünfmal sichererals das Vorgängersystem.

HyperLock-WORM-Dateisystem mit Dual-Modus

TOS 6 fügt dem HyperLock-WORM-Dateisystem Compliance- und Enterprise-Modi hinzu, um Benutzern mehr Flexibilität zu bieten.Im Compliance-Modus können einmal geschriebene Daten nicht mehr geändert oder gelöscht werden, um den gesetzlichen Anforderungen für die Speicherung vertraulicher Daten zu entsprechen.Der Enterprise-Modus ermöglicht es den IT-Administratoren des Unternehmens anzupassen, wie lange die Daten gesperrt werden.

Vermeidung der Formatierung durch Hot-Swapping des Datenträgers

Dank der hervorragenden Festplattenerkennungsfunktion von TOS 6 ist weder das Starten/Herunterfahren noch eine Neuformatierung der Festplatte erforderlich. Benutzer können die Festplatte jedes unterstützten Dateisystems jederzeit im laufenden Betrieb austauschen und ohne Neuformatierung direkt auf die Daten dieser Festplatte zugreifen.

Die perfekte Integration von F4-424 Pro und TOS 6

Das branchenführende 4-Bay-NAS-Produkt F4-424 Pro unterstützt das neueste TOS-6-Betriebssystem auf perfekte Weise und bietet Benutzern somit das ultimative Speicher- und Betriebserlebnis.Das F4-424 Pro ist dank seiner leistungsstarken Hardwarekonfiguration sowie seiner hervorragenden Leistung bei vielen professionellen Anwendern und Speicherbegeisterten zum Produkt der ersten Wahl geworden.In Kombination mit den zahlreichen innovativen Funktionen von TOS 6 kann das F4-424 Proeine hervorragende Leistung unter Hochlastbedingungen aufrechterhalten sowie den strengen Anforderungen verschiedener Benutzer an die Datenübertragung unter hohen Geschwindigkeiten und die stabile Speicherung gerecht werden.Ganz gleich, ob es sich um einen Geschäftsanwender oder einen individuellen Enthusiasten handelt: Diese Kombination wird ihre ideale Wahl sein.

WeitereInformationenzuTOS6unddenUpdate-LeitfadenfindenSieunter: https://www.terra-master.com/global/tos6

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist.

