Wenn Büro- und Gewerbeflächen reden könnten

Wenn Gewerbeflächen sprechen könnten, was würden sie sagen? Wir warten auf Dich? …… Endlich können wir den passenden Rahmen für Ihr Unternehmen schaffen? ….. Wir freuen uns, dass hier Leben ist? ….. Toll, soviel Leben und Energie? ….

Ob Verkaufsfläche bzw. Werkstatt (190 m2) oder Gewerbe- oder Büroflächen (Flächen von 121 m2, 160m2, 337 m2) aktuell in 4054 Basel, direkt am Zoo oder Ihre neuen Büroflächen mit 136 m2 in der Rathausstrasse in einem geschichtsträchtigen Haus in der Kantonshauptstadt von Baselland – in 4410 Liestal – warten auf einen neuen Mieter.

Eventuell auf Sie?

Oder aber es zieht Sie in die Innenstadt von Olten, wo im 5. OG in der Baslerstrasse 46 170 m2 für Sie bereitstehen?

Neben diesen Gewerbeobjekten haben wir eine Vielzahl an weiteren Gewerbe- und Büroräumlichkeiten im Angebot. Alle Angaben zu unserem derzeitigen Mietangebot finden Sie auf unseren Webseiten: www.erfolgsflächen.ch oder www.straubundpartner.com

Kommen Sie mit Ihrer Geschäftsidee, KMU oder Unternehmen zu uns. Sicher finden wir die passende Fläche für Sie. Egal für welches Objekt Sie sich entscheiden: Wir sind sehr gerne bis zur Schlüsselübergabe an Ihrer Seite und nehmen Ihre Wünsche und Anregungen entgegen.

Wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben, dann rufen Sie uns doch an.

Oder Sie schauen sich zuerst einmal auf unseren Webseiten um.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

Bildquelle: Eigentümer