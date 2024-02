Den Haag, 15.02.2024 – Als mit Facetten und Fakten der Wirtschaft vertraute Journalistin, untersuchte ich, Inge Klopffer, Möglichkeiten, welche Unternehmen im Bereich Franchise- bzw. Lizenzpartnerschaften bieten und machte meine Recherche erneut zum Gegenstand von einem Presseartikel. Der Verkauf/Nutzung von Lizenzen kann sich für beide Seiten als Vorteil erweisen. Der Lizenz- Franchise-Geber steigert seinen Gewinn, der Lizenz- Franchise-Nehmer*in kann ein innovatives Produkt alternativ Dienstleistungen wirtschaftlich verwerten. Franchise-Nehmer*in im Bereich Dienstleistung zu werden, kann sich für Kleinunternehmer lohnen. Zunächst beginnen wir mit dem Begriff Kleinunternehmen. Mit einem Kleinunternehmen wird ein Unternehmen gemeint, welches nach dem Umsatzsteuergesetz umsatzsteuerbefreit arbeitet. Das bedeutet, dass Existenzgründer, die erst einmal mit geringen Umsätzen starten, von der Kleinunternehmerregelung profitieren können.

Kein Einkauf, keine Raumkosten, keine Personalkosten

Starter als Lizenz- bzw. Franchise-Nehmer*in, die Dienstleistungen vermarkten, genießen so einige Vorteile. Neben der Lizenz- bzw. Franchise-Gebühr fallen kaum Kosten an. Jedoch lohnt der Blick über den Tellerrand. Es ist ein US-amerikanisches Unternehmen, welches mir auch in Europa sehr positiv aufgefallen ist. Es handelt sich dabei um die Taylor Gruppe mit ihrer Dating Service Marke TTPCG ®.

Bereits seit mehr als 40 Jahren verbindet TTPCG ® Menschlichkeit mit technologisch präziser Innovation

Die Marke der Taylor Gruppe ist insbesondere den Singles verpflichtet und hat seit dem Jahr 1981 die besten Möglichkeiten der Welt geschaffen, ersehntes Partnerglück zu allen Menschen ohne Partner*in zu bringen. Jede der meisterhaft gestalteten Dienstleistungen hat mittlerweile einen legendären Kultstatus erlangt.

Für Lizenz- bzw. Franchise-Nehmer*innen eine Top Chance zu einer beruflichen Zukunft mit hohem Einkommen

Die Nachfrage nach der Dienstleistung Dating Services wächst stetig. So auch in europäischen Ländern. In Japan gilt es seit vielen Jahren als beschämend, sich nicht einem Dating-Services bedient zu haben. Der Halt in einer Partnerschaft und in der Familie gewinnt an Wichtigkeit. Dies gilt insbesondere in Krisenzeiten. Diese Tatsache kann zur Chance werden, sein eigener Chef*in in bester beruflicher Zukunft mit hohem Einkommen zu werden. Im Verlauf meiner Recherche habe ich mir zahlreiche Franchise- Lizenzmodelle namhafter Unternehmen/Marken, die in verschiedenen Bereichen präsent sind, ausgeleuchtet. Dabei stieß ich immer wieder auf die Einmaligkeit des Global Player TTPCG ®. Weltweit kann kein Wettbewerber diese digitale Infrastruktur bieten, welche TTPCG ® seinen Lizenz- bzw. Franchise-Nehmer*innen bietet. Kein anderes Unternehmen im Bereich Dating Services hat derart viele Innovationen im Markt eingebracht wie der Innovator TTPCG®. Davon profitieren natürlich nicht nur Singles auf der Suche nach dem begehrten Partner*in, sondern auch Jobsucher, die etwas in ihrem Beruf erreichen wollen. Die Philosophie der Idee der Gründer von TTPCG ® im Jahr 1981 war und ist eine aussergewöhnliche einmalige Art in Sachen hochwertiger und dennoch für jeden Menschen bezahlbarer Partnervermittlung. Allerbeste Qualität und kompetente, individuelle Beratung, verbunden mit dem Einsatz fortschrittlicher digitaler Technologie. Die kompetente, individuelle Beratung spiegelt das besondere Erlebnis, welches Nutzer der Dienste von TTPCG ® von Anbeginn erleben.

Beratung von Menschen ohne Partner*in, die Chance für Lizenz- bzw. Franchise-Nehmer*innen dieser Erfolgsmarke

Das Besondere ist, dass jeder Interessent die besondere Qualität der TTPCG ® Dienstleistung kennenlernt, bevor er sich dafür entscheidet. Dieses weltweit überaus erfolgreiche Konzept des Global Players bietet Menschen die Chance, in einem starken Wachstumsmarkt eine sichere berufliche Existenz zu finden. Der Start in die neue Tätigkeit kann auch nebenberuflich erfolgen. Das bedeutet, als TTPCG ® Partner*in muss man nicht zum Start in kaltes Wasser springen. Franchise- bzw. Lizenzpartner*innen kommen bereits innerhalb weniger Wochen nach dem Starterlebnis ins Geldverdienen, nicht zuletzt auch durch die geringe einmalige Lizenzgebühr. Die Vielfalt der von TTPCG ® gebotenen Leistungen erstaunt Lizenz- bzw. Franchise-Nehmer*innen genauso wie die Nutzer der Dienste aus jeder Schicht der Bevölkerung. Auch ich war sehr überrascht. Einen besseren Lizenz- bzw. Franchise-Geber habe ich anlässlich meiner Recherche nicht finden können.

Sie haben die Übersetzung eines niederländischen Presseberichts der Journalistin Inge Klopffer gelesen. Der Bericht erschien zuerst in der © 2024 – Tijdschrift NIEUWS UIT DE WERELD. Vielen Dank dafür!

Auch als Franchise-Geber ist TTPCG ® eine international ausgezeichnete Marke

