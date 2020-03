Wo kann man mit Bitcoins einkaufen?

Bitcoin, diese modernste aller weltweiten Währungen, verwenden aktuell immer mehr Menschen, um sich einfach und schnell günstige Gutscheine zu kaufen. Eine Top-Adresse dafür ist http://coinload.io. Hier können Interessierte ihr Guthaben mit Bitcoins aufladen. Zu hervorragenden Konditionen kann man hier neben Amazon-Gutscheinen mit Bitcoins auch Guthaben für Lieferando, Expedia oder auch für den App Store kaufen.

Was sind Bitcoins?

In Zeiten von Online-Überweisungen, die man selbst ausführt, sind Banken letztlich nur noch Vermittler. Die Kryptowährung Bitcoin hat diese Mittler ausgeschaltet. Ebenso wie bei „normalem“ Geld fußen Kryptowährungen auf dem Vertrauen jener, die sie verwenden. Bitcoins können die Zahlungsmethode der Zukunft werden. Die digitale Brieftasche ersetzt dann das haptische Geld.

Gutscheine mit der Kryptowährung kaufen

Weltweit wird der Bitcoin als Zahlungsmittel zum einen in zahlreichen kleinen Geschäften, zum anderen auch von vielen global operierenden Unternehmen akzeptiert. Damit kann man Reisen, Spiele, Musik oder auch das immer beliebter werdende Streaming bezahlen.

Günstige Gutscheine auf coinload.io

Im beliebten Krypto-Shop auf coinload.io stellen Anbieter ihre Gutscheine zu einem unschlagbaren Preis zur Verfügung. Die reduzierten Gutscheine können mit Bitcoins gekauft werden. Diese günstigen Gutscheine können ohne Zeitverzögerung nach der Bezahlung eingelöst werden. So können Gutschein-Geschenke für Geburtstage oder andere Gelegenheiten noch sehr kurzfristig getätigt werden.

Spiele und Klamotten mit günstigen Gutscheinen kaufen

Durch den Erwerb eines Gutscheins auf coinload.io kann man Geld sparen. So erhält man zum Beispiel einen 150 Euro Zalando-Gutschein für nur 127,50 Euro. Einen 100 Euro Gutschein für die beliebte Spieleplattform Steam gibt es schon für 85 Euro.

Speziell in Zeiten, in der der persönliche Gang sowohl ins Geschäft als auch zum Geldautomaten nur noch mit Maske möglich ist, sind Gutscheine für zum Beispiel den Versandhändler Amazon eine gute Sache. So vermeidet man den Kontakt mit Menschen oder Oberflächen, und bekommt dennoch das, was man sich wünscht. Gutscheine mit Bitcoins auf coinload.io zu kaufen ist nicht nur finanziell, sondern auch zurzeit gesundheitlich sinnvoll.

Pressekontakt:

Web: http://coinload.io

Mail: info@coinload.io