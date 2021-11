Wohin im Winter? Tipps vom Reisebüro für Rosenheim

Reiseanbieter nehmen Fernreisen ins Angebot – Reisebüro für Rosenheim informiert

ROSENHEIM. Das zurückliegende Jahr war für jedes Reisebüro eine Herausforderung. Nun hellt sich der Horizont deutlich auf. Das stellt auch Gaby Schweinsteiger von Schweinsteiger Reisen erleichtert fest: “Endlich geht es wieder los. Wir können unseren Kunden zunehmend mehr Reiseangebote unterbreiten, darunter befinden sich nach langer Pause viele Fernreisen.” Das Interesse ist groß, vor allem die Buchungszahlen für Winterreisen ziehen an. Zahlreiche Reiseliebhaber möchten nach der erzwungenen Auszeit die Welt entdecken oder sich bei einem Strandurlaub entspannen. Die aktuell kulanten Stornobedingungen der Reiseveranstalter sind laut Schweinsteiger hilfreich: “Touristen können risikolos buchen. Diese Sicherheit schätzen viele.”

Mehr Reiseziele denkbar – Reisebüro für Rosenheim verzeichnet steigende Nachfrage

Viele Fans des Reisens haben sehnsüchtig darauf gewartet: Die Organisatoren von Fernreisen erweitern ihr Angebot wieder. Insbesondere für den Winter haben die Marktführer zahlreiche beliebte und exotische Destinationen in ihr Programm aufgenommen. Dem kalten deutschen Winter mit einer Reise in ein sonniges Land entgehen? Das ist in den kommenden Wintermonaten wieder eine Option. Auch die Anbieter von Kreuzfahrten wie TUI Cruises und AIDA schicken ihre Schiffe im Winter über die Weltmeere.

Reisebüro für Rosenheim: Beliebte Ziele im Winter

Zu den Top-Reisezielen im Winter gehören laut Gaby Schweinsteiger natürlich die klassischen Winterski Gebiete wie Österreich, Tirol und die Schweiz. Aber auch die nördlichen Länder oder Städtereisen sind in den Wintermonaten besonders beliebt, weiß die Expertin vom Reisebüro für Rosenheim. Gewisse Unsicherheiten bestehen zwar weiterhin: Niemand kann die Entwicklung in den nächsten Monaten exakt vorhersagen. Sie dürfte sich von Land zu Land unterscheiden. Mit einer größtmöglichen Kulanz bauen die Reiseveranstalter vor. Gaby Schweinsteiger begrüßt das ausdrücklich: “Die meisten Anbieter erlauben kostenlose Stornierungen und Umbuchungen. Unsere Kunden meiden damit jegliches Risiko. Sie können bedenkenlos ihren Winterurlaub buchen.”

