Wohlfühl-Ambiente in den Garten bringen

WESERWABEN® begeistert in der Gartensaison 2022 mit neuen Mauersteinen, Accessoires und Beckenrandsteinen fur den Swimmingpool.

(Rinteln 2022) Licht, Wasser, Natürlichkeit – mit den Mauersystemen, Terrassen- und Beckenrandsteinen von WESERWABEN® bringen Sie mit Leichtigkeit ein individuelles Wohlfühl-Ambiente in Ihren Traumgarten. Die niedersächsische Manufaktur fur Betonsteinelemente feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. WESERWABEN® liefert auch für das Gartenjahr 2022 brillante, am Kundenwunsch orientierte Ideen und Neuheiten.

Elegante Lösungen fur die Mauerbegrünung

Das Mauersystem Vario-Line® lässt das Herz eines jeden Mauer-Stylisten höherschlagen. Diese außergewöhnlichen Mauersteine gibt es neben einem sanften Crème-Beige auch in kühleren Anthrazit- und Grautönen sowie mit lebendiger CRUSH®-Oberfläche. Eine Besonderheit ist die wachsende Auswahl von zahlreichen Mauer-Accessoires. Edelstahlrohre, Glas-Sichtschutz- oder Leuchtelemente werden einfach über spezielle Funktionssteine an der gewünschten Stelle in die Mauer integriert. So macht Gartengestaltung einfach Spaß. Neu hinzugekommen in diesem Jahr ist der Lochstein fur die Vario-Line® im Trendformat Long (60 cm x 20 cm). Mit diesem Funktionsstein fixiert man z. B. eine wetterbeständige Edelstahl-Tragestange in der Mauer für einen passenden Pflanzkasten zur Mauerbegrünung. Tragestange mit Pflanzkasten und Zubehör gibt es im Komplett-Set.

Ambienteleuchten fur die Trendmauer

Zauberhafte Abendstimmung garantiert die dezente Beleuchtung der Vario-Line®-Mauer Long. Einfach umsetzbar mit jeweils zwei LED-Ambienteleuchten, die über den neuen Lochstein in die Mauer integriert werden.

Swimmingpool als Gartenhighlight gestalten

Der eigene Pool ist längst zu einem Must-have geworden. Die Formenvielfalt kennt keine Grenzen. Ob rechteckig mit vier oder mehr Ecken, rund oder oval, mit oder ohne römische Treppe, bei WESERWABEN® gibt es fur alles die passenden Beckenrandsteine. Die zugehörigen Anschlusssteine fur die Poolterrasse komplettieren das Angebot. Neu hinzugekommen im Jahr 2022 ist für alle vier Gussbetonlinien jeweils ein neues Element zur Verlegung einer 90°-Außenecke. Damit lassen sich z. B. charmante Einbuchtungen gestalten. Licia, die jüngste Linie der Beckenrandsteine im fugenarmen Trendformat “Long”, wurde mit dem Radius R20 um einen weiteren Innenwinkel erweitert.

Pflegeleichte Keramikserie fur Pool und Poolterrasse

Mit der Beckenrandsteinserie Festina setzt WESERWABEN® erstmalig auf den Werkstoff Keramik. Ein beständiges und vielfältig einsetzbares Material, das im gesamten Wohnbereich ein Comeback erlebt. Als Poolumrandung und Terrassenstein aus Keramik überzeugt Festina durch Pflegeleichtigkeit und Haltbarkeit. Der großformatige Beckenrandstein (80 cm x 40 cm x 2 cm) eignet sich zur Gestaltung von rechteckigen Pools. Zusammen mit der Anschlussplatte erzielen Sie eine einladende Badelandschaft, die einen Hauch von Nostalgie versprüht. Zur Wahl stehen zwei Farbtöne: ein Crème-Beige meliert und ein Anthrazit-Weiß meliert.

Jede Menge Anregungen …

Licht und Wasser im Garten, Mauerbegrünung und mehr Anregungen mit den Produkten von WESERWABEN® bekommen Sie auf den Webseiten (https://weserwaben.de), im Katalog und in der Neuheitenbroschüre bei Ihrem Baustoffhändler.

Mit der Marke WESERWABEN® bietet die WESER Bauelemente-Werk GmbH aus Rinteln (Niedersachsen) rund um die Haus- und Gartengestaltung ein hochwertiges und variantenreich aufeinander abgestimmtes Sortiment an Mauersystemen, Mauer- und

Pfeilerabdeckungen, Beckenrandsteinen und Terrassenplatten an. In diesem Jahr feiert das Familienunternehmen sein 75-jähriges Bestehen.

Kontakt

WESER Bauelemente-Werk GmbH

Michaela Bradt

Alte Todenmanner Straße 39

31737 Rinteln

05751 9604-30

bradt@weserwaben.de

http://www.weserwaben.de

Bildquelle: WESER Baulemente-Werk GmbH