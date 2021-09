Wohlfühlen mit Kachelofen-Wärme

Stärkeres Immunsystem und entspannte Muskeln

Unser Zuhause hat sich zu einem multifunktionalen Ort entwickelt: Homeoffice, eventuell kleines Fitness-Studio, Schule, Kinderbetreuung – viele neue Möglichkeiten wurden in jüngster Zeit genutzt. Was immer wichtig ist: Man braucht Rückzugsmomente, zur Entspannung und zum Abschalten. Und um neue Energie aufzuladen: In Deutschland sorgen rund elf Millionen Kachelöfen, Heizkamine, Kaminöfen und Grundöfen für diese Atmosphäre. Kaum etwas entschleunigt so schnell, wie der Blick ins Feuer in Verbindung mit der am Körper spürbaren milden Wärme. Studien zeigen, dass sich Kachelofenbesitzer besser, zufriedener und glücklicher fühlen, als Menschen ohne Kachelofen.

Gut für Körper und Seele

Moderne Holzfeuerstätten schaffen ein angenehmes Wohnklima und sind eine Quelle für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden. Kachelöfen bieten eine Wärmetherapie, die seit Jahrhunderten bei Muskelschmerzen und Verspannungen angewandt wird: Sie fördert die Durchblutung und regt den Stoffwechsel an. Eine wohltuende Wirkung hat die in der Physiotherapie und im Wellness-Bereich eingesetzte Infrarot-Wärme: Linderung von Erkältungen, bei HNO-Problemen, Nacken- und Rückschmerzen, Arthrose oder anderen Gelenkerkrankungen.

Milde und langwellige Infrarot-Strahlung

Genau so eine Wärme strahlt der Kachelofen aus. Die Ofenkeramik-Ummantelung speichert viel Energie, die als milde, langwellige Infrarot-Wärme über einen langen Zeitraum in den Raum abgegeben wird. Sie stärkt das Immunsystem mit einer körperschonenden, vitalisierenden Tiefenwirkung: Die wohltuenden Temperaturen beleben die Unterhaut, geben Energie an die dort angrenzenden Gewebeschichten ab, erweitern die Blutgefäße und regen die Blutzirkulation an. Über das Blut- und Lymphsystem kommt die Wärme der Kachelöfen in tiefere Körperregionen und zu den inneren Organen: So wird die Durchblutung verbessert, der Stoffwechsel angekurbelt und das Gewebe intensiver mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Das bedeutet Wohlbefinden das ganze Jahr hindurch.

Richtigen Standort wählen

Die sanfte Infrarot-Kachelofenwärme ist gut verträglich und kann ohne Zeitlimit genutzt werden. Doch wie bei medizinischen Anwendungen sind bei Holzfeuerstätten der Standort und die Ausrichtung wichtig: Ein qualifizierter Ofen- und Luftheizungsbauer leitet die Wärmeströmungen dahin, wo sie gewünscht werden. Fachgerecht kann er beurteilen, wie sich die Infrarot-Strahlen am besten im Raum verteilen, welche Materialen sich zum Beispiel für die Ofenkeramik eignen oder wie groß das Sichtfenster sein sollte. Denn die entspannende Wärme verbreitet sich direkt an den Körper oder die Gegenstände im Raum, ohne die Raumluft auszutrocknen oder Staub aufzuwirbeln.

Kachelofentage 2021 – noch mehr über die Wohlfühl-Wärme von Holzfeuerstätten erfahren

Die Kachelofentage vom 1. bis 9. Oktober 2021 bieten die Gelegenheit, sich umfassend über moderne Holzfeuerstätten zu informieren. Unter www.kachelofenwelt.de finden Sie bei der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V. (AdK) Adressen von Fachbetrieben in Ihrer Nähe.

AdK – Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V.

Die AdK (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V.) ist ein Zusammenschluss von Branchenunternehmen aus Handwerk, Industrie und Handel.

Die AdK informiert Endverbraucher neutral und herstellerunabhängig über die vielfältigen Möglichkeiten des individuellen Heizens mit einem Kachelofen, Heizkamin, offenen Kamin, Pelletofen oder Kaminofen.

