Wraparound aus 100 Prozent Altpapier

Ein Novum in der Branche: Kaiser Brauerei setzt auf 100%-Recycling-Wraparound für Sixpacks

Als erste Brauerei in Deutschland bietet die Geislinger Kaiser Brauerei seine Sixpacks in Wraparounds an, die zu 100% aus Altpapier hergestellt werden. Entwickelt wurde der Träger vom Wellpappe-Spezialisten KOLB aus Memmingen. Den Markttest haben die Verpackungen bestanden.

Geislingen. Nicht ist ärgerlicher, als ein Sixpack-Träger, der nach dem Kauf auf dem Weg nach Hause zum Kunden reißt. Darum setzt die Branche seit jeher auf eine Kartonverpackung auf Basis von Frischfasern bei der Papierherstellung. Das garantiert einerseite größtmögliche Tragfähigkeit, kostet auf der anderen Seite aber viel natürliche Holz-Ressourcen. “Umverpackungen aus Recycling-Material galten bisher als nicht so stabil und sind auch etwas teurer als konventionelle Arten, darum hat sich vielleicht niemand so recht an dieses Thema getraut”, berichtet Christoph Kumpf, Geschäftsführer der Kaiser Brauerei aus dem schwäbischen Geislingen an der Steige. Nun hat er mit dem Memminger Wellpappe- und Verpackungsspezialisten HANS KOLB jedoch eine Lösung gefunden. “Wir freuen uns sehr, dass wir die Kaiser Brauerei mit unserem nachhaltigen Verpackungsansatz überzeugen konnten.”, sagt KOLB-Verpackungsberater Helmut Schiebel. Christoph Kumpf und sein Team wagten damit einen Versuch – als erste Brauerei in Deutschland. “Nachdem wir die Entwicklung des Sixpacks lange begleitet hatten und mit wenigen Mustern gestartet sind, haben wir ab April 2020 einen größer angelegten Markttest mit Sixpacks aus Altpapier gemacht ,” berichtet Kumpf. “Der Test war sehr erfolgreich. Das Material ist stabil, es fühlt sich gut an und lässt sich darüber hinaus auch sehr gut verpacken”, erklärt Martin Käppeler, Verkaufsleiter der Kaiser Brauerei. “Neben den überzeugenden technischen Eigenschaften des neuen Wellpappe-Materials hat es für uns aber noch einen weiteren positiven Nebeneffekt. Die Sixpacks stechen durch ihr minimalistisches Design und durch den Grundton des Recyclingmaterials aus der Menge heraus und der Kunde kann sich anhand der Verpackung entscheiden, ob er zu einem nachhaltigen Produkt greift oder zu dem bunten, lackierten Sixpack des Mitbewerbers”, so Käppeler weiter. Die KOLB-Group als Hersteller verfolgt in diesem Zusammenhang einen integrierten Ansatz. Angefangen von der eigenen Recyclingpapier-Erzeugung zur Wellpappe-Produktion bis hin zum besonders innovativen Digitaldruckverfahren mit ressourcenschonenden Hightech-Tinten ist bei “CORBOTTLE”, wie KOLB die Wraparound Verpackung nennt, alles konsequent nachhaltig. Durch die flexiblen Produktionsmöglichkeiten konnten so für die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Six- oder Quattro-Pack vielfältige Lösungen realisiert werden.

Sixpacks auf dem Markt immer gefragter

Der verstärkte Fokus liegt bei der Kaiser-Brauerei nicht ohne Grund auf den Sixpack-Verpackungen. Mit der steigenden Zahl an Singlehaushalten in Deutschland steigt auch die Nachfrage nach Lebensmitteln in kleineren Verpackungsgrößen. Für die Brauereien bedeutet das, dass die Nachfrage nach dem klassischen Gebinde, der Bierkiste rückläufig ist. Dafür wird Bier mehr und mehr im Kleingebinde mit sechs oder auch nur vier Flaschen eingekauft. Für die Kaiser Brauerei, die ausschließlich auf Mehrweggebinde setzt, ist dies eine Herausforderung. Um den Mehrweg-Kreislauf auch bei den Kleingebinden zu gewährleisten hat die Kaiser Brauerei zusätzlich 20 000 Pinolenkisten angeschafft, in welchen die Sixpacks ausgeliefert und anschließend die Leerflaschen wieder zur Brauerei zurück transportiert werden können.

Die Karton-Verpackung – also der Sixpack selbst – ist aus Sicht des Verbrauchers ein Wegwerfprodukt und landet im Altpapier. Das wird auch in Zukunft so sein, ist aber durch die Herstellung aus 100% Altpapier wesentlich ressourcenschonender. “Auch wenn es ,nur” eine Verpackung ist, haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und wollen nun weiter darauf setzen”, kündigt Chrisoph Kumpf an – im Sinne der Nachhaltigkeit, die von den Kunden duchaus honoriert wird, wie die Nachfrage zeigt.

Die Geislinger Kaiser Brauerei GmbH ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Bier und Getränken aller Art spezialisiert. Mit 35 Mitarbeitern ist das Unternehmen rein regional ausgerichtet. Die Produkte werden in einem Umkreis von 70 km vertrieben. Die Brauerei hat es sich zum Ziel gemacht, bis zum Ablauf des Jahres 2025 alle Biere CO2 neutral zu brauen, abzufüllen und auszuliefern.

