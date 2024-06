Der neue Leadership Compass-Bericht untersucht, wie 24 führende Anbieter mit CIAM umgehen

WSO2 wird im KuppingerCole CIAM Platforms Leadership Compass 2024 zum Gesamtführer ernannt

Der neue Leadership Compass-Bericht untersucht, wie 24 führende Anbieter mit CIAM umgehen; es ist der dritte Bericht in Folge, der WSO2 als Gesamt- und Produktführer auszeichnet

Berlin – 25. Juni 2024. WSO2, der führende Anbieter von Technologien für die digitale Transformation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im KuppingerCole Analysts‘ 2024 CIAM Platforms Leadership Compass Report, der am 3. Juni 2024 veröffentlicht wurde, als Overall Leader, Product Leader, Innovation Leader und Market Leader ausgezeichnet wurde. Der Bericht basiert auf der von KuppingerCole durchgeführten Bewertung von 24 führenden Anbietern im Markt für Consumer Identity and Access Management (CIAM), auch bekannt als Customer IAM. WSO2 stellt einen Nachdruck des Berichts hier zum Download bereit.v

Seit der Veröffentlichung des letzten CIAM Platforms Leadership Compass im Jahr 2022 hat sich das Spektrum der Anwendungsfälle für CIAM von Business-to-Consumer (B2C) auf eine Reihe von Business-to-Business (B2B) Modellen erweitert

Im KuppingerCole-Bericht 2024 heißt es: „In der Vergangenheit wurde allgemein angenommen, dass das „C“ in CIAM für Verbraucher steht. CIAM entwickelte sich zunächst, um die Anforderungen zu erfüllen, die verbraucherorientierte Anwendungen haben, die sich funktional von Workforce/Enterprise IAM unterscheiden. Dies sind auch heute noch die wichtigsten Anwendungsfälle, die von CIAM-Lösungen abgedeckt werden. Allerdings haben sich CIAM-Systeme auch an B2B-Kundenszenarien angepasst. Einige Anbieter berichten, dass das B2B-CIAM-Segment schneller wächst als reine B2C-Implementierungen. Da viele Unternehmen auf das Identity-Fabrics-Modell umsteigen, ist es außerdem notwendig, dass CIAM-Lösungen sowohl B2B- als auch B2C-Anwendungsfälle gleichermaßen gut abdecken.“

Wir haben es uns zur Priorität gemacht, unseren Kunden die Flexibilität zu geben, sowohl ihre B2B- als auch ihre B2C-CIAM-Szenarien zu unterstützen, um Geschäftsmodelle zu skalieren, ihre Marktreichweite zu erweitern und die Markteinführung zu beschleunigen – und das alles bei gleichzeitiger einfacher Anpassung der Kundenerfahrung für unterschiedliche Zielgruppen, um das Engagement der Benutzer zu optimieren“, sagte Geethika Cooray, WSO2 Vice President und General Manager of Identity and Access Management bei WSO2. „Wir fühlen uns geehrt, im KuppingerCole CIAM Platforms Leadership Compass 2024 als führend in den Kategorien Gesamt, Produkt, Innovation und Markt anerkannt zu werden. Wir sehen dies als Bestätigung unseres Engagements, CIAM-Lösungen anzubieten, die die immer anspruchsvolleren digitalen Geschäftsmodelle von Unternehmen unterstützen und gleichzeitig reichhaltige, vertrauenswürdige digitale Erlebnisse schaffen, die die Kundenakzeptanz, -treue und das Wachstum fördern.“

Bewertung der CIAM-Fähigkeiten von WSO2

Der Bericht „2022 CIAM Platforms Leadership Compass“ bewertete die WSO2-Lösungssuite für IAM/CIAM, einschließlich der Open-Source-Software WSO2 Identity Server, der mandantenfähigen SaaS-Lösung WSO2 Private Identity Cloud und der Asgardeo Identity as a Service (IDaaS). Der Bericht verlieh WSO2 in vier von fünf Kategorien die höchste Bewertung, nämlich „stark positiv“: Sicherheit, Bereitstellung, Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit, sowie eine „positive“ Bewertung in der Kategorie Funktionalität. Die führende Rolle von WSO2 in den Kategorien Produkt, Innovation und Markt führte dazu, dass das Unternehmen in dem Bericht insgesamt als führend eingestuft wurde.

Bei der Bewertung von WSO2 stellt KuppingerCole Lead Analyst John Tolbert in dem Bericht fest. „Die Lösungen von WSO2 sind für Entwickler konzipiert und als solche sehr erweiterbar. Jedes Unternehmen, das ein modernes, entwicklerzentriertes CIAM benötigt, sollte WSO2 in die engere Wahl nehmen.“

Ermöglicht es Entwicklern, die Leistung von CIAM zu nutzen

Die CIAM-Suite von WSO2 verwaltet jedes Jahr mehr als 1 Milliarde Identitäten für Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit. Die einzigartig erweiterbaren, API-gesteuerten Produkte ermöglichen es Entwicklern, die Leistungsfähigkeit von CIAM zu nutzen, ohne Sicherheitsexperten zu sein, und das in ihrer bevorzugten Umgebung: vor Ort, in einer privaten Cloud, SaaS oder in einer hybriden Umgebung. Sie bieten die Möglichkeit, Identitäten zu föderieren, zu authentifizieren und zu verwalten, heterogene Identitätsprotokolle zu überbrücken und den Zugriff auf Web- und mobile Anwendungen sowie API-basierte Endpunkte zu sichern.

Aufbauend auf den bewährten B2C-Funktionen der IAM/CIAM-Angebote von WSO2 bieten die neuesten Versionen von WSO2 Identity Server, WSO2 Private Identity Cloud und Asgardeo IDaaS umfassende Funktionen für die Verwaltung von B2B-Organisationen, die es Unternehmen auf einzigartige Weise ermöglichen, B2B-Organisationshierarchien auf mehreren Ebenen zu erstellen. Um mehr über die CIAM-Lösungen von WSO2 zu erfahren, besuchen Sie https://wso2.com/identity-and-access-management/ciam

Über WSO2

WSO2 wurde 2005 gegründet und ist der größte unabhängige Softwareanbieter von Open-Source-Produkten für API-Verwaltung, Integration sowie Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM). Die Produkte und Plattformen von WSO2 – einschließlich unserer internen Entwicklerplattform der nächsten Generation, Choreo – versetzen Unternehmen in die Lage, das volle Potenzial von APIs für die sichere Bereitstellung digitaler Dienste und Anwendungen auszuschöpfen, und ermöglichen Tausenden von Unternehmen in über 90 Ländern weltweit, ihre digitale Transformation voranzutreiben. Unser Open-Source-Ansatz, bei dem APIs im Vordergrund stehen, befreit Entwickler und Architekten von der Bindung an einen bestimmten Anbieter und ermöglicht eine schnelle Entwicklung digitaler Produkte. WSO2 ist von Branchenanalysten als führend anerkannt und beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeiter mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von fast 100 Millionen US-Dollar. Besuchen Sie https://wso2.com, um mehr zu erfahren. Folgen Sie WSO2 auf LinkedIn und X (Twitter).

PR Contakt : Weber Shandwick

Eric Chauvelot – M :+33 6 21 64 28 68 – E: echauvelot@webershandwick.com

Amelka Edouarrd – M : + 33 7 60 88 73 78 – E : aedouard@webershandwick.com

