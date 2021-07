Wucato öffnet digitale Beschaffungsplattform für Kleinunternehmen

Schneller Zugang zu digitalen und zentral gebündelten Einkaufsprozessen

Stuttgart, Juli 2021 – Digitale und effiziente Prozesse, die die Beschaffung von Betriebsmitteln und C-Teilen umfassend erleichtern – das bietet die digitale Beschaffungsplattform Wucato ab sofort auch Kleinunternehmen, die ihre Einkaufsprozesse digitalisieren und zentral bündeln möchten. Unternehmen haben künftig zwei Möglichkeiten, Wucato zu nutzen: Die Basislösung Wucato eignet sich vor allem für kleinere Unternehmen, die ihre Prozesse in erster Linie beschleunigen und ihren Bedarf effizient decken möchten. Die Version Wucato Professional hingegen zielt darauf ab, Einkaufsprozesse langfristig zu optimieren, zu automatisieren und individuell zu gestalten. “Als Transformationsbegleiter unterstützen wir Unternehmen bei der Digitalisierung ihres Einkaufs, unabhängig von ihrer Größe”, sagt Heiko Onnen, Geschäftsführer bei der Würth-Tochter Wucato. “Durch die Öffnung der Plattform haben wir unser Angebot spezifisch auf die Bedürfnisse einer weiteren Zielgruppe zugeschnitten und bieten so allen Kunden genau das, was sie brauchen. Durch die Öffnung wird es uns zudem gelingen, unser Wachstum weiter zu beschleunigen.”

Einkauf erleichtern und beschleunigen

Mit der Standard-Lösung Wucato sind Unternehmen sofort startklar und können die Plattform direkt zum Einkaufen nutzen. Im Bereich Sortiment sorgt die intelligente Suchfunktion dafür, dass der Nutzer im großen Sortiment von mehr als 16 Millionen Artikeln von mehr als 80 Lieferanten schnell das passende Produkt findet. Zudem lassen sich für künftige Bestellungen Favoriten hinterlegen. Ein Account kann auch mehrere Nutzer umfassen, denen der Administrator wiederum entsprechende Rechte, Kostenstellen und Budgets zuordnen kann. So behält er den Überblick über alle Bestellungen und kann zudem Randbedarfe zeitnah identifizieren. Auch in der Buchhaltung eliminiert Wucato manuellen Aufwand: Konsolidierte Rechnungen fassen die Aufträge einzelner Lieferanten in einem Dokument zusammen. Alle Funktionen der Plattform sind dabei intuitiv zu bedienen, sodass Nutzer alles eigenständig nutzen können.

Prozesse langfristig optimieren

Wollen Unternehmen langfristig ihre Einkaufsprozesse optimieren, individuell an ihr Unternehmen anpassen und in bestehende IT-Systeme integrieren, ist die Option Wucato Professional die richtige Lösung: Wucato analysiert hier zusammen mit dem Unternehmen die Prozesse und identifiziert, wo es anzusetzen gilt. Zusätzlich zu allen Funktionen der Basisversion lässt sich bei Wucato Professional die Plattform per Auftragsschnittstelle EDI oder OCI/Punchout ganz einfach in bestehende Warenwirtschaftssysteme integrieren – so müssen Einkäufer nicht mehr zwischen zwei Tools hin- und herwechseln. Zudem lässt sich das Sortiment mit Wucato Professional auf bestimmte, relevante und vom Einkauf definierte Produktbereiche einschränken. Mehrstufige Genehmigungsprozesse sorgen für eine bessere Kontrolle einzelner Bestellungen. Mit dem Einkäufer-Dashboard kann der Einkauf dann monatlich alle wichtigen Kennzahlen einfach und schnell auswerten.

Wucato optimiert mit seiner zentralen Beschaffungsplattform nicht nur die digitalen, sondern auch die vielen noch analogen Einkaufsprozesse großer Unternehmen und kleiner Betriebe. Das Ziel: eine passgenaue digitale Beschaffung, die maximal einfach ist. Lieferanten steht mit Wucato eine leistungsfähige Plattform als Vertriebskanal zur Verfügung, der sie schnell und unkompliziert mit neuen potenziellen Kunden verbindet und dabei hilft, Bestandskunden zu binden.

Ob digitaler Neuling oder E-Commerce-Profi: Wucato begleitet seine Kunden in jeder Phase der Digitalisierung und stellt sicher, dass alles reibungslos läuft. Wucato ist Impulsgeber und verlässlicher Ansprechpartner, immer mit dem Ziel, gemeinsam mit Einkäufern und Lieferanten jeden Tag ein Stück erfolgreicher zu werden.

Gegründet wurde die WUCATO Marketplace GmbH am 19. Oktober 2015 als eigenständiges Start-up der Würth-Gruppe in Stuttgart und beschäftigt etwa 30 Mitarbeitende.

Firmenkontakt

WUCATO Marketplace GmbH

Raphaela Freudigmann

Feuerseeplatz 14

70176 Stuttgart

0711

4599769-0

Raphaela.freudigmann@wucato.de

http://www.wucato.de/

Pressekontakt

Communication Consultants GmbH

Oliver Boergen

Breitwiesenstraße 17

70565 Stuttgart

0711/97893-40

boergen@cc-stuttgart.de

http://www.cc-stuttgart.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.