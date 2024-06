Würth Leasing Mitarbeitende engagieren sich beim Social Day für ein inklusives Naturprojekt

Social Day der Würth Leasing in den Sozialtherapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler e.V.

Am 16.05.2024 fand im Zuge der ersten Social Day Initiative der Würth Leasing ein Social Day in den Sozialtherapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler e.V. statt.

Am frühen Morgen fanden sich dreizehn Mitarbeitende vom Standort Gaisbach und Winterhausen zusammen mit dem Team der Garten- und Landschaftsbauer der Sozialtherapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler e.V. auf der Brettachhöhe in der Nähe von Gerabronn zu einem gemeinsamen Arbeitstag ein. Nach einem kurzen Kennenlernen und einer Projektvorstellung durch Herrn Prof. Steffen Koolmann, den Vorstandsvorsitzenden der Gemeinschaften, und der Projektleiterin Frau Petra Ehrler ging es, ausgestattet mit Schaufeln, Sägen und vor allem guter Laune in das nahegelegene Waldstück. In diesem Wald soll das Projekt Tier.Welt.Leben realisiert werden.

Dieses Projekt steht für die Schaffung eines attraktiven Erlebnisortes, an dem Menschen mit und ohne Assistenzbedarf zusammen lernen, spielen und genießen. Die einheimische Tier- und Pflanzenwelt erkunden, auf einem inklusiven Spielplatz spielen und Bio-Leckereien in einem inklusiven Cafe genießen – so stellen wir uns den neuen erlebnispädagogischen Begegnungsort als Bereicherung des Hohenloher Landes vor.*

*Quelle: https://weckelweiler.de/entdecken/tierweltleben

Bereits in der Entstehung wird unter anderem durch Social Days mit interessierten Unternehmen das Ziel des gemeinsamen Lernens und Arbeitens für Menschen mit und ohne Assistenzbedarf realisiert.

Es formierten sich Teams aus Menschen mit und ohne Assistenzbedarf, und gemeinsam wurden Mini-Biotope geschaffen, die Errichtung von Benjes-Hecken fortgeführt und ein Kinderhaus zum Verweilen und als Rückzugsort errichtet. Während der Pausen wurden die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen und von lebhaften und fröhlichen Gesprächen begleitet. Ein weiteres Highlight war für die Mitarbeitenden der Würth Leasing der Besuch der Kerzenwerkstatt. Die Professionalität und die hohe Qualität der dort hergestellten Bienenwachsprodukte hinterließen bei allen Teilnehmenden einen nachhaltigen Eindruck.

Abgeschlossen wurde ein arbeitsreicher und lehrreicher Tag in der Natur mit einem Reflektionsgespräch. In diesem offenen Austausch wurde schnell klar, dass diese Art der Übernahme von sozialer Verantwortung für die Kolleginnen und Kollegen eine neue, bereichernde und unglaublich wertvolle Erfahrung war. Die Erwartungen der Teilnehmenden wurden über alle Maßen übertroffen, und die gemeinsame Arbeit hatte eine hohe Teambuilding-Komponente für die Würth Leasing.

Das Projekt Tier.Welt.Leben auf der Brettachhöhe ist bereits in seiner Entstehung ein wertvoller Ort der Begegnung, und das Team der Würth Leasing ist glücklich, dass es einen Beitrag zu dessen Realisierung leisten konnte.

Über die Würth Leasing

Die Würth Leasing GmbH & Co. KG wurde vor 30 Jahren gegründet und hat seit 2023 ihren Hauptsitz in Eislingen. Das Unternehmen entwickelt objekt- und kundenspezifische Finanzierungslösungen in verschiedenen Geschäftsbereichen. Zusammen mit der 100-prozentigen Tochterfirma Würth Truck Lease GmbH betreuen über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten über 10.000 Kunden.

Über die Würth-Gruppe

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Darüber hinaus sind Handels- und Produktionsunternehmen, die sogenannten Allied Companies, in angrenzenden Geschäftsfeldern aktiv, wie etwa im Elektrogroßhandel, in den Bereichen Elektronik sowie Finanzdienstleistungen. In 80 Ländern beschäftigt der Konzern aktuell weltweit mehr als 87.000 Mitarbeitende in über 400 Gesellschaften mit über 2.700 Niederlassungen. Der Konzern erzielte gemäß vorläufigem Abschluss im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,4 Milliarden Euro. Mit über 7.900 Mitarbeitenden ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau größtes Einzelunternehmen der Würth-Gruppe.

