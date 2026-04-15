x4Oxygen auf der FIBO 2026 Halle 1, Stand E68

x4Oxygen präsentiert auf der FIBO 2026 innovative Hyperbare Sauerstofftherapie und moderne Gesundheitsanalysen – Halle 1, Stand E68

4Oxygen präsentiert auf der FIBO 2026 innovative Hyperbare Sauerstofftherapie und moderne Gesundheitsanalysen – Halle 1, Stand E68

Siegen, 15. April 2026 – x4Oxygen, der führende deutsch/schweizer Hersteller von hyperbaren Sauerstoffsystemen (mHBOT), lädt alle Besucher der FIBO 2026 herzlich ein.

In Halle 1, Stand E68 (16.-19. April 2026) können Fachbesucher, Sportler, Fitnessstudio-Betreiber und Endverbraucher die Zukunft von Regeneration, Leistungsoptimierung und Longevity hautnah erleben.

Highlight-Programm am x4Oxygen-Stand:

Mehrere moderne HBO-Kammern der neuesten Generation stehen zur kostenfreien Nutzung für alle Messebesucher bereit.

Die digitalen Modelle H130G2 Einzelplatzkammer mit Fronteinstieg und die geräumige X250 Mehrplatzkammer – mit integrierter IHNT intermittierende Sauerstoffversorgung und Rotlichttherapie (RLT).

Die Kombination aus milder hyperbarer Sauerstofftherapie, IHNT 18/4 @ 98% Sauerstoffversorgung und Rotlicht (660, 850 nm mit 50mW/cqm) sorgt für maximale Regeneration auf zellulärer Ebene und kann bis zu 11 von 12 Hallmarks of Aging adressieren. Die 12 Merkmale des Alterns definieren den aktuellen wissenschaftlichen Standard und stellt fest, dass bei vollständiger Zellversorgung (HoA 1-12) die Alterung angehalten und sogar reversiert werden kann.

Prof. Dr. Spörrle wird auf der Fibo am 16.04.2026 und 14:30 Uhr im Halle 1 Wellness Area einen Vortrag zu letzten Stand der Forschung zum Thema Hallmarks of Aging und Hormesis geben. Auch hierzu sind alle Besucher herzlich eingeladen.

Ergänzend präsentiert x4Oxygen das hochpräzise Nilas MV-System. Besucher können vor Ort eine professionelle Gesundheitsmessung mittels 1-Kanal-EKG und HRV-Analyse (Herzratenvariabilität) erhalten. Die Experten analysieren in Echtzeit den Zustand des vegetativen Nervensystems, Stresslevel und Regenerationsfähigkeit – optional auch vor und nach einer HBO-Sitzung.

Exklusives Messe-Angebot: Während der gesamten FIBO 2026 gewährt x4Oxygen bis zu 25 % Nachlass auf alle Produkte.

„Die FIBO ist die ideale Plattform, um unsere Technologie nicht nur anzuschauen, sondern direkt zu erleben. Ob Profisportler, Wellness-Einrichtungen oder Privatpersonen – bei uns kann jeder die positive Wirkung von mHBOT und RLT sofort spüren“, so das x4Oxygen-Team.

X4Oxygen – Innovator für moderne hyperbare Sauerstofftherapie aus Deutschland

X4Oxygen, eine Marke der X4 Innovation AG, ist ein führender deutsch–schweizer Hersteller von fortschrittlichen hyperbaren Sauerstoffkammern (mild hyperbaric oxygen therapy – mHBOT). Seit über sechs Jahren entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen benutzerfreundliche innovative mHBO Kammern, die auf maximalen Anwendungserfolg, höchste Sicherheit und intuitive Bedienung optimiert sind.

Am Standort Netphen (NRW) betreibt X4Oxygen eine moderne 1.000 m² große Produktions- und Entwicklungsstätte, in der vom Prototyping über die Fertigung bis zur Qualitätssicherung alles unter einem Dach stattfindet. Herzstück der HBO-Technologie ist die DE entwickelte und gefertigte X4O-PRO+ Versorgungseinheiten die dank spezieller Technik eine überdurchschnittlich hohe Sauerstoffaufnahme in der Anwendung ermöglicht und auch für den kommerziellen Dauerbetrieb geeignet ist.

Mit bis zu fünf Jahren Garantie, zehn Jahren Ersatzteilversorgung und konsequentem agilen CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) Ansatz setzt X4Oxygen neue Maßstäbe in der Branche. Showroom und Beratungstermine sind in Netphen (Köhlerweg 3, 57250 Netphen) buchbar.

Firmenkontakt

X4 Innovation AG

Markus Hartmann

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5

65760 Eschborn

06196 202 1062



https://www.x4oxygen.com/de/artikel/innovative-mhbot-systeme-fÃ¼r-mehr-energie-und-gesundes-altern-fibo-2026

Pressekontakt

X4 Innovation AG

Lea Choukroun

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5

65760 Eschborn

06196 202 1062



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