Xerox stellt neue globale Print-Vertriebsstruktur vor

Neues Führungsteam übernimmt zentrale Schlüsselrollen und treibt die strategische Neuausrichtung in Kernmärkten voran

Düsseldorf, 17. Februar 2026 – Die Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) hat heute eine neu gestaltete globale Vertriebsstruktur für den Druckbereich angekündigt. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Vertrieb zu vereinheitlichen, den regionalen Fokus zu schärfen und das Unternehmen in die Lage zu versetzen, Marktanteile zurückzugewinnen und das Wachstum in wichtigen Lösungsbereichen voranzutreiben. Diese Weiterentwicklung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine strategisch ausgerichtete Umsetzung, eine partnerorientierte Expansion und profitable Abdeckungsmodelle. Die Struktur wird im zweiten Quartal 2026 in Kraft treten.

„Durch die Vereinheitlichung des Vertriebsmodells von Xerox und Lexmark können wir Redundanzen beseitigen, die Effizienz verbessern und unsere Fähigkeit zur Wertschöpfung steigern, während wir uns stärker auf nachhaltige Umsätze, Rentabilität und langfristige Leistung konzentrieren“, sagt Jacques-Edouard Gueden, Chief Revenue Officer bei Xerox. „Mit einem auf jede Region abgestimmten Markteinführungsmodell („Go to market“), das von starken Partnern und erfahrenen Teams unterstützt wird, bauen wir eine Vertriebsstruktur auf, die fokussierter, effizienter und wettbewerbsfähiger ist.“

Das Modell basiert auf einem optimierten, integrierten Vertriebssystem. Dieses ermöglicht bessere Kundenergebnisse, geringere Servicekosten und eine höhere Vertriebseffizienz. Gleichzeitig erschließt es Chancen in den Bereichen Print, IT Solutions, Digital Services und Graphic Communications.

Eine globale Struktur, die auf regionale Gegebenheiten abgestimmt ist

Das aktualisierte Go-to-Market-Modell im Bereich Print ist in drei regionale Modelle unterteilt: Nordamerika, Westeuropa und der Bereich „Rest der Welt“. Unterstützt wird es von einer eigenen Abteilung für globale Production Print Services sowie zwei spezialisierten Teams für Distribution und Innenvertrieb (Inside Sales).

Zu den wichtigsten Elementen gehören:

Neugestaltung der Abdeckung von Nordamerika und Westeuropa in einem einheitlichen Segmentierungsmodell. Der Direktvertrieb konzentriert sich auf Unternehmens- und Firmenkunden. Partner übernehmen den erweiterten Hardware-Vertrieb und die Betreuung von KMU, bei der sie von Inside Sales unterstützt werden. Dadurch werden die Konsistenz, Skalierbarkeit und operative Einfachheit in beiden Regionen sichergestellt und gestärkt.

Implementierung eines umfassenden Go-to-Market-Rahmens für den Bereich Graphic Communications mit dem Ziel, das erneuerte Produktionsdruck-Portfolio des Unternehmens optimal zu nutzen.

Der Bereich „Rest of the World“ ist in zwei separate operative Einheiten unterteilt:

Eine eigene Organisation für den asiatisch-pazifischen Raum, die sich auf ein beschleunigtes Wachstum in Hauptmärkten durch gezielte Initiativen zur Steigerung des Marktanteils sowie durch eine intensivierte Partnerkoordination konzentriert.

Eine „International Operations“-Organisation, die die übrigen Regionen abdeckt und nach einem kosteneffizienten Hybridmodell arbeitet. Dieses ist darauf ausgelegt, die Rentabilität zu schützen und gleichzeitig einen selektiven Wachstumsschwerpunkt beizubehalten

Ernennungen in Führungspositionen

Zur Unterstützung der neuen Struktur hat Xerox die folgenden Führungskräfte ernannt:

Clay Mooring – Managed Accounts, Nordamerika

– Managed Accounts, Nordamerika Karl Boissonneault – Channel, Nordamerika

– Channel, Nordamerika Thomas Valjak – Channel, Westeuropa

– Channel, Westeuropa Danny Molhoek – Managed Accounts, Westeuropa

– Managed Accounts, Westeuropa Cindy Arbeau – Xerox Digital Sales

– Xerox Digital Sales Mandeep Saini – APAC, OEM und Alliances

– APAC, OEM und Alliances David Dyas – International Operations

– International Operations Yolanda Camberos – Distribution Operations

– Distribution Operations Terry Antinora – Global Production Print Services

Änderungen im DACH-Markt

Michael Lang wird die Lexmark‑ und Xerox‑DACH-Organisation als Verantwortlicher für den Channel- und Behördensektor zusammenführen, während Holger Wadewitz für das neue Named-Account-Team im DACH-Raum verantwortlich zeichnen wird. Melanie Goddard wird künftig das Team Global Accounts, Regional Service Managers, and Alliances in der Named-Accounts-Organisation für Westeuropa leiten.

