YAMBS-Schulungen kommen bei den Anwendern bestens an

Stuttgart, 19. Juni 2023 – Die Software4Professionals GmbH & Co. KG hat im ersten Halbjahr 2023 erstmals ein Schulungsprogramm für debitorische und kreditorische Workflows sowie die YAMBS-Suite angeboten. An den zweitägigen Live-Online-Trainings haben rund 80 Anwender teilgenommen. Der Softwarehersteller hat je zwei Schulungen für das Modul YAMBS.Invoice sowie für die Module YAMBS.eBanking, und YAMBS.smartPDF durchgeführt.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere YAMBS-Anwender unseren neuen Service so gut angenommen haben. Alle Schulungen waren ausverkauft. Dies zeigt das große Interesse unserer Anwender an unserer Software und den Wissensbedarf“, erklärt Markus Uhl, Geschäftsführer der Software4Professionals GmbH & Co. KG.

Aber auch die Qualität der Live-Online-Trainings hat die Teilnehmer überzeugt. „Die YAMBS-Schulungen kann ich definitiv jedem Anwender empfehlen, der bereits Grundkenntnisse in der SAP Finanzbuchhaltung hat und sich rund um die debitorischen und kreditorischen Workflows weiterbilden möchte. Ich habe an der Schulung YAMBS.eBanking teilgenommen und gelernt, wie ich beispielsweise YAMBS-Tabellen pflege, wie ich elektronische Kontoauszüge erstelle und wie ich die Kontoauszugsanzeige inklusive Nachbearbeitung schneller verarbeiten kann. Dabei hat mir vor allem das Praxisbeispiel sehr geholfen“, äußerst sich die Leiterin Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung eines mittelständischen Unternehmens zufrieden.

Software4Professionals hat im Januar und Februar 2023 mit je zwei Schulungen für Einsteiger und Fortgeschrittene des Moduls YAMBS.eBanking angefangen. Das Grundlagen-Modul richtete sich an alle YAMBS-Anwender, die einen ersten Überblick über Funktionen, Möglichkeiten und Prozesse erhalten wollten. Und die Fortgeschrittenen-Schulung richtete sich an Fach- und Führungskräfte im Rechnungswesen oder Controlling sowie für Key-User, die die Einführung von SAP® S/4HANA verantworten.

Die Online-Trainings im April und Mai 2023 richteten sich vor allem an YAMBS-Anwender aus der Kreditorenbuchhaltung. Sie erhielten einen Überblick über das Thema elektronische Rechnung und Sammelrechnung. Zudem konnten sie ihr Wissen über das Modul YAMBS.Invoice vertiefen und Funktionen, Einstellungen und Prozesse kennenlernen.

Im Mai und Juni 2023 folgten zwei halbtägige Online-Trainings über YAMBS.smartPDF. Die Teilnehmer lernten, wie sie PDF-Dateien – wie Rechnungen oder Avise – automatisiert auslesen können um sie in ihre debitorischen und kreditorischen Workflows zu integrieren.

In allen Sessions erarbeiten die Teilnehmer sämtliche Inhalte unter Anleitung von YAMBS-Experten live. Austauschrunden per Video-, Audio- oder Textchat sorgten dafür, dass der professionelle Umgang mit den Modulen der YAMBS-Suite weiter vertieft wurde. Das neu gelernte Wissen festigten und wiederholten die Teilnehmer in praxisnahen Übungen.

„Wir sind von dem Interesse und dem Feedback der Schulungsteilnehmer sehr angetan. Deshalb werden wir unser Schulungsprogramm auch weiter fortführen“, gibt Markus Uhl, Geschäftsführer der Software4Professionals GmbH & Co. KG einen Ausblick. Der Softwareanbieter plant, im zweiten Halbjahr 2023 weitere Schulungen für die Module YAMBS.eBanking und YAMBS.Invoice durchzuführen. Und neben Online-Trainings will Software4Professionals auch erstmals Präsenzschulungen am Standort Stuttgart anbieten.

Seit 2002 unterstützt die Software4Professionals GmbH & Co. KG Konzerne und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse im Finanz- und Rechnungswesen schneller, effizienter und transparenter zu gestalten. Durch die Kombination von Expertenwissen im Finanz- und Rechnungswesen sowie der SAP®-Beratung profitieren Unternehmen von Anwendungen zur automatischen Buchung von Belegen in SAP®. Die von Software4Professionals entwickelte Standardsoftware YAMBS umfasst Lösungen für das Electronic Banking, die Avis-Verarbeitung, Eingangsrechnungen und Sammelrechnungs-Belege. Zukünftig wird ein Hauptaugenmerk auf dem Datentransfer und der Verarbeitung von Informationen aus PDF-Dateien jeglicher Art in SAP® liegen. Die Software ist in mehr als zehn Sprachen verfügbar und wird weltweit bei fast 200 namhaften Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größenklassen mit Erfolg eingesetzt. Software4Professionals hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und ein Büro in Wien (Österreich).

