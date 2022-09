Yogamonster – Neue Kinderyogakurse für Düsseldorf

Ab dem 23.10.2022 findet der erste Kinderyogakurs für Kids zwischen vier und acht Jahren im Yogaloft Flingern statt.

Ab Oktober bietet Yogamonster Yogakurse für Kinder und Familien im Düsseldorfer Norden an. Der erste Kurs findet ab dem 23.10.2022 mittwochs um 16:30 Uhr im Yogaloft Flingern statt. Kinder zwischen vier und acht Jahren sind dabei herzlich willkommen. Bei einer kostenlosen Probestunde können die Kinder und ihre Eltern ausprobieren, wie cool und spaßig Yoga, besonders für die Kleinen, ist.

Yoga hilft nicht nur Erwachsenen, ihren stressigen Alltag zu bewältigen. Auch Kinder können lernen, achtsam mit sich und ihrem Körper umzugehen. Das regelmäßige Ausführen der Übungen fördert die Körperwahrnehmung und baut Anspannung ab. So ein Kinderyogakurs läuft dabei keinesfalls langweilig ab. Es wird gespielt, akrobatische Übungen ausgeführt und manchmal auch gebastelt oder gemalt. Auf jeden Fall wird der Kurs mit cooler Musik untermalt und auch getobt!

Die Kurse sind individuell abgestimmt auf die Entwicklungsstufen der Kinder. Geplant ist es dabei Kurse für Jungs und Mädchen zwischen zwei und zwölf Jahren anzubieten. Ob Fantasiereise oder Atemübungen, die die Aufregung vor der nächsten Klassenarbeit bändigen sollen, für viele Alltagsprobleme finden die Kinder im Yoga die passende Unterstützung.

Besonders willkommen sind beim Yogamonster hochsensible Kinder und Jungs und Mädchen, die mit ADHS, Autismus und anderen Entwicklungsbeeinträchtigungen zu kämpfen haben.

Diese Kids sind der Gründerin, Kathrin Karavasilis, ein besonderes Anliegen. Sie ist selbst Mutter zweier Söhne, von denen der Große Autist ist. So kam sie auch von ihrem vorherigen Beruf im Marketing zum Kinderyoga. Eine regelmäßige Yogapraxis hat ihren Söhnen beim Bewältigen alltäglicher Hürden und Hindernisse immer sehr geholfen. Besonders während und nach der Coronazeit, konnten Atemübungen und Asanas (Yogahaltungen) ihre Jungs ausgleichen und beruhigen. Diese Hilfestellung will sie nun anderen Kindern vermitteln. Yogamonster bietet ein ganzheitliches Konzept, das auch die Eltern mit einbezieht und ihnen Übungen für zu Hause mit an die Hand gibt.

Anmeldungen unter: yogamonster.de

Yogamonster

Inh. Kathrin Karavasilis

Mathildenstr. 23

info@yogamonster.de

+49 151 20760764

Gründerin:

Die 39-jährige Kathrin Karavasilis lebt seit über 10 Jahren in Düsseldorf und war dort lange Jahre in der Unternehmenskommunikation des Flughafens tätig. 2022 entschloss sie sich, den Weg in die Selbständigkeit zu gehen und mit Kindern zu arbeiten. Sie hat zwei Söhne, fünf und acht Jahre, durch die sie zum Eltern-Kind-Yoga gekommen ist.

Bei ihrem ältesten Sohn wurde 2021 Autismus diagnostiziert, wodurch er Schwierigkeiten mit der Körperwahrnehmung und dem sozialen Umgang hatte. Durch gemeinsames Yoga konnte der heute Achtjährige seine Wahrnehmung und Körperspannung schulen sowie soziale Interaktion in Kleingruppen trainieren.

Yoga half der Familie beim Zubettgehen, dem Aufstehen, der Freizeitgestaltung und in stressigen Schulsituationen.

Diese Erfahrung brachte Kathrin Karavasilis dazu, ihre Yogabegeisterung an andere Familien weiterzugeben zu wollen. Ein kleines Yogamonster unterstützt die Kinder dabei in jeder Kursstunde und leitet sie mit durch die Übungen. Yogamonster bietet ein ganzheitliches Konzept, das auch die Eltern mit einbezieht und ihnen Übungen für zu Hause mit an die Hand gibt.

Ihre Kinderyoga-Ausbildung absolviert Kathrin Karavasilis bei Yogazeit in Hamburg.

