Yogatherapeutische Online-Beratung bei Yoga Vidya

Online-Beratung in Einzelsitzungen

+++ Interessierte mit körperlichen und psychischen Beschwerden finden per Webbrowser Unterstützung +++ Auch spirituelle Lebensberatung steht als Online-Angebot zur Verfügung +++

Bei Yoga Vidya können sich Menschen mit körperlichen oder psychischen Beschwerden ab sofort über die Online-Beratung in Einzelsitzungen yogatherapeutisch begleiten lassen. Auch die spirituelle Lebensberatung steht als Angebot über den eigenen Webbrowser zur Verfügung. Damit trägt Yoga Vidya den behördlichen Anordnungen Rechnung, die weiterhin Zusammenkünfte haushaltsfremder Personen, sofern sie einen Mindestabstand von 1,5 m unterschreiten, untersagen.

“Körperliche Beschwerden können in Belastungssituationen verstärkt auftreten”, erläutert Susanne Heyer, Teamleiterin der ganzheitlich-körperlichen Yogatherapie, die Motivation des gemeinnützigen Vereins, Einzelsettings online anzubieten. “Auch Lebensthemen, denen man lange aus dem Weg gegangen ist, kommen vielleicht gerade jetzt besonders zum Vorschein und wollen bearbeitet werden”, so Heyer weiter. “Oft braucht es deshalb eine individuelle Begleitung. Und wenn unsere Klienten nicht zu uns kommen können, dann kommen wir eben über den Webbrowser zu ihnen ins Wohnzimmer.”

“Die aktuelle Lage kann zudem vergangen Geglaubtes erneut triggern und zu emotional schwierigen inneren Zuständen führen”, führt Renate Bretz, Bereichsleiterin der Psychologischen Yogatherapie, aus. “Wir möchten deshalb unsere Kompetenzen, die wir bis zur Corona-Krise in Einzelgesprächen vor Ort angeboten haben, online und telefonisch fortführen. Sobald die rechtlichen Vorgaben wieder Face-to-face-Kontakte zulassen, freuen wir uns, Klienten wieder bei uns im Seminarzentrum Bad Meinberg persönlich begrüßen zu können.”

Nach der Anmeldung bekommen Hilfesuchende einen Link mit der weiteren Vorgehensweise zugeschickt. Dann kann es mit der Einzelsitzung losgehen. Die psychologische Yogatherapie setzt dabei auf eine Kombination aus Körperübungen, Meditations-, Atem- und Entspannungstechniken sowie ayurvedischen Reinigungsübungen. Die Arbeit an den Themen der Hilfesuchenden wird vorrangig mit den Methoden der humanistischen Psychotherapien vertieft. So kommen z.B. Techniken aus der Gestalttherapie, Hypnose, systemischen Therapie und Aufstellungsarbeit zum Einsatz. Je nach Beschwerdebild und Grundstabilität der Klienten wird entweder stärker prozess- oder zielorientiert gearbeitet. “Dabei ist die psychologische Yogatherapie auch immer eine Hilfe zur Selbsthilfe”, betont Renate Bretz.

Bei klassischen Volksleiden wie Rücken- und Kopfschmerzen, Verdauungsproblemen, Arthrose und Rheuma, aber auch bei Schlafstörungen, Nervositäts- und Unruhezuständen kann die ganzheitlich-körperliche Yogatherapie für Linderung sorgen. Das reichhaltige Spektrum an Yogatechniken wird mittels eines individuell ausgearbeiteten Übungsprogramms an die jeweiligen Beschwerden angepasst. “Wer regelmäßig mit seinem Therapieplan übt, kann in der Regel nicht nur positive Veränderungen in seiner körperlichen Gesundheit feststellen”, berichtet Susanne Heyer, “sondern auch eine zunehmende mentale Stabilität. Manche Hilfesuchende berichten dann im Nachgespräch begeistert, welche neuen Projekte sie mit der dazugewonnenen Energie angegangen sind oder wie sie sich insgesamt gelassener und fröhlicher fühlen. Das sind die Momente, die uns besonders freuen. Sie geben uns als Therapeuten das Gefühl, eine wertvolle Arbeit zu leisten, die Sinn macht.”

So können Termine vereinbart werden:

per Telefon: 05234 – 87 2250

persönlich in der Sprechzeit Mo., Mi., Do. und Sa. von 13:00-14:00 Uhr

jederzeit per Nachricht auf dem Anrufbeantworter

per Email:

Ganzheitlich-körperliche Yogatherapie und Spirituelle Lebensberatung: yogatherapie@yoga-vidya.de

Psychologische Yogatherapie: psychologische-yogatherapie@yoga-vidya.de

Preise

Ganzheitlich-körperliche Yogatherapie und Psychologische Yogatherapie:

60 Min. 40 EUR, 10er Karte 358 EUR, 90 Min. 60 EUR, 10er Karte 542 EUR

Spirituelle Lebensberatung: 45 Min 32 EUR, 60 Min 40 EUR

Ganzheitlich-körperliche Yogatherapie:

https://www.yoga-vidya.de/yogatherapie/

Psychologische Yogatherapie:

https://www.yoga-vidya.de/yoga-psychologie/psychologische-yogatherapie/

Spirituelle Lebensberatung:

https://www.yoga-vidya.de/yogatherapie/beratung/spirituell/

