Your Wedding Your Rules: Gewinne einen maßgeschneiderten Hosenanzug

Hochzeitsanzüge sind längst mehr als nur ein Trend. Immer mehr Bräute haben auch bei der Hochzeit gerne die Hosen an und entscheiden sich für dieses Fashion-Statement.

> Your wedding, your rules

Was als Alternative zum Brautkleid begann, hat sich längst in der Hochzeitsmode etabliert. Immer mehr Bräute entscheiden sich für ein Hochzeitsoutfit mit Pants. Kombiniert mit traditionellen Accessoires, wie Schleier und Schleppe, wird das Fashion-Statement zum emanzipiert-stylischen Hochzeitslook. Perfekt für auch für Frauen, die nicht gerne Kleider tragen, sich darin einfach nicht wohl fühlen. Denn warum am Hochzeitstag ein Outfit wählen, das vielleicht von den Gästen erwartet, aber so gar nicht zur eigenen Persönlichkeit passt.

Made to Measure

Wie wäre es also mit einem weißen Zweireiher oder einem eleganten Smoking in Champagner? Gibt es in Plus Size nicht? Von wegen! Sumissura ist Size Inclusive und bietet seit 2013 maßgeschneiderte Damenlooks in allen Größen. Sowohl für festliche Anlässe als auch fürs Business oder den Alltag. Den Stoff für den Hosenanzug kannst du aus über 200 Materialien auswählen. Die Stoffe und die Farbauswahl werden immer wieder neu ergänzt. Beispielsweise die Weißtöne variieren von kaltem Silberweiß bis zu warmem Champagner. Mit wenigen Klicks kannst du online einen Traumanzug gestalten, der ganz individuell nach deinen Maßen gefertigt wird. Details wie die Farbe des Innenfutters oder das Einsticken deiner Initialen machen den Look zum individuellen Lieblingsstück.

Mehr Infos rund um Hochzeitsanzüge sowie das Gewinnspielformular und viele Tipps rund um Brautmode findest du auf PlusPerfekt.de/wedding

