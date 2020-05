zafrane lässt traditionelle Handwerkstradition in München neu aufleben

Wandbilder und Gemäldekopien werden vom Unternehmen zafrane in München zum Kauf angeboten. Die dazu gehörende Idee, echte gemalte Kopien von bekannten Gemälden zu verkaufen, ist bis heute ein innovatives Geschäftsmodell geblieben. Das Bedürfnis, sich Kopien echter Meisterwerke daheim an die Wand zu hängen, war von Anfang an eine Marktlücke. zafrane München firmiert als Galerie und Kunsthandel und damit befriedigt die Firma das kulturelle Verlangen vieler Menschen nach authentischer Kunst in den eignen vier Wänden.

Auftragsgemälde werden hochwertig in einer firmeneigenen Broschüre präsentiert

Einen nicht unerheblichen Raum nehmen bei zafrane Auftragsmalereien ein. In einer Broschüre für potentielle Kunden zeigt zafrane die gesamte Bandbreite der malerischen Möglichkeiten. Der Fokus liegt dabei auf Wandbildern, Gemäldekopien und Portraits. Fotos vom gewünschten Motiv können per Post oder e-mail an die Firma übermittelt werden. Erfahrene Kunstmaler sind für zafrane München tätig und führen alle Bestellungen ganz nach Wunsch aus. Auch in Zeiten von Corona arbeiten die Künstler daheim oder in kleinen Ateliers. Karantäne kann auch Kreativität bei Kunstmalern fördern und das Unternehmen erhält mit seiner Arbeit den Unterhalt von Künstlern und ihren Familien.

Vorlagen einsenden und Gemälde malen lassen

Eigentlich kann aus jeder Vorlage ein Gemälde entstehen. zafrane München malt kleine und großformatige Bilder. Online sind bereits verwirklichte Arbeiten in einem Beispiel-Katalog zu betrachten. Für neue Aufträge wird per Dialog mit dem Kunden die Machbarkeit des Objekts verhandelt und immer ein fester Preis vereinbart. Das ist für beide Seiten ein faires Geschäft. Der Preis richtet sich nach Schwierigkeitsgrad und Größe des Bildes.

Beratung und individuelle Vorschläge

Außerdem ist zafrane Wandbilder und Auftragsmalerei beratend für Kunden tätig. Die Kunstmaler von zafrane malen individuelle Bilder: Der Interessent schickt ein Foto des privaten oder gewerblichen Raums, für dessen Wand ein Gemälde erstellt werden soll. zafrane kreiert dafür Vorschläge und sendet diese samt diverser Fotomontagen zurück. Darauf sind die Gemälde Empfehlungen digital eingefügt. Hier sieht der Kunde anschaulich, welches Motiv ein Kunstmaler für ihn malen könnte. Alle Auftragskünstler liefern im Anschluss daran hervorragende Arbeiten ab.

Gedrucktes Wunschbild auf vielen glatten oder unebenen Materialien

Gedruckte Wunschbilder sind ein weiteres Geschäftsfeld bei zafrane München. Diese individuellen Wandbilder werden digital gestaltet und können anschließend auf verschiedenen glatten oder unebenen Materialien gedruckt werden. Neben klassischer Leinwand können Drucke unter anderem auch auf Glas, Holz, Keramik oder Stein verwirklicht werden. Zusätzlich kann bei einem Druck auf Leinwand in Handarbeit noch Pinselstruktur angewendet werden. Sie ist das i-Tüpfelchen für eine vollkommene Gemälde-Illusion. Zafrane garantiert absolute Qualität für alle bestellten Aufträge.

zafrane Kunsthandel München steht für Tradition

Erfahrene Künstler schaffen für zafrane München wertvolle Handwerkskunst. Diese traditionellen Fähigkeiten sollen lebendig bleiben. Das ist die Intention des Geschäftsmodells von zafrane. Jeder Kunstliebhaber kann sich online von den Fähigkeiten der Auftragskünstler überzeugen. Dafür hält das Unternehmen einen umfangreichen Katalog mit zahlreichen Referenzen bereit, der auf Anfrage auch versendet wird. Der Katalog bietet die Chance, sich über das eigene Kunstempfinden eine Meinung zu bilden.

Online Galerie mit einer großen Auswahl

In der Galerie unter https://www.zafrane.de befindet sich eine Auswahl mit den Auftragsarbeiten des Unternehmens in der Übersicht. Im Online Shop sind diverse Kunststile vertreten. Impressionismus ist ebenso dabei wie Expressionismus, sakrale Kunst, Landschaftsmalerei, Stilleben, Blumenmotive, abstrakte Arbeiten oder Maritimes. Außerdem veranschaulicht zafrane München Restaurierungsarbeiten an Rahmen und Kunstobjekten. Auch professionelle Einrahmungen nimmt zafrane als Auftrag entgegen. Alles wird ergänzt durch Kundenfotos und Referenzen. Exklusiv, außergewöhnlich und selten sind die Attribute für die gezeigte Handwerkskunst und Malerei.

Seit der Gründung im Jahr 2009 hat Inhaber Daniel Cid Gómez seine Arbeit auf eine Idee konzentriert: Galeriequalität zum bezahlbaren Preis. Seitdem hat zafrane tausende Kunstliebhaber in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in anderen Ländern mit hochwertiger Kunst erfreut.

Kontakt

Zafrane

Deniel Gomez

Walpurgisstraße 7

81677 München

0507220812

dsim4132@gmail.com

https://www.zafrane.de/

