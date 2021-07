ZAGG-Marke Gear4 präsentiert Schutz für Nintendo Switch & Switch Lite

Kita Grip 360 Cases bieten Next-Level-Aufprallschutz mit D3O Bio – der GlassFusion Screen Protector schützt zusätzlich vor Kratzern und Displaybruch

SHANNON, Irland (13. Juli 2021) – ZAGG Gear4® startet heute den Verkauf für die neuen Schutzhüllen Kita Grip 360 und Kita Grip 360 Lite für die Spielkonsolen Nintendo Switch® und Nintendo Switch Lite®. Die Hüllen, die mit der D3O® Bio-Technologie*1 ausgestattet sind, werden zusammen mit einer ZAGG InvisibleShield GlassFusion® Displayschutzfolie angeboten und bieten das ultimative Gaming-Schutzpaket.

„Für Gamer können Stoß- und Kratzschäden schnell ‚Game Over‘ bedeuten. Deshalb haben wir Kita Grip 360 entwickelt und bieten so den optimalen Schutz für die Nintendo Switch und Switch Lite.“, sagt Gavin Slevin, Managing Director, ZAGG International. „Kita Grip 360 schützt nicht nur die Switch, sondern verbessert auch das Spielerlebnis durch konturierte Handflächen und eine griffige Oberflächenstruktur, die mehr Komfort für jede Gaming-Session bieten.“

Die Kita Grip 360 und Kita Grip 360 Lite Cases bestehen aus D3O Bio, einem pflanzlichen Schutzmaterial, das zu 52 % aus erneuerbaren Ressourcen und nicht aus fossilen Rohstoffen besteht*1. Das schlanke, flexible Gehäuse bietet einen Schutz vor Stürzen aus bis zu drei Metern Höhe*2. Die Hülle ist mit dem Switch-Classic-Docking-System kompatibel und ermöglicht den Zugriff auf den hinteren Kickstand.

Kita Grip 360 verfügt außerdem über einen antimikrobiellen Wirkstoff, der das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien hemmt. So ist das Gehäuse auch vor der Zersetzung durch Mikroorganismen geschützt.

Rundumschutz mit InvisibleShield GlassFusion-Bildschirmschutzfolie

Die InvisibleShield GlassFusion-Bildschirmschutzfolie vervollständigt den 360°-Schutz mit ihrer Wischfestigkeit und glasartigen Haptik. Gamer erhalten einen extrem hochwertigen Schutz, der den Bildschirm vor Kratzern bewahrt, z. B. beim Andocken der Konsole. Gleichzeitig bleibt die Empfindlichkeit des Touchscreens in vollem Umfang erhalten. GlassFusion wird mit EZ-Apply-Tabs geliefert, die das Anbringen der Displayschutzfolie einfach und präzise machen. Es beinhaltet außerdem eine begrenzte lebenslange Garantie, solange das Gerät im Besitz des Käufers ist*3.

Preise & Verfügbarkeit

Die Schutzhüllen Kita Grip 360 und Kita Grip 360 Lite sind ab heute zum Preis von 44,99 € inklusive gesetzlicher MwSt. auf ZAGG.com erhältlich.

Die Meldung steht im Wordformat zum Download bereit: 2107_Gear4_Kita Grip 360_final

Bildmaterial kann hier heruntergeladen werden. Ein Kita Grip 360-Feature-Video finden Sie hier.

*1 Pflanzenbasierte Materialien sind bei der Herstellung von Bio-Kunststoffen dem Erdöl vorzuziehen, da Pflanzen schneller wachsen, als sie verbraucht werden

*2 Basierend auf internen Tests von ZAGG Brands

*3 Auf zagg.com/warranty-policies sind Garantiebestimmungen und -bedingungen zu finden

Allgemeine Hinweise

Nintendo Switch und Nintendo Switch Lite sind eingetragene Warenzeichen von Nintendo Co., Ltd. D3O ist ein eingetragenes Warenzeichen von Design Blue Limited. Andere Marken sind die der jeweiligen Eigentümer.

Über Gear4

Gegründet im Jahr 2006, entwickelt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit D3O® führende Produkte, die Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt begeistern. Gear4 arbeitet nach den tadellosen Standards britischer Ingenieurskunst und Innovation und ist stolz darauf, ständig einzigartige, gut durchdachte Produkte zu liefern, die die Geräte der Kunden schützen. Gear4-Produkte sind weltweit erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.gear4.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

Über ZAGG Inc.

ZAGG Inc ist ein weltweit führender Anbieter von Zubehör und Technologien für den mobilen Lebensstil. Das Unternehmen verfügt über ein preisgekröntes Produktportfolio, das unter den Marken ZAGG®, mophie®, InvisibleShield®, BRAVEN®, Gear4® und IFROGZ® erhältlich ist. ZAGG hat Niederlassungen in den USA, Irland und China. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Websites des Unternehmens unter https://www.zagg.com/de_eu/ und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

