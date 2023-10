ZAGG stellt Bildschirm- und Gehäuseschutz für die neuen Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro Smartphones vor

Shannon, Irland im Oktober 2023 – ZAGG®, der weltweit führende Anbieter von Zubehör und Technologien für den mobilen Lebensstil, kündigte heute Bildschirmschutz und Cases an, die exklusiv für die neu veröffentlichten Smartphones Google Pixel™ 8 und Google Pixel 8 Pro entwickelt wurden. Dieses Premium-Zubehör wurde entwickelt, um das Gerät zu schützen und gleichzeitig das mobiles Erlebnis zu verbessern. ZAGG InvisibleShield® Displayschutzfolien und ZAGG Cases tragen das “Made for Google™”-Zeichen und sind somit für die Kompatibilitätsstandards von Google zertifiziert.

Die Produktpalette für die neue Google-Smartphones besteht aus:

ZAGG InvisibleShield®

Glass Elite (€29,99) – Der Displayschutz aus gehärtetem Aluminosilikatglas ist bis zu 5x stärker als herkömmlicher Displayschutz aus Glas. Die ClearPrint™-Oberflächenbehandlung macht dabei Fingerabdrücke unsichtbar, wenn das Display eingeschaltet ist. Dank EZ Apply-Installationsrahmen lässt sich das Glass Elite gleichmäßig und präzise anbringen.

ZAGG InvisibleShield Glass Elite besteht zu 30 % aus recycelten Materialien und wurde vom TÜV Rheinland als grünes Produkt zertifiziert.2 Der Installationsrahmen besteht zu 100 % aus recycelten Materialien. Glass Elite ist zudem FSC-zertifiziert, da die Produktverpackung nicht nur recycelbar ist, sondern auch aus bis zu 100 % recycelten Materialien besteht. Darüber hinaus enthält InvisibleShield antimikrobielle Eigenschaften, die die Displayschutzfolien schützen, indem sie das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien hemmen und den Abbau durch Mikroorganismen verhindern.

ZAGG Cases

ZAGG Luxe (€24,99) – Das Case wurde mit höchster Präzision zum Detail gefertigt und bietet zuverlässigen Schutz bei Stürzen aus bis zu 3 m Höhe. 3 Erhältlich ist das aus 100 % hergestellten recycelten Materialien in Schwarz und Transparent.

(€24,99) – Das Case wurde mit höchster Präzision zum Detail gefertigt und bietet zuverlässigen Schutz bei Stürzen aus bis zu 3 m Höhe. Erhältlich ist das aus 100 % hergestellten recycelten Materialien in Schwarz und Transparent. ZAGG Crystal Palace (€34,99) – Das Case bietet Schutz vor Stürzen aus bis zu 4 m Höhe. 3 Crystal Palace wird aus bis zu 78 % recycelten Materialien hergestellt. 4 Erhältlich ist das Crystal Palace Case in Transparent.

(€34,99) – Das Case bietet Schutz vor Stürzen aus bis zu 4 m Höhe. Crystal Palace wird aus bis zu 78 % recycelten Materialien hergestellt. Erhältlich ist das Crystal Palace Case in Transparent. Luxe-Case und Glass 360 Bundle (€29,99) – Dieses Bundle kombiniert das Luxe-Case, das einen Fallschutz von bis zu 3 m bietet3, mit dem Bildschirmschutz, der nachweislich bis zu 5x stärker ist als herkömmlicher Bildschirmschutz aus Glas.1 Im Paket von ZAGG der ultimative 360-Grad-Schutz.

Das ZAGG Crystal Palace-Gehäuse enthält das revolutionäre Material Graphen, das härter als ein Diamant, elastischer als Gummi und bis zu 200-mal stärker als Stahl ist.5 Graphen wird von Innovatoren in der Luft- und Raumfahrt, im Profisport und vielen anderen Bereichen verwendet.

Preis & Verfügbarkeit:

ZAGG InvisibleShield und ZAGG Cases für das Pixel 8 und Pixel 8 Pro sind ab sofort auf https://eu.zagg.com/new-arrivals/ und bei bekannten Händlern weltweit erhältlich.

ZAGG bietet für mobiles Zubehör eine branchenführenden begrenzten lebenslangen Garantie und ersetzt das Produkt, wenn es jemals abgenutzt oder beschädigt wird, und zwar für die gesamte Lebensdauer des Geräts.6

1 Tests, die von einem unabhängigen Drittlabor durchgeführt wurden, haben ergeben, dass der Schutz bis zu 5 Mal stärker ist als herkömmlicher Glasschutz.

2 Recyceltes Material wird durch einen von einer dritten Partei durchgeführten Massenbilanzierungsprozess zertifiziert.

3 Mil Std 810G 516

4 Der Gehalt an recyceltem Material wird von einer unabhängigen dritten Partei überprüft.

5 Siehe ZAGG.com/grapheneFAQ für weitere Informationen.

6 Es fallen Versand- und Bearbeitungsgebühren an. Besuchen Sie zagg.com/warranty-policies für die Garantiebedingungen.

Google Pixel und Made for Google sind Marken von Google LLC. Eyesafe ist eine Marke von Eyesafe Inc. TÜV Rheinland ist eine Marke der TÜV Rheinland Holding AG CORPORATION DEM REP Am Grauen Stein 51105 Köln FED REP GERMANY. FSC ist eine eingetragene Marke von FSC INTERNATIONAL CENTER GEMEINNUTZIGE GESELLSCHAFT MBH LIMITED LIABILITY COMPANY FED REP GERMANY ADENAUERALLEE 134 53113 BONN FED REP GERMANY. Andere Marken sind die der jeweiligen Eigentümer.

Über ZAGG

Als weltweiter Marktführer und Innovator für Bildschirmschutz, Schutzhüllen, Tablet-Tastaturen und Energieverwaltungslösungen für mobile Geräte bietet ZAGG unter den Marken ZAGG und mophie, 360-Grad-Schutz sowie tragbares und kabelloses Laden an. Das Unternehmen verfügt über ein preisgekröntes Produktportfolio, das unter den Marken ZAGG® und mophie® erhältlich ist. Mit mehr als 250 Millionen geschützten Geräten ist ZAGG-Mobilzubehör weltweit erhältlich und kann bei führenden Einzelhändlern gefunden werden ZAGG hat seinen Sitz in Utah und unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Irland und China.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://eu.zagg.com/new-arrivals/ und https://www.zagg.com/de_eu/ und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

Pressekontakt

Profil Marketing OHG

Hanna Kalberlah

+49 531 387 33 -24

h.kalberlah@profil-marketing.com

ZAGG International

Adrian Fennell

+353 87 9282397

Adrian.fennell@zagg.com