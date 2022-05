ZAGG stellt Bildschirm- und Gehäuseschutz für die neuen Samsung Galaxy S22 Smartphones vor

Bildschirm- und Gehäuseschutz von ZAGG für Galaxy S22

Shannon, Irland (9. Februar 2022) – ZAGG, der weltweit führende Anbieter von Zubehör und Technologien, die den mobilen Lebensstil unterstützen, bietet ab sofort Displayschutz und Hüllen für die neue Samsung Galaxy S22 Smartphone-Reihe an.

Das neue Zubehör wurde entwickelt, um die Mobile Devices besser zu schützen. Technologien wie der D3O® Aufprallschutz und die Eyesafe® Blaulichtfilterung sorgen für Sicherheit bei allen Anwendungen.

„Wir wollen das beste mobile Zubehör entwickeln, damit unsere Kunden ihre Geräte optimal schützen können”, sagt Brad Bell, Senior Vice President of Global Marketing bei ZAGG. „Die Galaxy S22 Smartphone-Linie von Samsung hat uns zu diesen innovativen Produkten inspiriert. Für uns bedeutet Sicherheit 360-Grad-Schutz der Vorder- und Rückseite aller Geräte.”

Die ZAGG-Produktpalette für die neue Samsung Galaxy S22-Smartphone-Reihe besteht aus:

ZAGG InvisibleShield

Samsung Galaxy S22 Ultra

Fusion XTR Curve mit D3O (59,99 €) – Das Fusion XTR Curve wurde mit einer Nanobeschichtung für maximale Berührungsempfindlichkeit entwickelt und für Gamer optimiert. Es ist so gefertigt, dass es sich jedem Zentimeter des gekrümmten Bildschirms anpasst. Für den Aufprallschutz sorgt die D3O Technologie. Der Eyesafe-Blaulichtfilter schützt zudem die Augen.

(59,99 €) – Das Fusion XTR Curve wurde mit einer Nanobeschichtung für maximale Berührungsempfindlichkeit entwickelt und für Gamer optimiert. Es ist so gefertigt, dass es sich jedem Zentimeter des gekrümmten Bildschirms anpasst. Für den Aufprallschutz sorgt die D3O Technologie. Der Eyesafe-Blaulichtfilter schützt zudem die Augen. Fusion Curve mit D3O (49,99 €) ist mit D3O verstärkt und passt sich dem gebogenen Bildschirm perfekt an.

(49,99 €) ist mit D3O verstärkt und passt sich dem gebogenen Bildschirm perfekt an. Ultra Clear (24.99 €) – absolut klar und widerstandsfähig: InvisibleShield Ultra Clear bietet eine glasähnliche Oberfläche und gibt dem Display scharfe Abbildungen und lebendige Farben. Ultra Clear passt perfekt auf gebogene oder flache Bildschirme und schützt vor Kratzern und Stürzen.

Samsung Galaxy S22+ und Galaxy S22

Fusion XTR mit D3O (49,99 €) bietet maximale Berührungs-empfindlichkeit des Displays. Das flexible Polymer-Hybrid ist mit dem Aufprallschutzmaterial D3O verstärkt. Außerdem verfügt es über eine nanobeschichtete Oberfläche, die eine Reibung des Fingers auf der Oberfläche verringert – ideal für ein optimales Spielerlebnis.

(49,99 €) bietet maximale Berührungs-empfindlichkeit des Displays. Das flexible Polymer-Hybrid ist mit dem Aufprallschutzmaterial D3O verstärkt. Außerdem verfügt es über eine nanobeschichtete Oberfläche, die eine Reibung des Fingers auf der Oberfläche verringert – ideal für ein optimales Spielerlebnis. Fusion mit D3O (39,99 €) besteht aus einem flexiblen Polymer, das mit D3O verstärkt wurde. Es ist kristallklar und sieht damit wie das Originaldisplay des Smartphones aus. So bleibt die edle Optik immer erhalten.

ZAGG InvisibleShield Fusion Displayschutzfolien mit D3O wurden für die Samsung Galaxy S22 Smartphones zertifiziert, um die Samsung Leistungsstandards des Samsung Mobile Accessory Partnership Programs (SMAPP) zu erfüllen. Sie sind kompatibel mit Samsungs In-Screen-Fingerabdruckscanner. Außerdem haben sie eine Beschichtung, die das Auftreten von Flecken und Fingerabdrücken minimiert. Eine spezielle antimikrobielle Behandlung schützt die Folie*2. Mit dem universellen Drop-in-Tray von ZAGG und den Ausrichtungslaschen ist die Installation ein Kinderspiel.

ZAGG Gear4

Havana (29,99 €) ist mehr als nur eine hübsche Hülle. Sie ist an allen Seiten mit D3O verstärkt und bietet einen Fallschutz von 3 m* 3 , sowie eine antimikrobielle Behandlung 2 .

(29,99 €) ist mehr als nur eine hübsche Hülle. Sie ist an allen Seiten mit D3O verstärkt und bietet einen Fallschutz von 3 m* , sowie eine antimikrobielle Behandlung . Copenhagen (34,99 €) – Die recycelbare Hülle besteht aus D3O® Bio, dem weltweit fortschrittlichsten Schutzmaterial auf pflanzlicher Basis mit bis zu 52% erneuerbaren Ressourcen – im Gegensatz zu Produkten auf fossiler Basis* 4 . Dieses Produkt bietet einen Fallschutz von 4 m* 3 .

(34,99 €) – Die recycelbare Hülle besteht aus D3O® Bio, dem weltweit fortschrittlichsten Schutzmaterial auf pflanzlicher Basis mit bis zu 52% erneuerbaren Ressourcen – im Gegensatz zu Produkten auf fossiler Basis* . Dieses Produkt bietet einen Fallschutz von 4 m* . Crystal Palace (34,99 €) ist absolut transparent und bietet einen Fallschutz aus bis zu 4 m Höhe* 3 . Es ist aus D3O® Crystalex™ gefertigt, glasklar und extrem dünn.

(34,99 €) ist absolut transparent und bietet einen Fallschutz aus bis zu 4 m Höhe* . Es ist aus D3O® Crystalex™ gefertigt, glasklar und extrem dünn. Santa Cruz (39,99 €) ist ein klares, schlankes und leichtes Gehäuse, bei dem D3O in die Kanten eingespritzt wurde. Mit seiner glatten, kratzfesten Oberfläche ist es die perfekte Wahl, um die Optik des Handys zu erhalten und es gleichzeitig vor Stürzen aus bis zu 4 m Höhe zu schützen* 3 .

(39,99 €) ist ein klares, schlankes und leichtes Gehäuse, bei dem D3O in die Kanten eingespritzt wurde. Mit seiner glatten, kratzfesten Oberfläche ist es die perfekte Wahl, um die Optik des Handys zu erhalten und es gleichzeitig vor Stürzen aus bis zu 4 m Höhe zu schützen* . Denali (39,99 €) schützt das Handy perfekt und sorgt mit seiner strukturierten Oberfläche für einen rutschfesten Griff. Dieses strapazierfähige Hartschalenetui ist ebenfalls mit D3O verstärkt, das die Seiten und die Rückseite umschließt und einen Fallschutz von 5 Metern bietet* 3 .

(39,99 €) schützt das Handy perfekt und sorgt mit seiner strukturierten Oberfläche für einen rutschfesten Griff. Dieses strapazierfähige Hartschalenetui ist ebenfalls mit D3O verstärkt, das die Seiten und die Rückseite umschließt und einen Fallschutz von 5 Metern bietet* . Milan (39,99 €) diese transparente Hülle mit einem leuchtenden Farbverlauf besteht aus D3O Crystalex und schützt Ihr Handy bei Stürzen aus bis zu 4 m Höhe*3.

Die ZAGG Gear4-Hüllen für die Samsung Galaxy S22-Smartphones wurden im Rahmen des SMAPP-Programms für die Einhaltung der Samsung-Leistungsstandards zertifiziert. ZAGG arbeitet sehr eng mit Eastman, einem globalen Unternehmen für Spezialmaterialien, zusammen. Ausgewählte Gear4-Hüllen werden aus Tritan™ Renew hergestellt. Dieses Material enthält 50% zertifizierte recycelte Stoffe. Die Partnerschaft trugen im Geschäftsjahr 2021 dazu bei, 60 Tonnen Plastikmüll zu vermeiden, was dem Äquivalent von 5,86 Millionen Wasserflaschen entspricht. Die Treibhausgasemissionen konnten um 51 Tonnen reduziert werden, was dem Äquivalent von 11 PKWs entspricht, die ein Jahr lang fahren.

Das ZAGG-Zubehör für die neuen Samsung Galaxy S22-Geräte ist ab sofort auf ZAGG.com und in den Filialen von Verizon, T-Mobile, AT&T und Best Buy landesweit erhältlich.

—

*1 Quelle: Jährliche Umfrage von ZAGG zu Geräteschäden, Juni 2021

*2 Enthält eine antimikrobielle Behandlung, die die Displayschutzfolie oder das Gehäuse schützt, indem sie das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien hemmt und vor dem Abbau durch Mikroorganismen schützt

*3 Basierend auf ZAGG-internen Tests

*4 Pflanzenbasierte Materialien sind bei der Herstellung von Bio-Kunststoffen dem Erdöl vorzuziehen, da Pflanzen schneller wachsen als sie verbraucht werden

Samsung Galaxy ist eine Marke von Samsung Electronics Co. Ltd. D3O und Crystalex sind eingetragene Marken von Design Blue Limited. Eyesafe-Technologie ist eine Marke von Eyesafe Inc. Tritan Renew ist eine Marke von Eastman. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

#####

Die Meldung steht im Wordformat zum Download bereit: 2022-02_Galaxy S22-ZAGG_final

Bildmaterial gibt es ebenfalls zum Download: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/RR7tFr9XEQ3bbsn

#####

Über InvisibleShield

InvisibleShield ist ein weltweit führender Anbieter und Vorreiter für den Schutz von Displays. Die Display-Schutzfolien wurden bereits mehr als 215 Millionen Mal weltweit verkauft. Der nach militärischen Standards entworfene Displayschutz ist leistungsstark gegen Kratzer, Risse und beugt zerbrochenen Bildschirmen vor. InvisibleShield agiert weltweit und hat Niederlassungen in den USA, Irland und China. Das erweiterte Sortiment an InvisibleShield Displayschutz ist auf InvisibleShield.com und im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Besuchen Sie https://www.zagg.com/de_eu/invisibleshield und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

Über Gear4

Gegründet im Jahr 2006, entwickelt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit D3O® führende Produkte, die Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt begeistern. Gear4 arbeitet nach den tadellosen Standards britischer Ingenieurskunst und Innovation und ist stolz darauf, ständig einzigartige, gut durchdachte Produkte zu liefern, die die Geräte der Kunden schützen. Gear4-Produkte sind weltweit erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.gear4.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

Über ZAGG Inc.

ZAGG Inc ist ein weltweit führender Anbieter von Zubehör und Technologien für den mobilen Lebensstil. Das Unternehmen verfügt über ein preisgekröntes Produktportfolio, das unter den Marken ZAGG®, mophie®, InvisibleShield®, BRAVEN®, Gear4® und IFROGZ® erhältlich ist. ZAGG hat Niederlassungen in den USA, Irland und China. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://www.zagg.com/de_eu/ und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram

Profil Marketing OHG

Birka Lay

Humboldtstraße 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531. 387 33 -24

Fax: +49 531. 387 33 -44

b.lay@profil-marketing.com