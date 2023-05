ZAGG stellt Schutzhüllen und Displayschutz für die neuen Google Smartphones vor

Zertifizierter Schutz für Google Pixel 7a und Google Pixel Fold

Shannon, Irland im Mai 2023 –ZAGG®, der weltweit führende Anbieter von Zubehör und Technologien für den mobilen Lebensstil, kündigt heute Displayschutz und Hüllen für die brandneuen Google Pixel™ 7a und Google Pixel Fold Smartphones an. Das Zubehör trägt das Google “Made for”-Siegel. Dieses garantiert, dass ZAGG das Zubehör für die Verwendung mit den Smartphones Pixel 7a und Pixel Fold entwickelt hat und es für die Kompatibilitätsstandards von Google zertifiziert wurde. ZAGG InvisibleShield und ZAGG Gear4 Zubehör in Kombination bilden dabei einen 360-Grad-Schutz.

Folgende Produkte sind erhältlich:

Google Pixel 7a

– ZAGG InvisibleShield Glass Elite (€29,99) – besteht aus Aluminosilikatglas und ist fünfmal stärker als herkömmlicher Bildschirmschutz1. Es wurde so entwickelt, dass es mit den modernsten biometrischen Scannern kompatibel ist. Der Bildschirmschutz enthält die ClearPrint™ Technologie, eine revolutionäre Oberflächenbehandlung exklusiv von ZAGG InvisibleShield, die bei eingeschaltetem Bildschirm Fingerabdrücke nahezu unsichtbar macht.

Google Pixel Fold

– ZAGG InvisibleShield Glass Elite (€29,99) – besteht aus Aluminosilikatglas mit den gleichen Eingeschaften wie das Produkt für das Pixel 7a. Darüber hinaus hat es verstärkte Kanten, die das Entstehen und Ausbreiten von Rissen verhindern. Die Haptik ist seidig glatt. Es verfügt ebenfalls über die ClearPrint-Technologie.

– ZAGG Gear4 Bridgetown (€44,99) – Diese Hülle wurde speziell entwickelt, um das Scharnier des Google Pixel Fold abzudecken und zu schützen. Sie ist mit D3O® Bio verstärkt, dem weltweit fortschrittlichsten Schutzmaterial auf pflanzlicher Basis3. Diese schlanke, leichte Hülle schützt nachweislich vor Stürzen aus bis zu drei Metern Höhe2. Die Bridgetown-Hülle ist mit den meisten Wireless-Chargern kompatibel.

Alle für die Smartphones Google Pixel 7a und Google Pixel Fold angebotenen Produkte enthalten einen antimikrobiellen Wirkstoff, der das Wachstum von Bakterien hemmt. Dadurch wird das Zubehör auch vor der Zersetzung durch Mikroorganismen geschützt.

Verfügbarkeit:

ZAGG InvisibleShield und ZAGG Gear4-Zubehör für die Smartphones Google Pixel 7a und Pixel Fold sind ab dem 27. Juni auf ZAGG.com und im nationalen Einzelhandel erhältlich.

Als einziger Anbieter in der Branche gibt ZAGG auf Schutzhüllen und Displayschutzfolien eine begrenzte, lebenslange Garantie. Dabei werden die Produkte bei Abnutzung oder Beschädigung über die gesammte Nutzungsdauer des Gerätes ersetzt4.

1 Von einem unabhängigen Drittlabor durchgeführte Tests; bis zu 5-mal stärker als herkömmlicher Bildschirmschutz aus Glas getestet.

2 Mil Std 810G 5163

3 Pflanzenbasierte Materialien sind bei der Herstellung von Biokunststoffen dem Erdöl vorzuziehen, da Pflanzen schneller wachsen als sie verbraucht werden.

4 Es fallen Versand- und Bearbeitungsgebühren an. Besuchen Sie zagg.com/warranty-policies für die Garantiebedingungen.

Google Pixel ist eine Marke von Google LLC. D3O und Crystalex sind Marken von Design Blue Limited. Tritan Renew ist eine Marke von Eastman. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über ZAGG

Als weltweiter Marktführer und Innovator für Bildschirmschutz, Schutzhüllen, Tablet-Tastaturen und Energieverwaltungslösungen für mobile Geräte bietet ZAGG unter den Marken ZAGG und mophie, 360-Grad-Schutz sowie tragbares und kabelloses Laden an. Das Unternehmen verfügt über ein preisgekröntes Produktportfolio, das unter den Marken ZAGG® und mophie® erhältlich ist. Mit mehr als 250 Millionen geschützten Geräten ist ZAGG-Mobilzubehör weltweit erhältlich und kann bei führenden Einzelhändlern gefunden werden ZAGG hat seinen Sitz in Utah und unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Irland und China.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://www.zagg.com/de_eu/ und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

Pressekontakt

Profil Marketing OHG

Hanna Kalberlah

+49 531 387 33 -24

h.kalberlah@profil-marketing.com

ZAGG International

Adrian Fennell

+353 87 9282397

Adrian.fennell@zagg.com