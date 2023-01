Zahnarzt Nekzai: Ein schönes Lächeln mit Veneers und Lumineers

Zahnarzt Nekzai verwendet die modernsten Techniken für makellose, weiße Zähne

In der Zahnarztpraxis Nekzai in Hamburg-Wandsbek sorgen Mattin Nekzai und sein Team für das zahngesundheitliche Wohl ihrer Patienten. Dabei kommen stets modernste Geräte und Techniken zum Einsatz, um den Patienten und Patientinnen die Behandlungen so angenehm und effektiv wie möglich zu machen. Auch ästhetische Wünsche erfüllt Nekzai gern. Besonders gefragt sind Veneers und Lumineers, die aber nicht nur rein ästhetische Zwecke haben.

Inhalt:

– Veneers – dünne Schalen mit Effekt

– Einsatzmöglichkeiten für Veneers

– Lumineers – das Lächeln der Stars

– Für wen Lumineers geeignet sind

VENEERS – DÜNNE SCHALEN MIT EFFEKT

Das englische Wort „Veneer“ bedeutet „Furnier“ oder „Fassade“. In der Zahnarztpraxis Nekzai in Hamburg-Wandsbek werden dünne Schalen, die Veneers, aus zahnfarbener Keramik individuell für jeden Patienten angefertigt und auf den Zahn aufgeklebt. So werden die perfekte Form und Farbe des Zahns wieder hergestellt. Diese Behandlung erfordert ein deutlich geringeres Abtragen von gesunder Zahnsubstanz, als es im Vergleich dazu bei einer Zahnkrone erforderlich wäre. Nekzai klebt die etwa 0,5 mm dünne Keramikschale mit einer speziellen Klebetechnik direkt auf die Zahnoberfläche auf. Da nur maximal ein Teil der Schmelzschicht des Zahns dafür leicht entfernt werden muss, spricht man bei Veneers von einer minimal-invasiven Behandlung.

EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR VENEERS

In der Zahnarzt Nekzai sind Veneers dabei nicht allein zur ästhetischen Korrektur der Zähne bestens geeignet, sie können auch in medizinischer Hinsicht einen Nutzen erfüllen. Denn zahnmedizinische Studien zeigen, dass Veneers eine langfristige medizinische Versorgung der Zähne sind, die bei guter Pflege zu einer langen Haltbarkeit der entsprechenden Zähne beitragen können. Dabei entscheidet Nekzai stets im Einzelfall, ob ein Verneer tatsächlich sinnvoll ist oder ob eher eine Krone eingesetzt werden sollte. Grundsätzlich eignen sich Veneers

– bei inneren Verfärbungen des Zahns

– bei Fehlbildungen des Zahnschmelzes

– bei großen, sichtbaren Füllungen der Zähne

– bei Zähnen, die durch Unfall geschädigt wurden

– um schmale Lücken zu schließen

– um die Form eines Zahns zu verbessern

– um leichte Zahnfehlstellungen auszugleichen

LUMINEERS – DAS LÄCHELN DER STARS

Im Grunde handelt es sich bei Lumineers um eine Art von Veneers. Veneers wurden in den 1950er Jahren in Kalifornien erfunden und waren insbesondere bei den damaligen Hollywoodgrößen beliebt, um ein perfektes und makelloses Leinwandlächeln zu ermöglichen. Die Stars von heute schwören eher auf die noch dünneren Lumineers, die anders als Veneers mit 0,2 – 0,3mm hauchdünn sind und ganz ohne vorheriges Aufrauen der Zahnoberfläche angebracht werden können. Auch in der Praxis von Zahnarzt Nekzai entscheiden sich immer mehr Patienten für eine perfekte Zahnästhetik mit Hilfe von Lumineers.

FÜR WEN LUMINEERS GEEIGNET SIND

Nekzai empfiehlt Lumineers insbesondere für Patienten, für die beispielweise aufgrund einer Erkrankung an den Zähnen oder dem Zahnfleisch eine professionelle Zahnaufhellung nicht in Frage kommt. Lumineers sind außerdem eine Lösung, wenn eine komplette optische Veränderung der Zähne gewünscht wird, aber keine zeit- und kostenintensive Behandlung abgewartet oder bezahlt werden soll. Lumineers eigenen sich dabei nicht für Menschen, die zu starkem Zähneknirschen neigen, doch ermöglicht Zahnarzt Nekzai in manchen Fällen auch diesen Patienten den Einsatz von Lumineers in Kombination mit einer Knirscherschiene.

ZAHNARZT NEKZAI IN HAMBURG – WANDSBEK

Zahngesundheit und Lebensqualität erhalten, das ist das Ziel von Zahnarzt M. Mattin Nekzai!

Seit 2005 kümmert sich Nekzai im Herzen von Wandsbek um die Zahngesundheit seiner Patienten. Viele von ihnen begleitet Nekzai gemeinsam mit seinem Team schon viele Jahre – in einer fast familiären, auf jeden Fall aber stets sehr persönlichen Atmosphäre.

In der Zahnarztpraxis Nekzai in Hamburg-Wandsbek sind die Wege kurz, die Termine daher in der Regel entspannt und nicht mit langen Wartezeiten verbunden. Unter einem Dach bietet Nekzai seinen Patienten das gesamte Behandlungsspektrum der Zahnmedizin an.

Für Zahnarzt Nekzai ist jeder Mensch einzigartig, ob Groß oder Klein: Mit seinen Wünschen und seinen Bedürfnissen, auf die Nekzai den Behandlungsbedarf individuell abstimmt.

Firmenkontakt

Zahnarztpraxis M. Mattin Nekzai

Mattin Nekzai

Tilsiter Str. 2

22049 Hamburg

040 695 2000

info@zahnarztpraxis-nekzai.de

https://zahnarztpraxis-nekzai.de/

