ZAK Russen Inkasso: Über die Kunst des Russisch Inkasso

Die ZAK Russen Inkasso ist ein Unternehmen, das 1991 gegründet wurde und seitdem von den USA aus gesteuert und geleitet wird. Die ZAK hat Partnerfirmen in verschiedenen Ländern weltweit, verzeichnet jedoch ihre größten Erfolge in Osteuropa, wo sie von der Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden und Geheimdiensten profitiert. Entgegen ihrem Ruf setzt die russische Inkasso-Methode allerdings keinesfalls auf Gewalt, sondern auf simple psychologische Tricks, die den Schuldner überzeugen, das geforderte Geld zurückzuzahlen. Durch ihre lang erprobten Methoden und jahrelange Erfahrung kann die ZAK Russen Inkasso eine Erfolgsquote von über 90 Prozent für sich verbuchen und ist daher eine wesentlich effektivere Alternative zu herkömmlichen Inkassounternehmen.

– Was versteht man unter einer schuldrechtlichen Forderung?

– Wann wird ein Geldeintreiber hinzugezogen?

– Welche Fälle übernimmt die ZAK Russen Inkasso?

– Wie arbeitet die ZAK Russen Inkasso?

– Wird bei den Methoden der ZAK Russen Inkasso Gewalt angewandt?

– Liegen bei den Methoden der ZAK Russen Inkasso Gesetzeswidrigkeiten vor?

– Sind alle russischen Inkassounternehmen seriös?

– Wie hoch ist die Kundenzufriedenheit?

WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER SCHULDRECHTLICHEN FORDERUNG?

Ein Geldeintreiber wird dann hinzugezogen, wenn eine offene, vom Schuldner nicht beglichene Forderung besteht. Laut ZAK Russen Inkasso wird diese Forderung fachsprachlich als schuldrechtlicher Anspruch angesehen. In der Regel geht es hierbei um eine Zahlungsforderung, die aus deinem Vertrag resultiert, der zwischen Schuldner und Gläubiger geschlossen wird. Übliche Verträge sind zum Beispiel Kauf-, Miet-, oder Kreditverträge. Auf Wunsch kann die ZAK Russen Inkasso allerdings auch individuelle Sonderaufträge entgegennehmen, die mit dem entsprechenden Klienten privat besprochen werden.

WANN WIRD EIN GELDEINTREIBER HINZUGEZOGEN?

Die ZAK Russen Inkasso erklärt, dass ein Schuldeintreiber dann auf den Plan tritt, wenn sich der Schuldner weigert zu zahlen. Normalerweise verpflichtet das Gesetz ein Inkassobüro dazu, den Schuldner zum Zahlen zu bewegen, was in der Regel durch diverse Mahnschreiben geschieht. Gerade wenn es um höhere Beträge geht, kommt es jedoch durchaus vor, dass der Schuldner sich ins Ausland absetzt und somit für die deutschen Behörden unerreichbar wird. Die ZAK Russen Inkasso hat sogar Fälle erlebt, in denen der Schuldner eidesstattlich versichert hat, nicht mehr zahlungsfähig zu sein und die Geschäfte heimlich über Familienmitglieder oder die Ehegattin weitergelaufen sind. In solchen Härtefällen ist die ZAK Russen Inkasso die letzte Instanz, die tatsächlich etwas bewirken kann.

WELCHE FÄLLE ÜBERNIMMT DIE ZAK INKASSO?

Die ZAK Russen Inkasso übernimmt im Grunde alle Fälle ab einem finanziellen Betrag von mindestens 10.000 Euro. Darunter fallen Probleme wie unbezahlte Rechnungen, bei denen die Verjährung droht, Anlage, Trading-, Kredit- oder Versicherungsbetrug, Rip Deals, Abzocke, Mietrückstände, überfällige Darlehen, Privat- und Geschäftsdarlehen, Subventionsbetrug, Insolvenzbetrug und vieles mehr. Auch in Fällen von betrügerischem Bankrott, nicht bezahltem Unterhalt und Kindesunterhalt sowie Insolvenzverschleppung kann die ZAK Russen Inkasso wirkungsvoll einschreiten.

WIE ARBEITET DIE ZAK INKASSO?

Die ZAK Russen Inkasso ist Teil eines Unternehmensverbundes, der es möglich macht, verschiedene Informationen über den Schuldner zu erhalten. Dadurch kann der Schuldner in kurzer Zeit überall auf der Welt aufgespürt werden, was Aktionen wie Anschreiben und Überwachungen möglich macht. Darüber hinaus setzt ZAK Russen Inkasso auf eine persönliche Konfrontation mit dem Schuldner. Die Mitarbeiter zeichnen sich hier durch ein höfliches und freundliches, aber durchaus bestimmtes und konsequentes Auftreten aus, wobei die Erfolgsquote, den Schuldner zum Zahlen zu bewegen, bei über 90 Prozent liegt.

WIRD BEI DEN METHODEN DER ZAK INKASSO GEWALT ANGEWANDT?

Diesen Vorwurf muss die ZAK Russen Inkasso als russisches Inkassounternehmen häufig entgegennehmen. Allerdings ist diese Frage mit einem klaren Nein zu beantworten. Wenn es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt, dann nur als letzte Instanz zur Selbstverteidigung. Wie die Mitarbeiter der ZAK Russen Inkasso erklären, sind Grundkenntnisse der Selbstverteidigung bei Geldeintreibern wichtig, aber nur selten von Nöten. Selbst die Mitarbeiter deutscher Inkassounternehmen besitzen einen Notknopf, der im Falle einer kritischen Situation die Polizei informiert. Die Mitarbeiter der ZAK Russen Inkasso arbeiten regulär allerdings auf einer rein psychologischen Ebene, denn auch der Schuldner ist in der Regel keinesfalls ein Verbrecher. Den ZAK Russen Inkasso Erfahrungen nach handelt es sich bei den Schuldnern sogar oft um sehr sensible Menschen, die glauben, dass sie ihr Geld rechtmäßig erworben haben. Dennoch zeichnen sich die Mitarbeiter in der Regel durch ein starkes Auftreten aus, das durchaus den Vorteil mit sich bringt, respekteinflößend zu wirken.

LIEGT BEI DEN METHODEN DER ZAK INKASSO EINE RECHTSWIDRIGKEIT VOR?

Die ZAK Russen Inkasso arbeitet ausschließlich mit seriösen Unternehmen zusammen und bewegt sich rechtlich stets im legalen Rahmen. Ist ein Schuldner dennoch mit der Vorgehensweise der Mitarbeiter nicht einverstanden, besteht die Möglichkeit, Klage einzureichen. Da die Firma allerdings ihren Sitz in den USA hat, ist der Gläubiger von solchen Fällen allerdings fein raus. Amerikanische Gerichte haben zudem lange Verfahrenslaufzeiten von etwa fünf Jahren oder mehr, weshalb der Schuldner vor einer Klage zunächst in einen Anwalt mit Sitz in den USA investieren muss.

SIND ALLE RUSSISCHEN INKASSO UNTERNEHMEN SERIÖS?

Wie die ZAK Russen Inkasso betont, ist die Beauftragung des Russischen Inkasso mittlerweile mit Vorsicht zu genießen, da sich vermehrt Trittbrettfahrer in der Branche breitmachen. Diese haben es sich zum Ziel gesetzt, die Gläubiger auszubeuten und sind durch ihren Firmensitz im Ausland vor rechtlichen Konsequenzen häufig bewahrt. ZAK Russen Inkasso rät daher, die Webseiten der Inkasso Unternehmen stets genau unter die Lupe zu nehmen. Tauchen hier widersprüchliche Angaben auf, wie zum Beispiel ein Hosting, das seit dem 19. Jahrhundert besteht, oder wurde die Firma erst vor kurzer Zeit gegründet, sollte man lieber vorsichtig sein. Auch zu hoch veranschlagte Preise sind meist ein Zeichen dafür, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Fällt man auf eine solche Betrugsmasche herein, ist das investierte Geld nämlich meist unwiederbringlich verloren.

WIE HOCH IST DIE KUNDENZUFRIEDENHEIT?

Wer die ZAK Russen Inkasso mit einem Fall beauftragt, profitiert von einer über 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit, sein Geld zurückzuerhalten. Die Kunden berichten vom seriösen Auftreten der Mitarbeiter, die viel Zeit und Energie in die erhaltenen Aufträge investieren. Wer die ZAK Russen Inkasso beauftragt, muss sich darüber hinaus keine Sorgen bezüglich seiner Sicherheit machen. Die Mitarbeiter garantieren den Schutz ihrer Klienten und zeichnen sich durch eine hohe Verlässlichkeit aus.

