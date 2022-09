Zeiterfassung Mitarbeiter für Kleinbetriebe

Warum soll meine Firma Mitarbeiter Zeiterfassung einführen?

– Ohne eine richtige Mitarbeiter Zeiterfassung müsste jede Mitarbeiter irgendwo (in Excel, z. B.) seine Zeiten dokumentieren. Er könnte, wenn er möchte, seine Zeiten manipulieren. Sie als Arbeitgeber haben keinerlei Möglichkeit, das zu kontrollieren.

– Ohne ein Zeiterfassungssystem müssten Sie die ganze Excel Datei für jeden Mitarbeiter separat pflegen und der Prozess ist sehr umständlich und nimmt viel Zeit.

– In Ihrem Firmen gibt es Mitarbeiter, die öfter Rauchen gehen, jedes Mal verbringt der Mitarbeiter fast 10 Minuten um zu Rauchen. Wenn ein Mitarbeiter Tag für Tag das tut, der Mitarbeiter leistet am Ende des Monates wesentlich weniger Leistung. Mithilfe vom einem Zeiterfassungssystem können Sie das verhindern, in dem Sie genau sehen können , ob der Mitarbeiter trotz häufiger Rauchpause seine Pflichtarbeitszeit einhält.

Sie werden an dieser Stelle wahrscheinlich denken, die Argumente klingt vernünftig, aber wie hoch muss ich dafür bezahlen ?

Gar nicht so viel.

Das günstige Zeiterfassungssystem von Zfdm kostet nur 350EUR für 15 Mitarbeiter und hat alle wichtige Funktionen, was ein klein oder mittelständische Unternehmen braucht.

Mitarbeiter Zeiterfassung ist gar nicht kompliziert. Ganz im Gegenteil, das Zeiterfassungssystem von Zfdm ist ganz einfach zu bedienen. Es gibt keinen monatlichen Gebühren oder jährlichen Lizenzkosten. Es ist ein günstiges Zeiterfassungssystem für kleine Betriebe und für mittelständische Unternehmen, mit allen wichtigen Features, was Sie für Ihre Firma brauchen.

Die alle wichtigste Features von einem Mitarbeiter Zeiterfassungssystem sind:

– Verwaltung der Arbeitszeiten

– Urlaubsverwaltung

– Erfassung von Nachtsicht Arbeit

– Berücksichtigung von Pausen

– Zeiterfassung von Sichtarbeiten

– Berücksichtigung von Krankmeldung

– Nachtkorrektur von fehlenden Zeiten

Unser Zeiterfassungssystem hat alle diese Features. Hierbei bietet das System alle erforderlichen Schnittstellen an. Die erzeugte Daten können Sie per Mausklick in PDF oder in Excel für die weitere Bearbeitung exportieren. Da das System variabel skalierbar ist, kann es mit Ihrem Unternehmen mitwachsen und auf sich ändernde Strukturen angepasst werden. Unser Zeiterfassungssystem ist komplett web-basiert und braucht keine kostenintensive Software Lizenz Gebühren.

Unser Mitarbeiter Zeiterfassungssystem ist übrigens auch W-LAN fähig. Wenn Sie das System in ein Stellen montieren möchten, wo es sehr schwierig ist ein Netzwerkkabel zu verlegen, können Sie das System mit Ihrem W-LAN verbinden.

Und noch ein Vorteil für Sie. Vor Kauf können Sie unser Zeiterfassungssystem zwei Wochen unverbindlich und kostenfrei testen und auf Tauglichkeit prüfen. Es gibt mittlerweile viele Kunden aus Deutschland, Österreich und Luxemburg, die uns das Vertrauen an unserem Zeiterfassungssystem geschenkt haben.

Get2world Zeiterfassung bietet günstige Zeiterfassungssysteme für klein und mittelständische Unternehmen.

Kontakt

Get2world Zeiterfassung und Sicherheitssystem

Marina Roy

Auf dem Hessel 9

63526 Erlensee

061839210941

info@get2world.com

https://zeiterfassung-fdm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.