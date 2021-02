Zero Emission wird für deutsche Autofahrer zur Realität

Der in Bayern ansässige Gebrauchtwagen-Spezialist Bavariasportscars hat 17 Toyota Mirai Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroautos für ein Programm übernommen, in welchem das Unternehmen das Potenzial der besagten Technologie untersucht.

Bestehende Firmenkunden in verschiedenen Teilen des Landes sowie die allgemeine Öffentlichkeit erhalten Zugang zu allen zum Verkauf stehenden Wasserstofffahrzeugen.

Der Mirai hat eine Reichweite von etwa 500 km und kann in knapp drei Minuten an einer Wasserstofftankstelle betankt werden. Allein in München gibt mittlerweile 7 solcher Tankstellen.

Marcel Krieg, Vertriebsleiter von Bavariasportscars sagte: “Unser Ziel ist es, mit dieser Flotte von Wasserstoff-Fahrzeugen das Potenzial der Technologie im praktischen Einsatz zu untersuchen.

Wir wollen sehen, welche Rolle Wasserstofffahrzeuge bei der zukünftigen Weiterentwicklung nachhaltiger Mobilität spielen können, um Emissionen zu reduzieren und so Städten, Gemeinden und Unternehmen zu helfen, ihre Luftqualitätsziele zu erreichen. Als Familienunternehmen arbeiten wir mit Blick auf die nächste Generation. Das zeigt sich in unsere Entscheidung, aufkommende Technologien wie Wasserstoff-Brennstoffzellen zu erforschen, damit wir die Auswirkungen, die sie in der realen Welt haben können, verstehen und uns Feedback von unseren Kunden einholen können.”

Frank Reidler, Manager Alternative Fuels, fügte hinzu: “Während die Verkäufe von Wasserstoff- und Elektroautos auf dem Vormarsch sind, wird die Strategie von Händlern, gebrauchte Wasserstoffwägen zu wettbewerbsfähigen Preisen zu verkaufen, wahrscheinlich ein Game Changer für den Markt der Wasserstoffautos sein. Dies ist ein weiteres Beispiel für kommerzielle Unternehmen, die das Potenzial dieser Null-Emissions-Autos auf dem Weg zu einer Wasserstoff-Gesellschaft erkunden.“

Bavariasportscars.com schließt sich den Energieunternehmen, der Luftfahrt, dem Maschinenbau und den privaten Vermietungsunternehmen sowie den lokalen Behörden, Regierungsabteilungen und Universitäten an, die sich für den Einsatz von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen einsetzen.

