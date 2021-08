Zertifizierter Systemischer Business Coach – neues Weiterbildungsangebot

Berufsbegleitende Coachingausbildung mit hohem Praxisanteil

Command and controll – dieser Führungsansatz ist lange vorbei. Gefragt sind heute empathische Führungspersönlichkeiten, die ihren Mitarbeitenden das Rüstzeug mitgeben für herausfordernde Arbeiten und das Erreichen von ambitionierten Zielen – und die ihnen im Bedarfsfall mit klugen Coachingstrategien zur Seite stehen.

Damit Führungskräfte diese Qualität erreichen können, bieten Gabriele Müller, ISCO, in Kooperation mit Die UnternehmerCoach Claudia Scheelen, Scheelen® AG, eine zertifizierte Weiterbildung zum Systemischen Business Coach an. ISCO verfügt über 28 Jahre Ausbildungserfahrung und hat bereits über 600 Teilnehmende ausgebildet, Scheelen® ist seit 30 Jahren erfolgreich im Bereich Beratung, Training & Coaching tätig und hat eine hohe Expertise im Bereich Persönlichkeitsdiagnostik und Persönlichkeitsentwicklung.

Berufsbegleitende Weiterbildung mit hohem Praxisanteil

Die Weiterbildung zum Systemischen Business Coach richtet sich hauptsächlich an HR-Manager, Führungskräfte, Trainer, Supervisoren und Berater, die Beratungsprozesse durchführen oder schon als Coach tätig sind. Der Weiterbildungs-Lehrgang ist jeweils in acht mehrtätige Module mit einem möglichen, zusätzlichen Sondermodul gegliedert und hat einen hohen Praxis- und Anwendungsanteil. Die vermittelten Kenntnisse unterliegen am Ende der Ausbildung einer Lernerfolgskontrolle und einem Feedbackprozess.

Weiterbildung zum Systemischen Business Coach von Verbänden anerkannt

Die berufsbegleitende Weiterbildung ist vom “Deutschen Bundesverband Coaching e.V.” (DBVC) und der “International Organization for Business Coaching” (IOBC) anerkannt.

Die Basis dieser Ausbildung bilden Prozessarbeit, NLP, Reflecting Team und systemisch-lösungsorientierte Ansätze nach Steve de Shazer. Die besten Lernerfolge erzielt man immer durch praktische Arbeit – daher wird an jede/n Ausbildungsteilnehmenden ein Coachee aus dem Kundenstamm der Lehrgangsleitung rsp. des Trainer/innenteams vermittelt. So wird schon während der Ausbildungszeit ein direkter Praxistransfer möglich.

Claudia Scheelen als Co-Trainerin und Gabriele Müller als Kursleitung verstehen sich als “Ermöglicherinnen” mit einem Ziel: Jede/r Teilnehmende soll die bestmögliche Führungspersönlichkeit in sich entwickeln – mit hoher Coachingkompetenz für sich selbst und für die Mitarbeitenden und mit hoher Problemlösungskompetenz für die Herausforderungen des Businessalltags.

Der nächste Kurs startet Ende November 2021 und läuft über rund ein Zeitjahr: https://claudia-scheelen.com/coaching/systemischer-businesscoach

Claudia Scheelen ist mit ihrer Expertise als erfahrene und erfolgreiche Unternehmerin sowie zertifizierte Coach Die UnternehmerCoach – denn sie kennt und versteht die Themen und Herausforderungen ihrer Coaching-Klienten aus der Praxis und verfügt über die Coaching-Tools, um ihre Klienten zu Lösungen zu führen und zielorientiert zu unterstützen. Claudia Scheelen hat in mehr als 25 Jahren unternehmerischer Arbeit ihr Renommee mit den unternehmerischen Schwerpunktthemen Führung, Strategie und Steuerung als Vorstand der SCHEELEN® AG aufgebaut. Die zertifizierte Weiterbildung zum Systemischen Business Coach bietet sie gemeinsam mit Lehrgangsleiterin Gabriele Müller vom Institut für Systemisches Coaching und Organisationsberatung an.

