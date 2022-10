Zickt dein Körper, weint die Seele.

Die geheimnisvolle Sprache der Seele.

Haben Sie Schmerzen, Allergien oder andere körperliche Beschwerden, die Ihnen so richtig zu schaffen machen? Fühlen Sie sich älter als Sie sind?

Wie wäre es für Sie morgens topfit aus dem Bett zu springen, voller Elan in den Tag zu starten und all das zu leben, was Ihnen am Herzen liegt?

80 Prozent aller körperlichen Beschwerden haben eine Ursache in der nachlassenden Energiegewinnung im Organsystem! Um Ihre Beschwerden in den Griff zu bekommen, ist ein andere Blick nötig. Häufig ist die Ursache nicht da, wo etwas wehtut. Es gibt viele wissenachaftliche Studien zum Thema Psychosomatik.

Ursachen für das Energiedefizit in den Organen kann z.B. ein mechanischer Schlag aufs Organ durch einen Unfall sein. Die weitaus größere Ursachengruppe sind jedoch die emotionalen Beschwerden. Erlebnisse, die nicht verarbeitet und abgeschlossen werden konnten. Sie kennen doch bestimmt diese Sprüche: „Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?“ oder “ „Mir ist was an die Nieren gegangen“ oder „Die Galle spuckt.“ Der Volksmund und die TCM (Traditionelle Chinesische Medizn) kennen die Zusammenhänge von Gefühlen und Organen.

Kerstin Meier ist Heilpraktikerin, Speakerin und Seminarleiterin. In mehr als 20 Jahren hat sie mehreren 1000 Menschen zu mehr Gesundheit, mehr Energie und Selbstliebe verholfen. Die Kernkompetenz von Kerstin Meier liegt darin, Menschen zu unterstützen zu sich zu finden. Sie zeigt Ihnen, wie Sie Lebenskrisen und traumatische Erlebnisse nutzen können, um ans eigene Potential zu kommen. Selbstliebe und Selbstwertschätzung fördert sie mit Leib und Seele beim Klienten. Durch das Reaktivieren von inaktiven Körperzellen wird das Energielevel nachhaltig gesteigert. Gesundheit ist die Balance von Körper, Seele und Geist. Dauerhafte Gesundheit ohne Persönlichkeitsentwicklung gibt es nicht.

Emotionen sind Gefühlsbewegungen, d.h. Gefühle die in Bewegung sind. Gibt es Erlebnisse in denen man ein Gefühl nicht zulassen kann, weil die Situation einen überfordert, so bleibt eine Emotion im Körper stecken, wird festgehalten. Nach so einem Erlebnis verbraucht der Mensch viel Energie, um dieses Gefühl, weil es so schrecklich war, klein zu halten, damit es einen nicht mehr an diese Situation erinnert. Kommt man in ähnliche Situationen, die einen triggern, so meldet sich das unterdrückte Gefühl in Form von einer Körperempfindung, wie Schmerz, Druck, Hitze, Kälte, Zusammenziehen, etc. Immer mehr kommt es zu Vermeidungsstrategien. Die Seele weint und drückt sich über den Körper aus. Manchmal randaliert die Seele auch im Körper, dann zeigen sich massivere Beschwerden.

Doch das, was man weghaben möchte, ermächtigt man in sich umso mehr. Was einen trifft, betrifft einen. Das unterdrückte Gefühl sucht sich immer wieder einen Weg wahrgenommen zu werden, ähnlich wie ein kleines Kind, was keine Aufmerksamkeit bekommt. Man zieht erst recht dadurch ähnliche Situationen im Leben an, die man nicht haben möchte. Wut, Trauer, Ohnmacht, Scham, Machtlosigkeit, Schuld usw. gehören z.B. zu abgelehnten Gefühlen, die jedoch gewandelt werden können. Was in Ihrem Leben triggert Sie? Auf wen reagieren Sie?

Die Heilpraktikerin Kerstin Meier lernt ihren Klienten einen neuen Umgang mit Gefühlen und hilft Ihnen diese zu fühlen. Wer Gefühle integriert hat, kann mit der Vergangenheit Frieden zu schließen. Somit wird Energie frei, die für eine Neuausrichtung im Leben verwendet werden kann. Die Seele muss sich nicht mehr über den Körper bemerkbar machen. Körperliche Beschweren wandeln sich.

Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wie wir mit Ihr umgehen ist unsere freie Entscheidung.

Frau Meier bietet Sitzungen persönlich in ihrer Praxis oder auch online an.

Für die Naturheilkundige ist es eines der größten Glücksmomente, wenn Menschen, die zu ihr kommen, mutige Schritte im Leben gehen, ihr Leben so verändern, damit ihr ganzes Potential nach Außen strahlt, sie gesünder und glücklicher werden und somit unsere Welt verschönern!

PEACE IN YOUR HEART MAKES PEACE IN THE WORLD!

Speakerin, Traumaexpertin Heilpraktikerin Seminarleiterin Autorin

Zickt dein Körper, weint die Seele.

In jedem Trauma liegt ein Schatz.

Dein Trauma tötet dein Leben.

Naturheilkunde, Reaktivierung von Körperzellen

Kerstin Meier

Kerstin Meier

Hauptstr. 33

82140 Olching

08142 4101918

meier.kerstin@gmx.de

http://www.kerstin-meier.com

