Zielmarkt Business Reisen und Messeveranstaltungen

Geschäftsreisen sind ein wichtiger Fokus in unserer Gesellschaft. Dabei kann es sich um Kundentermine, Messebesuche oder Tagungen und Workshops handeln. Geschäftsreiseziele wie Flughäfen, Konferenz- und Messelocations und Businesshotels bieten dazu einen hohen Standard in Ausstattung und Betreuung. Alle 4 Bereiche sind immer auf der Suche nach hochwertigen Lieferanten, um ihr Angebot weiter auszubauen und sich so vom Wettbewerb abzugrenzen.

Um diesen großen Bereich systematisch mit Informationen zu versorgen, hat sich eine digitale Gruppe von Plattformen entwickelt, die die Zielgruppe mit Information zu Markt und Lieferquellen bündelt. Die Gruppe umfasst die Plattformen Business-Travel.de, eTurboNews.de, Mice-Business.de und BlachReport.de.

Unternehmen finden für die Planung von Geschäftsreisen auf dem Portal Business-Travel.de aktuelle Informationen rund um diesen Schwerpunkt. Hotels erhalten einen Marktüberblick und Anregungen für den eigenen Betrieb. Gleichzeitig erfahren sie, wie sich der Wettbewerb und die Angebotspalette entwickelt.

eTurboNews.de, die zweite Plattform, konzentriert sich auf Reisenachrichten zu globalen Reisezielen. Hier findet sich natürlich alles Wesentliche rund um Corona, aber auch alles andere, was generell zum Thema Business Reisen wissenswert ist. News lassen sich differenzieren nach Meinungen, News, Trends und Veranstaltungen. Zusätzlich gibt es einen Kalender, der auf aktuelle Veranstaltungen rund um den Globus hinweist.

Mice-Business.de und der BlachReport stellen Informationen rund um die Event- und Messebranche bereit. Alle Unternehmen, die ihre Kunden über solche Marktaktivitäten erreichen wollen, können sich hier schnell einen aktuellen Überblick verschaffen. Das betrifft natürlich auch Corona aber vor allem die Öffnung der Messestandorte, neue Messetermine und aktuelle Trends in der Eventbranche.

In allen Portalen können Unternehmen, für die diese Zielgruppen auch als Kunden interessant sind, ihre Daten kostenfrei hinterlegen, um so gefunden zu werden. Darüber hinaus bestehen weitere Ansatzpunkte, selbst aktiv über Öffentlichkeitsarbeit potenzielle Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Unternehmen, die an diesem Konzept teilnehmen wollen, können sich hier eintragen https://www.mice-business.de/pr-consulting-hk/5948/ .

