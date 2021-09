Zimmerei Nordmann erfolgreich mit “sehr gut” zertifiziert

TOP SERVICE (DIQP) Gütesiegel an die Zimmerei Nordmann GmbH vergeben

Die Zimmerei Nordmann GmbH kann sich freuen, man hat nun vom DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. die Auszeichnung Top Service (DIQP) mit einem “sehr gut” erhalten. Vorausgegangen war eine unabhängig durchgeführte Kundenbefragung. Darin wurden Kunden unter anderem nach der Gesamtzufriedenheit und Weiterempfehlung der Zimmerei Nordmann gefragt.

Die Ergebnisse wurden anschließend von der unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert ausgewertet und kann sich sehen lassen. Der Geschäftsführer der SQC-QualityCert Oliver Scharfenberg sagt, “Das Ergebnis macht deutlich, dass die Kunden den hervorragenden Service des Unternehmens schätzen. Wir gratulieren dem gesamten Team der Zimmerei Nordmann zu diesem hervorragenden Ergebnis.”

Die Auszeichnung Top Service (DIQP) wurde im Unterschied zu anderen Gütesiegel von der unabhängigen Verbraucherplattform Label-online mit der Bewertung als “besonders empfehlenswert” ausgezeichnet.

Dabei bewertet die Verbraucherplattform Labels nach einem standardisierten Bewertungskriterien. Untersucht wird beispielsweise, welchen Anspruch Label formulieren, wie unabhängig ihre Vergabe ist, welche Kontrollen vorgesehen sind und wie transparent dieser Prozess für Verbraucher ist. Die Verbraucherplattform wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert.

Die Zimmerei Nordmann hat Ihren Sitz im Gewerbepark Pirgo in Friesoythe, Niedersachsen. Das Unternehmen ist seit über 15 Jahren unter anderem in den Bereichen Dachabdichtung, Altbausanierung, Dachfenster aber auch im Bereich Photovoltaik aktiv. Die Zimmerei Nordmann wurde von Jens Nordmann gegründet um einen hohen Anspruch an Qualität zu bieten. Dabei setzt das Unternehmen auf hervorragende Handwerker ihres Fachs und verarbeitet höchste Qualitätsprodukte. Aber auch auf die Nachhaltigkeit der eingesetzten Produkte achtet das Unternehmen.

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Zertifizierungen und Arbeitgebersiegeln weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als “besonders empfehlenswert” deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. SQC-QualityCert arbeitet zudem als klimaneutrales Unternehmen.

Bildquelle: Zimmerei Nordmann